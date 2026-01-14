Il palinsesto di Tv2000 offre al pubblico una perla rara del cinema internazionale, infatti, il film Baran va in onda e regala emozioni profonde agli spettatori. Il celebre regista Majid Majidi dirige questa pellicola, che la critica considera unanimemente uno dei capolavori assoluti del cinema iraniano contemporaneo. L’opera narra una storia delicata che intreccia temi di identità, sacrificio e amore impossibile. Nello specifico, lo scenario polveroso e rumoroso dei cantieri edili di Teheran fa da sfondo alle vicende. Qui, operai iraniani e profughi afghani lavorano duramente ogni giorno per sopravvivere. Inoltre, il film racconta con estrema grazia la nascita di un sentimento puro che sfida la povertà e la clandestinità.

Regia, produzione e protagonisti del film Baran

Majid Majidi firma la regia con il suo tocco poetico inconfondibile. Inoltre, egli cura anche la produzione insieme a Fouad Nahas. Il progetto è totalmente iraniano e ha ricevuto premi prestigiosi in tutto il mondo. Per quanto riguarda il cast, attori di grande intensità interpretano i ruoli chiave. Hossein Abedini, Zahra Bahrami, Mohammad Amir Naji e Abbas Rahimi danno vita a personaggi indimenticabili, capaci di comunicare anche attraverso i silenzi.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Iran. In particolare, la città di Teheran ospita la maggior parte delle scene. I cantieri edili reali e le zone periferiche della capitale costituiscono le location principali. Dunque, questi luoghi crudi e realistici incorniciano perfettamente la storia toccante di Lateef e Baran, restituendo verità al contesto sociale narrato.

Trama del film Baran

La narrazione segue le giornate del giovane Lateef. Egli lavora come addetto al tè e manovale in un grande cantiere edile di Teheran. Qui, condivide la fatica con operai iraniani, curdi e molti profughi afghani illegali. Tuttavia, l’equilibrio precario si rompe quando il padre di un ragazzo afghano, Najaf, subisce un grave infortunio sul lavoro. Di conseguenza, al suo posto arriva Rahmat, un giovane che appare fragile, silenzioso e decisamente inadatto ai lavori pesanti.

Immediatamente, il capomastro Memar assegna a Rahmat il compito leggero di servire il tè e cucinare. Perciò, Lateef perde il suo ruolo privilegiato e deve svolgere i lavori più duri e faticosi. Quindi, il ragazzo tratta il nuovo arrivato con estrema durezza, nutre una forte gelosia e gli rende la vita difficile.

Un giorno, però, Lateef scopre casualmente una verità sconvolgente spiando dalla cucina. Infatti, Rahmat è in realtà una ragazza di nome Baran. Lei si fascia il petto e taglia i capelli per lavorare come uomo e mantenere la famiglia in difficoltà. Da quel momento, l’atteggiamento di Lateef cambia radicalmente. Improvvisamente, la rabbia lascia spazio a un sentimento profondo. Dunque, egli inizia a proteggere Baran con piccoli gesti, sguardi complici e azioni concrete, difendendo il suo segreto da tutti gli altri operai.

Spoiler finale

Nelle sequenze finali, la situazione precipita. Infatti, le autorità intensificano i controlli sui lavoratori illegali. Pertanto, Baran e la sua famiglia devono lasciare il cantiere e fuggire dalla città per tornare in Afghanistan. Nel frattempo, Lateef, ormai profondamente innamorato, compie un gesto di estremo sacrificio. Egli vende i suoi pochi averi e consegna tutti i risparmi alla famiglia di lei per aiutarli economicamente. Così, rinuncia a tutto ciò che possiede per il bene della ragazza, senza chiedere nulla in cambio. Infine, l’ultima scena regala pura poesia visiva. Mentre Baran si allontana e riprende le sembianze femminili, Lateef osserva le sue impronte nel fango sotto la pioggia. Successivamente, l’acqua cancella quelle tracce, simboleggiando un addio silenzioso, doloroso ma indimenticabile.

Cast completo del film Baran

Il cast riunisce interpreti iraniani e afghani di talento, ognuno essenziale per la riuscita del film. Ecco l’elenco completo: