Dopo il successo con A Testa Alta, il prime time del mercoledì di Canale 5 è occupato ancora dalle fiction. Si tratta di Una nuova vita, che prende il via, il 28 gennaio, dalle ore 21:40 circa.

Una nuova vita, regista e dove è girata

Nata dal lavoro congiunto della RTI e della Banijay Studios Italia, la fiction gode del sostegno della Trentino Alto Adige Film Commission. Proprio nella regione si sono svolte le riprese, con i set che si sono concentrati soprattutto intorno a San Martino di Castrozza e Predazzo.

La sceneggiatura è scritta da Eleonora Fiorini, Mauro Casiraghi e Davide Sala. La regia, invece, è curata da Fabrizio Costa. In totale, il titolo è composto da quattro puntate, in onda, salvo improvvise modifiche di programmazione, per altrettante settimane, nel prime time di Canale 5.

Una nuova vita, la trama

La protagonista di Una nuova vita è Vittoria Greco (Anna Valle), un tempo medico apprezzato e, al tempo stesso, mamma e moglie felice. La sua esistenza è cambiata per sempre quando, dopo un grave incidente avvenuto in montagna, il marito Leonardo Moser (Luca Capuano) ha perso la vita. Per la giustizia, la donna è responsabile della morte del coniuge e, per questo, è stata condannata.

Otto anni dopo, Vittoria, che ha sempre proclamato la sua innocenza, ha scontato la condanna ed è uscita dal carcere, dove nel frattempo ha ottenuto la specializzazione in medicina generale. Ma la protagonista, con la ritrovata libertà, ha un unico, grande obiettivo: tornare in Trentino Alto Adige e tentare di ricucire i rapporti con il figlio Matteo (Gabriele Rizzoli), oramai divenuto adolescente e che vive con la nonna e gli zii paterni.

Spoiler finale

La nuova vita di Vittoria è ricca di difficoltà. In paese tutti la evitano perché la considerano un’assassina e, nonostante la sua attività da dottoressa, nessuno vuole essere un suo paziente. Anche il figlio la evita, soprattutto a causa della famiglia di Leonardo, che ha fatto sì che Matteo provasse odio per la mamma. Le uniche due persone che sembrano credere nell’innocenza di Vittoria sono l’amica Iman (Martina Sammarco) e l’assistente Diego (Francesco Ferdinando).

La protagonista, comunque, non demorde: vuole ottenere l’affido del figlio. Per riuscirci, si avvale dell’aiuto professionale dell’avvocato Marco Premoli (Daniele Pecci).

Una nuova vita, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Una nuova vita, in onda su Canale 5.