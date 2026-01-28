Questa sera, martedì 27 gennaio 2026, il canale La5 propone un appuntamento imperdibile con il film Polite Society Operazione matrimonio. Questa pellicola rappresenta un unicum nel panorama cinematografico recente, poiché fonde l’eleganza delle commedie britanniche con l’energia esplosiva delle arti marziali. La narrazione ruota attorno a una giovane protagonista che rifiuta le convenzioni sociali per inseguire un sogno fuori dal comune, trovandosi costretta a combattere, letteralmente, per proteggere la sua famiglia. Un mix di azione, risate e critica sociale che tiene lo spettatore incollato allo schermo.

Regia, produzione e protagonisti del film Polite Society Operazione matrimonio

La direzione del progetto porta la firma di Nida Manzoor, acclamata creatrice che infonde alla storia uno stile visivo vibrante e moderno. La produzione, interamente britannica, ha distribuito l’opera nel 2023, ottenendo consensi per la freschezza della scrittura. Al centro della scena troviamo la talentuosa Priya Kansara, che interpreta la determinata protagonista, affiancata da Ritu Arya, nota al grande pubblico per altri ruoli di successo, che qui incarna la sorella maggiore. Il cast si arricchisce inoltre della presenza di Nimra Bucha nel ruolo della temibile matriarca antagonista.

Dove è stato girato?

La troupe ha lavorato principalmente nel Regno Unito, scegliendo Londra come set principale. Le riprese spaziano dai tipici quartieri residenziali di Shepherd’s Bush, che restituiscono la quotidianità della famiglia Khan, fino a location urbane e scolastiche. Inoltre, gli scenografi hanno allestito set specifici per le sequenze d’azione, permettendo agli attori di eseguire coreografie complesse che omaggiano i classici del cinema di Hong Kong e Bollywood.

Trama del film Polite Society Operazione matrimonio

La storia segue le vicende di Ria Khan, un’adolescente che non sogna un lavoro d’ufficio, bensì una carriera da stuntwoman cinematografica. Mentre si allena duramente e scrive lettere ai suoi idoli, osserva con preoccupazione la sorella maggiore Lena. Quest’ultima, dopo aver abbandonato la scuola d’arte ed essere caduta in una profonda crisi personale, accetta improvvisamente la proposta di matrimonio del ricco e affascinante genetista Salim.

Ria percepisce immediatamente che la perfezione di Salim e l’atteggiamento ossessivo di sua madre, Raheela, nascondono un segreto oscuro. Convinta che la sorella stia commettendo un errore fatale e che la famiglia dello sposo abbia intenzioni malvagie, Ria decide di intervenire. Recluta le sue migliori amiche per orchestrare un piano audace che prevede spionaggio, infiltrazioni e sabotaggi. Tra tentativi maldestri e scontri fisici spettacolari, la giovane protagonista sfida le aspettative della comunità per svelare la verità.

Spoiler finale

Nelle battute finali, i sospetti di Ria trovano una conferma terrificante. La ragazza scopre che Raheela intende utilizzare il corpo di Lena non come moglie per suo figlio, ma come incubatrice per esperimenti genetici volti a clonare se stessa e rivivere la propria giovinezza. Dopo un epico scontro fisico che coinvolge l’intera famiglia durante il ricevimento nuziale, Ria riesce a sconfiggere la matriarca. Lena, finalmente libera dall’incantesimo emotivo e fisico, colpisce lo sposo e fugge con la sorella. Il film termina celebrando il legame indissolubile tra le due donne, pronte a sostenersi a vicenda nei rispettivi sogni di arte e azione.

Cast completo del film Polite Society Operazione matrimonio

Di seguito l’elenco degli attori che danno vita a questa avventura: