Sabato 7 febbraio è in onda l’appuntamento Casi complessi di Dottor Hekim. La serie tv è visibile dalle ore 21:25 circa, come sempre su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).

Dottor Hekim Casi complessi, regista e dove è girata

Continua, dunque, la seconda stagione del titolo nel nostro paese. Quello odierno, infatti, è il tredicesimo episodio, che ha una durata di circa due ore. Le puntate, come al solito, sono rilasciate con cadenza settimanale ed una settimana di anticipo rispetto al palinsesto televisivo mediante l’applicazione a pagamento Discovery+.

Realizzato dalla collaborazione con le società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures, la sceneggiatura degli episodi è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Semih Bagci. Le riprese si sono svolte in Turchia, soprattutto presso l’ospedale Okan, situato nel distretto Tuzla di Istanbul.

Dottor Hekim Casi complessi, la trama

Nel corso della puntata dal titolo Casi complessi, in ospedale arriva una paziente. Quest’ultima ha 28 anni ed è affetta da una grave insonnia, che di fatto le impedisce di riposare bene da circa dieci giorni. Per cercare di riposare, ha deciso di ingurgitare un intero flacone di sonniferi. Neanche così, però, è riuscita ad abbandonarsi al sonno.

Il protagonista, su ordine di Ipek, prende in esame il caso, consapevole del fatto che, se non riuscirà a risolvere il caso, la degente rischierà di perdere la vita. Ben presto, sviluppa un’ipotesi che potrebbe spiegare i sintomi: per riuscire a guarire, però, necessita di un intervento, ma tale soluzione crea non pochi problemi con Zeynep.

Ai ferri corti il rapporto con Ipek

Intanto, durante Casi complessi, arriva nella struttura un’altra paziente. Si tratta di una donna che Hekim ha conosciuto ad un centro scommesse e che ha avuto una crisi dovuta ad un attacco epilettico. Il protagonista sembra tenere particolarmente a tale degente, al punto da insistere per occuparsene, e questa vicinanza crea molte tensioni con Ipek. Infine, Zeynep continua ad essere furibonda con Mehmet Alì.

Dottor Hekim Casi complessi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di oggi, sabato 7 febbraio, di Dottor Hekim, in onda a partire dalle ore 21:25 circa su Real Time.