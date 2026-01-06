Il film d’azione Sakra La leggenda dei semidei arricchisce la prima serata di Rai 4. Questa imponente pellicola, che Donnie Yen dirige e interpreta, rappresenta un adattamento ambizioso del celebre romanzo wuxia Demi-Gods and Semi-Devils scritto dal leggendario Louis Cha (Jin Yong). L’opera si configura come un epico fantasy-marziale capace di unire spettacolari coreografie di combattimento, profonda filosofia orientale e antiche leggende, offrendo al pubblico un’esperienza visiva travolgente.

Regia, produzione e protagonisti del film Sakra La leggenda dei semidei

La macchina da presa è guidata dalla mano esperta di Donnie Yen, icona mondiale delle arti marziali, che qui ricopre il doppio ruolo di regista e attore protagonista.

Una cordata produttiva cinese, supportata da Wishart Media e Mei Ah Entertainment, ha realizzato il progetto, mentre Rai 4 ne cura la distribuzione per il pubblico italiano.

Il cast vanta nomi di spicco del panorama asiatico: Donnie Yen incarna l’eroe tragico, affiancato da Chen Yuqi, Cya Liu, la leggenda del cinema kung-fu Yuen Wah, Wu Yue e Karina Hai.

Dove è stato girato?

La troupe ha lavorato interamente in Cina, sfruttando la bellezza naturale delle regioni montuose dello Yunnan per creare scenari mozzafiato. Gli scenografi hanno inoltre ricostruito imponenti set a Hong Kong per realizzare le complesse sequenze di palazzo e i combattimenti acrobatici, restituendo l’atmosfera della dinastia Song.

Trama del film Sakra La leggenda dei semidei

L’intreccio si svolge nella Cina medievale, durante il regno della dinastia Song settentrionale. La storia segue le peripezie di Qiao Feng (Donnie Yen), il carismatico e onorevole capo della Setta dei Mendicanti, un gruppo di esperti artisti marziali. Improvvisamente, il suo mondo crolla: nemici nell’ombra lo accusano ingiustamente di tradimento verso la patria e dell’omicidio del suo vice.

Costretto all’esilio e ripudiato dai suoi stessi fratelli d’armi, Qiao Feng intraprende un viaggio pericoloso attraverso il mondo delle arti marziali (il *Jianghu*) per scoprire la verità sulle sue misteriose origini e riabilitare il proprio nome.

Lungo il cammino, segnato da scontri feroci e spettacolari, l’eroe incrocia la strada di A’Zhu (Chen Yuqi). La donna, inizialmente una serva abile nei travestimenti, diventa la sua fedele compagna e l’unica persona a credere nella sua innocenza nonostante le prove schiaccianti. Tra i due nasce un legame profondo e sincero, mentre cercano di dipanare una cospirazione che minaccia non solo la vita di Qiao Feng, ma l’intero equilibrio del regno.

Spoiler finale

Nelle battute finali, Qiao Feng porta alla luce la scioccante verità sul suo lignaggio: egli appartiene all’etnia Khitan, nemica giurata dei Song. Tuttavia, il destino gli riserva un colpo ancora più crudele. A causa di un tragico inganno orchestrato dalla manipolatrice Kang Min, Qiao Feng colpisce a morte l’amata A’Zhu, scambiandola per un nemico mentre lei tentava di proteggere la reputazione del padre.

Devastato dal dolore, l’eroe accetta il suo destino solitario. Il film termina con un epilogo malinconico che riflette sul peso dell’onore, sul sacrificio e sulla fragilità della vita, rispettando i canoni tragici delle grandi saghe wuxia.

Cast completo del film Sakra La leggenda dei semidei

Il cast riunisce interpreti di spicco del cinema cinese, ognuno essenziale per lo sviluppo della narrazione: