Una serata all’insegna della fantascienza d’autore attende il pubblico di Rai 4 oggi, martedì 27 gennaio 2026: il canale trasmette il film The Animal Kingdom (titolo originale Le Règne Animal), un’opera visionaria che mescola il dramma familiare con il thriller distopico. La pellicola trasporta lo spettatore in una realtà alternativa inquietante, dove l’umanità deve convivere con un fenomeno inspiegabile: misteriose mutazioni genetiche trasformano le persone in ibridi animali. Questa premessa narrativa offre lo spunto per un viaggio emotivo intenso tra un padre e un figlio, costretti a ridefinire il loro legame e la loro stessa umanità di fronte all’ignoto.

Regia, produzione e protagonisti del film The Animal Kingdom

Dietro la macchina da presa troviamo il talentuoso Thomas Cailley, che torna alla regia con un progetto ambizioso capace di unire effetti visivi spettacolari e profondità emotiva. La produzione, interamente francese, ha distribuito il film nel 2023, ottenendo numerosi riconoscimenti per l’originalità della sceneggiatura.

Il cast vanta nomi di spicco del cinema europeo: Romain Duris interpreta un padre coraggioso e disperato, mentre il giovane Paul Kircher offre una performance straordinaria nel ruolo del figlio in trasformazione. Arricchiscono il gruppo Adèle Exarchopoulos nel ruolo di una poliziotta empatica e Tom Mercier, che incarna una delle creature più affascinanti della storia.

Dove è stato girato?

La troupe ha svolto le riprese interamente in Francia, privilegiando i paesaggi selvaggi della Nuova Aquitania e le zone dell’Île-de-France. Le foreste fitte, le paludi e le aree rurali isolate non fungono solo da sfondo, ma diventano vere e proprie protagoniste della narrazione. Questi ambienti naturali, umidi e misteriosi, riflettono perfettamente il ritorno allo stato selvaggio che la trama racconta, creando un’atmosfera sospesa tra meraviglia e inquietudine.

Trama del film The Animal Kingdom

La narrazione si apre in un mondo scosso da un’ondata di mutazioni inspiegabili che colpiscono la popolazione in modo casuale, trasformando uomini e donne in “bestie”. In questo scenario caotico, François fa tutto il possibile per salvare sua moglie Lana, già colpita dalla sindrome, trasferendosi nel sud per starle vicino. L’uomo porta con sé il figlio sedicenne Émile, sperando di ricostruire una vita normale in una nuova comunità.

Tuttavia, il destino ha in serbo una prova ancora più dura. Mentre le autorità cercano di contenere le creature fuggitie con metodi brutali, Émile inizia a notare sul proprio corpo cambiamenti terrificanti: sensi acuiti, artigli che spuntano e una pelle che muta inesorabilmente. Padre e figlio devono quindi nascondere la verità, lottando contro la paura del diverso che pervade la società. François tenta disperatamente di proteggere il ragazzo, mentre Émile esplora la sua nuova identità, trovando una strana connessione con gli altri ibridi che popolano i boschi circostanti.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, il processo di metamorfosi di Émile raggiunge il punto di non ritorno. Il ragazzo comprende di non poter più vivere nella società civile e sceglie di abbracciare la sua natura selvaggia unendosi alle altre creature nella foresta. Dopo un addio straziante, François capisce che l’unico modo per salvare suo figlio è lasciarlo andare. L’uomo accetta l’evoluzione inevitabile di Émile, guardandolo sparire tra gli alberi. Il film termina con una nota malinconica ma potente, celebrando la libertà e l’accettazione totale della diversità oltre ogni barriera biologica.

Cast completo del film The Animal Kingdom

Di seguito l’elenco degli attori che danno vita a questa fiaba moderna e oscura: