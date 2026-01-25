Un thriller psicologico ad alta tensione attende gli spettatori questa sera su Rai 4 con la messa in onda del film The Good Neighbor. La pellicola, conosciuta anche con il sottotitolo Sotto controllo, esplora i lati oscuri della tecnologia e del voyeurismo adolescenziale. La narrazione segue le vicende di due studenti liceali che decidono di trasformare la vita di un anziano vicino in un vero e proprio incubo, convinti di condurre un semplice esperimento sociologico. Tuttavia, quello che inizia come uno scherzo goliardico finisce per rivelare verità tragiche, portando a conseguenze drammatiche che segneranno per sempre le esistenze di tutti i coinvolti.

Regia, produzione e protagonisti del film The Good Neighbor

Dietro la macchina da presa troviamo Kasra Farahani, regista che utilizza abilmente le tecniche del found footage per accrescere il senso di realismo e inquietudine. La produzione statunitense ha lanciato il film nel 2016, ottenendo apprezzamenti per la capacità di mescolare suspense e critica sociale.

Il cast brilla grazie alla presenza del leggendario James Caan, che offre un’interpretazione magnetica e silenziosa nel ruolo dell’anziano solitario. Accanto a lui, i giovani Logan Miller e Keir Gilchrist interpretano rispettivamente la mente manipolatrice e il complice riluttante dell’operazione. Completano il gruppo Bailey Noble e Lili Reinhart, volti noti al pubblico giovanile.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente negli Stati Uniti. La scelta delle location gioca un ruolo fondamentale: le ambientazioni urbane e residenziali, apparentemente tranquille, nascondono segreti inconfessabili dietro le porte chiuse. L’interno della casa del vicino, in particolare, diventa un labirinto claustrofobico osservato costantemente attraverso gli schermi, creando un’atmosfera di sospetto crescente che soffoca lo spettatore.

Trama del film The Good Neighbor

La storia prende il via quando Ethan e Sean, due adolescenti esperti di tecnologia, decidono di realizzare un documentario su un esperimento psicologico estremo. I ragazzi scelgono come cavia il loro vicino di casa, Harold Grainey, un uomo anziano, scontroso e molto riservato. Approfittando di una sua assenza, i due si introducono nell’abitazione e installano telecamere nascoste in ogni stanza, oltre a dispositivi in grado di simulare fenomeni paranormali, come porte che sbattono, luci che tremolano e temperature che scendono improvvisamente.

L’obiettivo dei ragazzi consiste nel far credere a Grainey di essere perseguitato da un fantasma e registrare le sue reazioni. Ethan, spinto da un cinismo preoccupante, si aspetta di vedere il vecchio cedere alla paura. Tuttavia, Grainey reagisce in modo inaspettato: non fugge e non chiede aiuto. Al contrario, l’uomo mostra comportamenti enigmatici, trascorrendo ore in cantina e distruggendo oggetti in preda a una furia silenziosa.

Mentre Sean inizia a provare rimorso e vorrebbe interrompere l’esperimento, Ethan diventa ossessionato, convincendosi che il vicino nasconda un terribile segreto legato alla scomparsa della moglie. La tensione sale vertiginosamente quando i ragazzi decidono di intensificare gli scherzi, ignorando che stanno per violare un dolore privato e profondo, innescando una reazione a catena incontrollabile.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, la situazione precipita verso la tragedia. Ethan, convinto di smascherare un assassino, forza l’ingresso in casa proprio mentre la polizia interviene. Emerge così la straziante verità: Grainey non ha ucciso nessuno. L’uomo aveva trasformato la cantina in un santuario medico per curare la moglie malata, che amava profondamente, fino alla sua morte naturale. I presunti comportamenti strani erano solo manifestazioni del suo lutto e del tentativo di sentirla ancora vicina. Lo “scherzo” dei ragazzi ha profanato questo dolore, spingendo l’anziano, ormai disperato e confuso, a compiere un gesto estremo davanti agli agenti. Il film si chiude con la condanna giudiziaria dei ragazzi, costretti a convivere con il peso schiacciante della loro colpa.

Cast completo del film The Good Neighbor

Di seguito l’elenco degli attori che danno vita a questo dramma psicologico, con i rispettivi ruoli: