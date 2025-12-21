Il film per la televisione Delitti in paradiso – Feste in famiglia (titolo originale: Death in Paradise: Christmas Special) è disponibile per la visione sul canale Rai Premium. Diretto da Steve Brett, si tratta di uno speciale natalizio, datato 2023, tratto dalla popolare e longeva serie britannica Death in Paradise. Il film è ambientato sull’isola caraibica di Saint Marie e sviluppa la trama seguendo l’ispettore Neville Parker, il quale si ritrova a dover risolvere un complesso omicidio avvenuto proprio durante le festività natalizie, un periodo che si rivela tutt’altro che sereno.

Regia, produzione e protagonisti del film Delitti in paradiso Feste in famiglia

La direzione del film è affidata a Steve Brett.

La produzione è di origine britannica, realizzata da BBC Studios e trasmessa in Italia su Rai Premium.

I protagonisti principali che animano il giallo caraibico sono: Ralf Little, Don Warrington, Élizabeth Bourgine, Tahj Miles, Shantol Jackson, Ginny Holder. A loro si aggiungono le guest star Patsy Kensit, Geoff Bell, Bronagh Waugh, Amelia Clarkson, Freddy Carter, Leila Khan, Youssef Kerkour e Doon Mackichan.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente nei Caraibi, principalmente sull’isola di Guadalupa. Questa location, storica per la serie Delitti in Paradiso, viene utilizzata per rappresentare l’immaginaria e pittoresca isola di Saint Marie, con le sue spiagge assolate e i suoi misteri.

Trama del film Delitti in paradiso Feste in famiglia

Durante l’apparente serenità del periodo natalizio, l’ispettore Neville Parker (Ralf Little) viene chiamato d’urgenza a indagare su un caso inatteso: l’omicidio di Gerry Stableforth (Geoff Bell), un ricco e influente imprenditore residente a Saint Marie. Di conseguenza, il clima festivo si interrompe bruscamente, lasciando spazio al dramma. Intanto, la situazione si complica ulteriormente quando Debbie Clumson (Bronagh Waugh), una consulente aziendale e l’unica testimone oculare dell’omicidio, scompare misteriosamente.

Nonostante ciò, l’unico e criptico indizio che Neville ha a disposizione è una frase enigmatica, pronunciata dalla vittima un attimo prima di morire: “È proprio dietro di te.” Perciò, l’ispettore deve addentrarsi in un labirinto di tensioni familiari, segreti inconfessabili e colpi di scena inattesi. Poi, a complicare ulteriormente le cose, Neville deve affrontare l’arrivo, del tutto inaspettato, di sua madre sull’isola. Quindi, le indagini si intrecciano con le dinamiche familiari. Eppure, la sua acuta intelligenza lo guida verso il colpevole. Alla fine, il caso si risolve con un lieto fine natalizio. Il film unisce la formula classica del giallo all’atmosfera esotica e festiva.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo della narrazione, l’ispettore Neville Parker, grazie alla sua meticolosità e al suo ingegno, riesce a ricostruire in modo preciso la dinamica dell’omicidio e a smascherare il colpevole. Questi si nascondeva all’interno della stessa famiglia Stableforth. La scomparsa di Debbie Clumson viene chiarita e la donna viene ritrovata sana e salva. Il caso si conclude con un momento di ritrovata serenità natalizia per Neville, che, superando le iniziali tensioni, ritrova un fragile ma prezioso equilibrio anche con la presenza inattesa di sua madre.

Cast completo del film Delitti in paradiso Feste in famiglia

Il cast riunisce gli attori storici della serie britannica e diverse guest star internazionali, ognuno con un ruolo cruciale nella risoluzione del giallo. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: