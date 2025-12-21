Il film 200% Lupo (titolo originale: 200% Wolf) è disponibile per la visione sulla piattaforma Prime Video. Alexs Stadermann ne cura la direzione, realizzando un vivace film d’animazione del 2024, sequel diretto del precedente 100% Lupo. La storia sviluppa le nuove avventure di Freddy Lupin, il giovane erede di una celebre famiglia di lupi mannari che, dopo una trasformazione inattesa, si trova ad affrontare una nuova e mistica minaccia legata direttamente agli spiriti della Luna. La programmazione su Prime Video è confermata dalle guide ufficiali.

Regia, produzione e protagonisti del film 200% Lupo

La direzione del film è affidata a Alexs Stadermann, un regista esperto nel genere animazione.

La produzione è di origine australiana, realizzata grazie alla collaborazione tra Flying Bark Productions, Studio 100 e diversi partner internazionali.

I protagonisti principali a cui gli attori hanno prestato la voce sono: Ilai Swindells (Freddy Lupin), Elizabeth Nabben, Samara Weaving, Jennifer Saunders e Akmal Saleh.

Dove è stato girato?

Il film d’animazione è stato realizzato interamente in Australia, con le fasi di animazione e post-produzione curate negli studi di Flying Bark Productions e con la collaborazione di partner europei, come è tipico delle grandi produzioni internazionali in CGI.

Trama del film 200% Lupo

Freddy Lupin (Ilai Swindells) è spinto da una ferma determinazione a dimostrare il suo valore come leader del branco, nonostante la sua prima, disastrosa trasformazione lo abbia reso un barboncino rosa anziché un lupo. Quando un desiderio inatteso lo trasforma finalmente in un vero lupo mannaro, ecco che il suo trionfo è di breve durata. Di conseguenza, sulla Terra appare uno spirito lunare dispettoso e potente, che rischia di mettere in serio pericolo l’equilibrio tra Luna e Terra.

Intanto, Freddy si trova di fronte a una nuova e inattesa minaccia mistica. Nonostante ciò, il giovane lupo mannaro, insieme ai suoi amici fedeli, deve affrontare una missione di salvataggio di proporzioni cosmiche. Perciò, deve agire rapidamente per salvare il branco e impedire che un antico potere distrugga il mondo. Poi, la sua goffaggine si trasforma in coraggio di fronte al pericolo. Quindi, la lealtà dei suoi amici è la sua risorsa più grande. Eppure, lo spirito lunare si dimostra un nemico astuto. Alla fine, il trionfo è nel cuore e non nell’aspetto. La trama è una divertente e commovente avventura che celebra il valore dell’identità e dell’accettazione di sé.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, Freddy giunge a una profonda consapevolezza: comprende che la sua vera forza non deriva affatto dal suo aspetto esteriore, ma è insita nel suo coraggio e nella sua incrollabile lealtà verso gli amici e la famiglia. Grazie all’aiuto dei suoi amici e a un’inaspettata alleanza, Freddy riesce a fermare il pericoloso spirito lunare e a riportare l’ordine cosmico. Il branco, riconoscendo il suo valore e il suo sacrificio, lo accetta finalmente come la sua nuova e degna guida, celebrando il trionfo del cuore sul pregiudizio.

Cast completo del film 200% Lupo

Il cast vocale originale riunisce attori che danno voce a tutti i personaggi confermati, garantendo la continuità con il primo capitolo. Di seguito l’elenco completo: