Prime Video espande la sua offerta di contenuti esclusivi e propone il film Trap House. Michael Dowse dirige questo adrenalinico action-thriller del 2025, che intreccia sapientemente tensione operativa e complesse dinamiche familiari. La pellicola segue le rischiose vicende di un agente sotto copertura che finisce coinvolto in una caccia al tesoro criminale senza precedenti. Tuttavia, questa missione lo mette inaspettatamente contro un gruppo di ladri molto particolare: i suoi stessi figli adolescenti. Le schede ufficiali della piattaforma streaming confermano la disponibilità del titolo, pronto a catturare l’attenzione degli abbonati con sequenze spettacolari.

Regia, produzione e protagonisti del film Trap House

Michael Dowse firma la regia, portando sullo schermo il suo stile dinamico e coinvolgente.

La produzione è statunitense, realizzata da Signature Films e Scott Free Productions appositamente per la distribuzione globale su Prime Video.

Il film vanta un cast stellare che unisce icone del cinema d’azione e giovani talenti emergenti di Hollywood. Troviamo infatti come protagonisti principali: Dave Bautista, Jack Champion, Sophia Lillis, Whitney Peak, Kate del Castillo e Bobby Cannavale.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese principali nella vibrante città di El Paso, Texas. Il regista ha selezionato location urbane realistiche e costruito set dedicati per le complesse sequenze d’azione, sfruttando l’atmosfera unica della città di confine per accrescere la tensione narrativa e il realismo della storia.

Trama del film Trap House

A El Paso, l’agente della DEA Ray Seale (Dave Bautista) lavora instancabilmente con il suo partner Andre per smantellare una serie di operazioni criminali collegate a un pericoloso cartello della droga. Tuttavia, le indagini prendono una piega sconvolgente e inaspettata. Infatti, quando gli agenti scoprono finalmente l’identità dei responsabili dei furti ai danni del cartello, restano senza parole: i criminali sono un gruppo di adolescenti, guidati proprio da Cody, il figlio ribelle di Ray.

Inoltre, questi giovani utilizzano tattiche militari avanzate e informazioni top-secret che hanno sottratto di nascosto ai genitori, dimostrando un’abilità sorprendente. Di conseguenza, la missione si trasforma rapidamente in un pericoloso gioco del gatto e del topo. Pertanto, Ray deve gestire inseguimenti frenetici, tradimenti imprevisti e un legame familiare che la situazione mette a dura prova. Nel frattempo, la minaccia del cartello, guidato dagli spietati fratelli Cabrera, incombe sempre più vicina sui ragazzi.

Spoiler finale

Nel finale, Ray deve compiere una scelta impossibile tra il rigore della legge e la protezione della sua famiglia.

Successivamente, dopo un violento scontro a fuoco con i membri del cartello, gli adolescenti comprendono finalmente la gravità delle loro azioni spericolate. Dunque, decidono di unire le forze e collaborare attivamente con i genitori per fermare i criminali.

La vicenda si chiude con un fragile equilibrio ritrovato tra padre e figlio, sebbene resti la consapevolezza che la fiducia tradita richiederà tempo per essere ricostruita e nulla sarà più come prima.

Cast completo del film Trap House

Il cast riunisce attori statunitensi di primo piano, assegnando a ciascuno un personaggio specifico che arricchisce la narrazione corale: