Stasera in tv giovedì 20 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 20 febbraio 2025. Su Rai2, la nuova edizione del programma di Pino Rinaldi, Detectives. Su Italia 1, il film con Daniel Radcliffe, Harry Potter e il Principe Mezzosangue.

Stasera in tv giovedì 20 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’ultima puntata della fiction Un passo dal cielo 8, con Giusy Buscemi, Raz Degan, Marco Rossetti, Gianmarco Pozzoli. Titolo dell’episodio: “La casa dei ricordi”. Manuela (Giusy Buscemi) sembra sparita nel nulla, e Vincenzo sospetta immediatamente di Stephen. Intanto il commissario sembra pronto a rischiare il tutto per tutto pur di tornare l’uomo che era, mentre Paolino fa un gesto estremo per mettere alla prova l’amore di Lisa.

Su Rai2, alle 21.20, la nuova edizione di Detectives. Torna, con nuove puntate, il programma di Pino Rinaldi che racconta casi irrisolti, scelti tra quelli che hanno tenuto il fiato sospeso gli italiani, e irrisolti, quelli che ancora cercano un volto da dare all’assassino. Anche quest’anno “Detectives” è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Assente giustificata la scorsa settimana per poter condurre insieme a Mahmood e Carlo Conti la serata delle cover di Sanremo 2025, Geppi Cucciari torna negli studi Rai di Corso Sempione 27 a Milano per dare vita a una nuova puntata del suo originale show, che continua a registrare ascolti in crescita.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto. Storico concerto dell’Orchestra Rai diretto da Luciano Berio a Torino nel 1994. In programma, Ulisse, suite, di Dallapiccola (di cui ricorre il 50° anniversario della morte) e Musica da concerto per viola e archi di Ghedini. Alla viola Sabrina Giuliani.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Il lungo giovedì di Paolo Del Debbio comincia con una nuova puntata di “4 di sera”, alle 20.30, e prosegue con gli approfondimenti di “Dritto e rovescio”. Tra i temi ricorrenti, i contrasti tra il governo Meloni e una parte della magistratura senza dimenticare l’emergenza sicurezza nelle grandi città.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Tra eliminazioni decise dal pubblico, come quella di Emanuele, e ritiri inaspettati, come quello di Ilaria Galassi, che ha deciso di lasciare la Casa subito dopo essere stata salvata dal televoto, l’edizione numero 18, condotta da Alfonso Signorini, si avvicina alla conclusione, prevista a fine marzo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Archiviato lo speciale su Elon Musk, Corrado Formigli riprende il suo talk di approfondimento politico ed economico. Non è escluso che “resti” negli Stati Uniti dopo le dichiarazioni del presidente Donald Trump sui dazi anche per l’Europa.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Coppa Uefa Europa League: Anderlecht – Fenerbahce. In chiaro c’è Anderlecht – Fenerbahce, uno degli incontri di ritorno fra squadre straniere valido per la seconda giornata dei playoff di Europa League. Oggi, alle 18.45, si gioca anche Roma-Porto, in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno e Now.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Al via la 5° edizione dello show che vede al debutto nella conduzione Belén Rodriguez al fianco dei confermati PanPers. Dallo storico Teatro Galleria di Legnano (Milano). E per la prima delle 10 puntate una presenza straordinaria: Alessandro Siani.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Jonathan era un paramedico. Ora, a causa del suo sovrappeso, è sua moglie a lavorare a tempo pieno per mantenere entrambi. Se non vuole perdere anche la famiglia, l’uomo deve cambiare le sue abitudini alimentari e riprendere in mano la sua vita.

I film di questa sera giovedì 20 febbraio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film tv giallo del 2023, di Steve Brett, Delitti in Paradiso, con Ralf Little. Debbie arriva a Saint Marie per trascorrere il Natale con gli Stableforth, suoi datori di lavoro. Il capofamiglia muore in uno strano incidente e Debbie scompare. L’ispettore Neville dovrà indagare.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2023 di Thaddeus O’Sullivan, The Miracle Club, con Laura Linney, Maggie Smith. Lily, Eileen, Dolly sognano di vincere un pellegrinaggio a Lourdes per sfuggire alla routine della vita domestica. Ma il ritorno della vecchia amica Chrissie riapre vecchie ferite.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2009, di David Yates, Harry potter e il Principe Mezzosangue, con Daniel Radcliffe. Mentre si sta esercitando con il professor Lumacorno, Harry Potter (Daniel Radcliffe) trova un manuale di magia nera appartenuto al misterioso Principe Mezzosangue. Intanto, Albus Silente (Michael Gambon) rivela al giovane mago importanti notizie che riguardano il passato di Voldemort.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2009, di F. Gary Gray, Giustizia privata, con Gerard Butler, Jamie Foxx. Clyde Shelton assiste impotente all’omicidio della moglie e della figlia. E quando il procuratore Nick Rice patteggia una pena mite per gli assassini, lui comincia a progettare la sua vendetta.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1999, di Brian Helgeland, Payback – La rivincita di Porter, con Mel Gibson. Durante una rapina, il bandito Porter viene tradito dalla moglie e da un complice, che lo abbandonano in fin di vita. Lui, però, sopravvive e si prepara alla vendetta.

Stasera in tv giovedì 20 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 1996, di Brian De Palma, Mission: Impossible, con Tom Cruise, Jon Voight. Sopravvissuto a una missione a Praga, costata la vita a quasi tutta la sua squadra, l’agente Hunt è sospettato di tradimento. Per discolparsi, decide di violare i computer della Cia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Sam Mendes, American Beauty, con Kevin Spacey, Annette Bening. Il giornalista quarantenne Lester Burnham, insoddisfatto della sua vita, perde la testa per Angela, un’adolescente inquieta compagna di scuola di sua figlia Jane.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Michael Hazanavicius, con Omar Sy. La vita di Djibi ruota intorno alla figlia Sofia: ogni sera le racconta una fiaba dove lui è il Principe Azzurro. Ma quando Sofia entra nell’adolescenza tutto sembra cambiare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Marc Forster, World War Z, con Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz. Un’epidemia sta rendendo gli uomini simili a zombie. Gerry Lane, ex funzionario delle Nazioni Unite, torna in servizio per salvare la sua famiglia e isolare il terribile virus.