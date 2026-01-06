Martedì 6 gennaio, su Real Time, è in onda la prima puntata della nuova edizione di Primo Appuntamento. Il celebre dating show è proposto dalle ore 21:25 circa.

Primo Appuntamento 6 gennaio, le cene al buio

Al timone di Primo Appuntamento del 6 gennaio torna Flavio Montrucchio, affiancato dal barman Mauro. Essi accolgono, nel ristorante, una serie di single, che partecipano a degli appuntamenti al buio, ovvero senza conoscere il partner. Una volta giunti nel locale, i due protagonisti si conoscono prima con un aperitivo, poi con una cena. Al termine dell’appuntamento, i single devono decidere se continuare la frequentazione o se, invece, interrompere la conoscenza.

A Primo Appuntamento del 6 gennaio c’è Sissy, 30enne di Monza che lavora come contabile ed imprenditrice digitale. È convinta di avere un animo da “principessa” ed ammette: “Sono appariscente, adoro i glitter e vivo in un mondo a sé, dove penso esista tanto la bontà e la gentilezza”.

Incontra Pierluigi, ha 35 anni ed è di Cassino. Per lavoro si occupa di simulazione remota, che consiste nella creazione di ambienti digitali da utilizzare, a distanza, per la formazione ed apprendimento. Ha la passione per la palestra e la moda.

Alberto cena con Paolo

A Primo Appuntamento arriva Alberto, 27enne di Milano. Studia e lavora e sogna di diventare, in futuro, un interprete della lingua dei segni. È attento alla moda e racconta: “Sono nato sordo, così come i miei genitori, ma ho fatto l’impianto e dopo un lungo percorso ora sento. Ora vorrei aiutare le persone e far conoscere a tutti la lingua dei segni”. Passa la serata con Paolo, 19enne della provincia di Alessandria. Fa il cuoco ed adora fare le pulizie a casa. Si descrive “complicato” ed al tempo stesso “sia timido che estroverso”.

Il locale è raggiunto da Roberta. Ha 35 anni, è siciliana ma lavora come operatrice socio sanitaria in ospedale a Bologna. Da qualche anno partecipa alle passerelle come modella curvy ed ha un rapporto “altalenante” con il suo corpo. Ammette di essere un po’ “pazza”, sicuramente “non noiosa”. Cena con Federico, 34enne calabrese ma residente a Milano. Fa il consulente informatico ed è un appassionato di moto. Spera di riuscire a trovare una “partner in crime”, con la quale condividere tutto di sé.

Primo Appuntamento 6 gennaio, Marco e Nadia

Infine, a Primo Appuntamento del 6 gennaio ci sono Marco e Nadia. Lui ha 60 anni, fa lo skipper e vive vicino a Modena. Nel tempo libero ama dipingere ed è sicuro: “Sto cercando l’amore perché senza non si può vivere”. Lei, invece, ha 67 anni, è di Padova ed ha sempre lavorato nel settore della moda. Sin da giovane adora viaggiare: il posto che le è rimasto nel cuore è l’Africa. Le sue passate relazioni sono finite perché “ha sbagliato gli uomini”. Spera di conoscere una persona “selvaggia” e “possente”.