Una serata all’insegna del cinema d’autore e dell’introspezione psicologica attende il pubblico di Sky Cinema Uno. In prima serata va in onda Elisa, pellicola drammatica che scava nelle profondità dell’animo umano. L’opera esplora temi complessi come la fallibilità della memoria, il peso schiacciante della colpa e la difficile ricerca di una redenzione. La narrazione accompagna lo spettatore attraverso il tortuoso percorso di una donna che, dopo aver pagato il suo debito con la giustizia per un crimine terribile consumato in ambito familiare, cerca di ricostruire la propria identità e la verità sul suo passato.

Regia, produzione e protagonisti del film Elisa

Dietro la macchina da presa troviamo Leonardo Di Costanzo, regista noto per il suo stile asciutto e per la capacità di indagare le dinamiche umane in contesti chiusi. La produzione, frutto di una collaborazione italo‑svizzera, ha distribuito il film nel 2025, ottenendo consensi per la delicatezza con cui tratta argomenti scabrosi.

Il cast offre prove attoriali di altissimo livello. Barbara Ronchi interpreta la protagonista con una performance carica di sfumature dolorose. Accanto a lei, Roschdy Zem presta il volto all’esperto che cerca di decifrare la mente di Elisa, mentre Valeria Golino e Diego Ribon arricchiscono il racconto con ruoli chiave nelle dinamiche familiari.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Italia. La scelta delle location gioca un ruolo fondamentale: gli scenografi hanno ricreato contesti carcerari freddi e spazi istituzionali asettici, che contrastano con gli ambienti domestici carichi di tensione. Questi luoghi non fungono solo da sfondo, ma riflettono lo stato emotivo di isolamento e smarrimento che la protagonista vive quotidianamente nel suo tentativo di riemergere dal trauma.

Trama del film Elisa

La storia ruota attorno alla figura di Elisa Zanetti, una donna di 35 anni segnata da un destino tragico. Elisa ha trascorso l’ultimo decennio in un istituto di pena, condannata per l’omicidio della sorella maggiore e per il successivo, macabro tentativo di occultarne il corpo tra le fiamme. Scontata la pena detentiva, la donna si ritrova libera fisicamente, ma ancora prigioniera dei suoi demoni interiori.

In questo delicato momento di transizione, il criminologo Alaoui (interpretato da Roschdy Zem) la contatta per coinvolgerla in una ricerca scientifica sulla mente criminale e sui meccanismi della memoria.

Tuttavia, quella che inizia come un’indagine accademica si trasforma presto in un viaggio doloroso dentro la psiche di Elisa. Attraverso i colloqui con Alaoui, la protagonista non si limita a raccontare i fatti, ma scava nei ricordi rimossi e nelle omissioni che hanno protetto la sua coscienza per anni. Il confronto serrato con la scienza investigativa e con lo sguardo esterno del ricercatore fa emergere verità scomode, costringendo Elisa a mettere in discussione la versione degli eventi che ha raccontato a se stessa per sopravvivere.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, il muro di difese eretto da Elisa crolla definitivamente. La donna affronta i frammenti di memoria più dolorosi legati alla notte del delitto, accettando infine la piena responsabilità delle proprie azioni. Questo processo di consapevolezza, seppur devastante, apre uno spiraglio di luce. Il film termina lasciando intendere che, solo attraverso l’accettazione totale della verità e del dolore causato, Elisa potrà intraprendere un autentico percorso di redenzione personale, liberandosi finalmente dal passato.

Cast completo del film Elisa

Di seguito l’elenco degli attori che danno vita a questo intenso dramma psicologico: