Sky Cinema Romance arricchisce la sua programmazione e propone il film Tre amiche. Emmanuel Mouret dirige questo raffinato dramma sentimentale del 2024 (titolo originale Trois Amies), che la critica ha accolto con interesse quando la Mostra del Cinema di Venezia 2024 lo ha presentato in concorso. La pellicola narra con delicatezza l’intreccio emotivo tra tre donne unite da un’amicizia profonda, eppure inesorabilmente segnata da segreti inconfessabili, tradimenti dolorosi e scelte esistenziali difficili.

Regia, produzione e protagonisti del film Tre amiche

Emmanuel Mouret firma la regia, confermando il suo stile basato sulla parola e sull’analisi dei sentimenti.

Moby Dick Films, in collaborazione con Arte France Cinéma, Canal+, Ciné+ e altri partner europei, ha realizzato la produzione francese, garantendo al progetto un respiro internazionale.

Il film vanta un cast corale d’eccezione. Troviamo infatti come protagonisti principali: Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Damien Bonnard, Grégoire Ludig e Vincent Macaigne.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Francia, concentrandosi in particolare nella regione dell’Auvergne-Rhône-Alpes. La città di Lione offre le scenografie principali, con ambientazioni urbane eleganti e interni curati che rispecchiano lo stile intimo, borghese e realistico tipico del cinema di Emmanuel Mouret.

Trama del film Tre amiche

Joan (India Hair) condivide la quotidianità con Victor (Vincent Macaigne) e la loro figlia. Tuttavia, quando realizza improvvisamente l’assenza di amore verso il marito, decide di lasciarlo, sebbene questa scelta drastica la tormenti profondamente e le causi sensi di colpa.

Nel frattempo, la sua migliore amica Alice (Camille Cottin) porta avanti una relazione apparentemente stabile con Eric. Infatti, lei sostiene con ferma convinzione che un matrimonio possa durare a lungo anche senza la passione iniziale.

Alice, però, ignora un dettaglio cruciale che cambierebbe la sua prospettiva: Eric intrattiene una relazione segreta proprio con Rebecca (Sara Forestier), amica intima di entrambe.

Inoltre, Rebecca vive il conflitto tra l’amicizia e l’amore, faticando a gestire la doppia vita. Di conseguenza, le tre donne, unite da un legame storico e profondo, finiscono in un complesso intreccio di sentimenti contrastanti, bugie necessarie e rivelazioni improvvise che alla fine metterà a dura prova la loro amicizia. Pertanto, ognuna dovrà riconsiderare le proprie priorità emotive.

Spoiler finale

Nel finale, le verità nascoste emergono inevitabilmente e obbligano le tre protagoniste a confrontarsi senza filtri con le proprie scelte passate.

Joan affronta il senso di colpa per la fine del matrimonio cercando una nuova indipendenza, mentre Alice deve riconsiderare totalmente la sua idea di stabilità razionale e Rebecca finisce al centro di un conflitto emotivo che rischia di spezzare per sempre il trio.

Il film termina su un equilibrio fragile ma sincero, offrendo allo spettatore spazio alla possibilità di una nuova consapevolezza sentimentale per tutte le figure coinvolte.

Cast completo del film Tre amiche

Il cast riunisce interpreti francesi di primo piano, ognuno con un ruolo definito che contribuisce all’armonia della narrazione: