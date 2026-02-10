Il film This Is I va in onda su Netflix. Uscito nel 2026, è un intenso dramma giapponese che affronta i temi dell’identità, dell’accettazione e del diritto di essere sé stessi.

Regia, produzione e protagonisti del film This Is I

Diretto da Yusaku Matsumoto e scritto da Masahiro Yamaura, This Is I rappresenta una delle produzioni originali Netflix più attese dell’anno. La pellicola punta i riflettori su una narrazione cruda ma necessaria, capace di scuotere le coscienze attraverso una regia sensibile e attenta ai minimi dettagli emotivi.

Il cast vanta interpreti di grande spessore: Haruki Mochizuki, Tae Kimura e Takumi Saitô guidano lo spettatore in una Tokyo notturna, fatta di luci al neon e silenzi assordanti. Ogni attore contribuisce a tratteggiare un affresco sociale complesso, dove il desiderio di affermazione si scontra con tradizioni millenarie. Matsumoto sceglie di focalizzarsi sui primi piani per trasmettere il tormento interiore dei personaggi, rendendo il pubblico partecipe di ogni loro esitazione e piccola vittoria. La collaborazione tra il regista e lo sceneggiatore Yamaura garantisce un ritmo serrato, privo di momenti morti, che valorizza l’evoluzione psicologica dei protagonisti assoluti.

Dove è stato girato?

Le riprese di This Is I si sono svolte interamente in Giappone, privilegiando la capitale Tokyo. La cinepresa attraversa quartieri urbani frenetici, teatri storici e fumosi locali di cabaret. Questi luoghi non fungono da semplice sfondo, ma diventano simboli centrali della narrazione, rappresentando spazi di libertà espressiva e zone d’ombra dove avviene la vera rinascita personale.

Trama del film This Is I

Il lungometraggio segue le vicende di Kenji Onishi, un giovane talentuoso che coltiva l’ambizione di scalare le vette del successo come idol. Tuttavia, Kenji nasconde un profondo conflitto interiore legato alla propria identità di genere, un peso che diventa insostenibile sotto lo sguardo costante e giudicante della società giapponese. Il ragazzo percepisce la distanza incolmabile tra la propria essenza e l’immagine pubblica che il mondo esige da lui.

Successivamente, a causa dell’emarginazione e di ferite emotive mai rimarginate, Kenji cerca riparo nell’universo sotterraneo di un cabaret di Tokyo. Proprio in questo ambiente vibrante e non convenzionale, avviene l’incontro decisivo con il dottor Koji Wada. Wada è un medico illuminato e visionario, capace di guardare oltre le apparenze e di offrire a Kenji il supporto psicologico necessario per affrontare i propri demoni.

Attraverso questo legame e un faticoso percorso di consapevolezza, il protagonista inizia finalmente a riconoscere la propria vera natura. Kenji decide quindi di abbracciare la vita come Ai Haruna. Questa trasformazione non riguarda solo l’aspetto esteriore, ma rappresenta una vera rivoluzione spirituale. Ai trova finalmente la forza di uscire dall’ombra, rivendicando il diritto di esistere senza maschere. La trama esplora con delicatezza ogni fase di questo cambiamento, evidenziando come il coraggio individuale possa scardinare anche i pregiudizi più radicati.

Spoiler finale

Nel finale di This Is I, Ai Haruna calca il palcoscenico per un’esibizione cruciale in un celebre cabaret di Tokyo. Davanti a una platea gremita, la protagonista trasforma il dolore passato e l’antica paura in una potenza espressiva travolgente. Ai afferma la propria identità con una dignità incrollabile, conquistando il rispetto del pubblico. Il sostegno silenzioso ma costante del dottor Koji Wada suggella questa rinascita straordinaria. La conclusione del film suggerisce che, sebbene le cicatrici restino visibili, esse possono mutare in simboli di libertà e consapevolezza, permettendo finalmente ad Ai di vivere la propria verità.

Cast completo del film This Is I

Il film poggia interamente sul talento dei tre attori principali, i quali conferiscono un’umanità straordinaria a una vicenda attuale e toccante. La loro alchimia trasforma la sceneggiatura in un’esperienza visiva ed emotiva profonda.