Domenica 25 gennaio, su Rai 1, è in onda la quinta ed ultima puntata di Prima di noi. La fiction, come di consueto, è proposta dalle ore 21:20 circa, al termine di Affari Tuoi.

Prima di noi ultima puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione del titolo sono le Rai Fiction e Wildside, appartenente al gruppo Fremantle. Le riprese si sono svolte fra il Piemonte ed il Friuli Venezia Giulia. La serie, che racconta la storia della famiglia Sartori lungo il ‘900, giunge alla conclusione con ascolti tutt’altro che esaltanti. I quattro appuntamenti, infatti, hanno tenuto compagnia ad una media di 2 milioni e 100 mila persone, con una share del 13,3%.

La sceneggiatura, tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, è scritta da Giulia Calenda, Daniele Luchetti e Valia Santella. Gli ultimi due, invece, hanno curato anche la regia.

Prima di noi ultima puntata, la trama

L’ultima puntata di Prima di noi prende il via nel 1975. Renzo si risveglia e scopre di essere in ospedale, dove è sottoposto alle cure di Luigi. Intanto, Diana accetta il fatto di essere omossessuale grazie a Sandra, verso la quale inizia a provare dei forti sentimenti. Libero e Marta convolano a nozze e dalla loro unione nasce Nadia. La stabilità familiare è compromessa dopo che Marta parte per l’Africa. Gabriele cerca di riavvicinarsi a Davide, scoprendo che l’allenatore del suo avversario è l’ex di Margherita. Infine, Diana confessa al padre di amare Sandra.

Spoiler finale

L’ultima puntata di Prima di noi procede nel 1978. La famiglia Sartori si riunisce durante il funerale di Diana. Luigi confessa ad Eloisa il motivo della sua partenza, portando a una serie di chiarimenti e riconciliazioni.

Una svolta si ha quando Eloisa trova una lettera scritta da Diana e contenente i segreti di famiglia. Grazie alle parole della protagonista, tutti scoprono la vera storia dei Sartori.

Prima di noi ultima puntata, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Prima di noi, il cui finale di stagione è fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.