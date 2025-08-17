La prima stagione di Will Trent prosegue, domenica 17 agosto, con gli episodi dal titolo Gli pterodattili possono volare, Bill Black e Non è cambiato niente tranne tutto. Gli appuntamenti sono visibili, come di consueto dalle ore 21:20 circa, su Rai 2.

Will Trent Gli pterodattili possono volare, regista e dove è girata

Realizzata da 3 Arts Entertainment, 20th Television e della Salt City Heavy Industries, la produzione appartiene al genere poliziesco. Basata dall’omonima collana di romanzi scritti da Karin Slaughter, il titolo è creato da Liz Heldens e Daniel Thomsen.

I due hanno scritto anche la sceneggiatura dei vari appuntamenti. La regia, invece, è di Paul McGuigan, Howard Deutch, Shereee Folkson e Charles Randolph Wright. Le riprese si sono svolte ad Atlanta e gli episodi, oltre che in prima serata su Rai 2, sono visibili in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Will Trent Gli pterodattili possono volare, la trama

Nel corso di Gli pterodattili possono volare, il protagonista Will Trent è costretto ad intervenire nei pressi di un parcheggio per roulotte, nel quale si è consumato un massacro. Al termine della strage, un bambino è rimasto orfano ed il protagonista diventa, così, il suo tutore legale, anche se solo temporaneamente. Nel frattempo, Faith riceve la visita di sua madre ed Angie si ritrova a dover affrontare alcuni incidenti legati al suo passato.

A seguire parte l’appuntamento Bill Black. In esso, il personaggio principale effettua un lavoro sotto copertura, nel quale finge di essere Bill Black, un criminale con un passato travagliato alle spalle. L’operazione, decisamente molto rischiosa, ha come obiettivo quello di smantellare una organizzazione antidroga e ritrovare un agente della DEA che risulta scomparso.

Non è cambiato niente tranne tutto, la trama

La serata in compagnia con Will Trent del 17 agosto giunge al termine con l’episodio Non è cambiato niente tranne tutto. Will e Faith devono collaborare con Ormewood per indagare su una serie di casi di serial killer, oltre che su una catena di incidenti avvenuti negli anni ’80. Le vicende sono legate all’infanzia di Will e di Angie.

Will Trent Gli pterodattili possono volare, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Will Trent.