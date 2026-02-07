Questa sera il piccolo schermo si tinge di giallo con il film Perry Mason: Crimini di guerra, un capitolo fondamentale della celebre saga giudiziaria che scava nelle ferite mai rimarginate del passato bellico. Il film attende i telespettatori per una visione in diretta o on-demand su Top Crime. Questa pellicola non rappresenta solo un semplice mistero da risolvere, ma offre una riflessione profonda sulle conseguenze a lungo termine dei conflitti mondiali e sulla ricerca della verità oggettiva oltre ogni pregiudizio.

Regia, produzione e protagonisti del film “Perry Mason: Crimini di guerra”

La direzione del lungometraggio appartiene a Christian I. Nyby II, uno dei registi più prolifici e fedeli dell’intero franchise. Nyby II riesce a mantenere intatta l’atmosfera classica che i fan amano, arricchendola però con un ritmo moderno e incalzante. La produzione porta la firma prestigiosa di Dean Hargrove e Fred Silverman, una coppia che garantisce da sempre standard qualitativi eccellenti nel genere poliziesco televisivo.

Nel ruolo dell’iconico avvocato il pubblico ritrova l’immenso Raymond Burr. L’attore domina la scena con la sua consueta autorità, regalando una performance che conferma il carisma senza tempo del suo personaggio. Accanto a lui non può mancare la storica collaboratrice Della Street, interpretata da Barbara Hale, che fornisce il consueto supporto morale e operativo. Inoltre, le riprese hanno interessato principalmente lo stato del Colorado. La produzione ha scelto i tribunali e le strade di questo territorio per conferire alla narrazione un tono austero e realistico. La scelta delle location contribuisce in modo determinante a isolare i protagonisti in un contesto geografico che appare maestoso ma al contempo opprimente.

Dove è stato girato?

Le location principali della pellicola si trovano a Denver. Questa città ospita la stragrande maggioranza delle scene ambientate tra le aule di tribunale e gli uffici legali, nuclei centrali dell’azione. Tuttavia, la troupe si è spostata anche nei dintorni di Golden per realizzare diverse sequenze esterne. Qui, la produzione ha sfruttato l’atmosfera solenne e le architetture imponenti del Colorado per sottolineare la gravità dei temi trattati, creando un contrasto visivo efficace con la complessità del caso giudiziario.

Trama del film “Perry Mason: Crimini di guerra”

In Perry Mason: Crimini di guerra, il celebre avvocato Perry Mason raggiunge il Colorado per assumere la difesa di un amico di vecchia data. Si tratta di un colonnello in pensione su cui pende l’accusa gravissima di aver ucciso un presunto criminale di guerra nazista. La vittima viveva sotto copertura proprio a Denver, ma un gruppo di determinati ricercatori lo aveva individuato poco prima del delitto. La vicenda si complica rapidamente non appena emergono documenti riservati che risalgono alla permanenza delle truppe alleate in Germania e nel resto d’Europa.

Mason comprende subito che il caso nasconde insidie politiche ben più vaste di un semplice omicidio. Pertanto, con il supporto fondamentale dell’investigatore Ken Malansky, l’avvocato scava tra segreti militari polverosi e antiche vendette personali. Egli deve scoprire chi possedesse davvero un interesse concreto a mettere a tacere l’ex ufficiale prima che potesse parlare. Mentre il processo avanza, Tom e Ken affrontano depistaggi e minacce, muovendosi in un labirinto di bugie che affonda le radici negli orrori del secondo conflitto mondiale. L’insegnante di diritto e giustizia che risiede in Mason emerge con forza mentre egli smonta, pezzo dopo pezzo, una tesi dell’accusa che appare fin troppo solida per essere vera.

Spoiler finale

Nel finale del film, Perry Mason smaschera il vero colpevole durante un drammatico e teso controinterrogatorio nell’aula di tribunale di Denver. L’assassino non agiva per sete di giustizia storica, bensì risultava un insospettabile legato a un torbido traffico di informazioni e ricatti. Queste attività illecite duravano ininterrottamente dai tempi della fine della guerra. L’avvocato dimostra con prove schiaccianti che qualcuno ha incastrato il colonnello solo per coprire un omicidio a sangue freddo motivato dalla pura avidità economica. In questo modo, Mason ripulisce il nome del suo assistito davanti alla giuria del Colorado e ristabilisce la verità storica e processuale.

Cast completo del film “Perry Mason: Crimini di guerra”

Il cast di questo film TV unisce i pilastri storici della serie originale a interpreti di carattere che rendono estremamente credibile la tensione del dramma bellico e giudiziario.