Martedì 10 e mercoledì 11 febbraio prosegue la Coppa Italia e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Due le partite previste, che chiudono la fase dei quarti di finale.

Coppa Italia 10 11 febbraio programmazione tv, il match del martedì

La prima partita dei quarti di finale di Coppa Italia si svolge martedì 10 febbraio. Dalle ore 21:00, infatti, su Italia 1 è in onda l’incontro che oppone il Napoli di Antonio Conte ed il Como di Cesc Fabregas.

Si tratta di uno scontro che, sulla carta, è molto interessante. Gli Azzurri, padroni di casa, cercano di accedere alle semifinali dopo che, lo scorso anno, il loro cammino nel torneo si interruppe agli ottavi. Gli ospiti, sorpresa della stagione, giocano per la storia: in caso di trionfo riuscirebbero ad accedere, per la seconda volta, nelle semifinali del torneo.

Napoli-Como è raccontata dalle voci di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Lo studio post partita, sempre su Italia 1, è condotto da Monica Bertini ed ha come ospiti Massimo Mauro, Cristian Panucci, Federica Zille ed Emidio Morganti.

Coppa Italia 10 11 febbraio programmazione tv, chi in campo il mercoledì

L’ultimo incontro dei quarti di finale di Coppa Italia si svolge mercoledì 11 febbraio. Ancora una volta alle ore 21:00 su Italia 1 parte Bologna-Lazio. Si tratta di una sfida importante, con protagoniste due compagini in crisi di risultato. I padroni di casa, infatti, sono reduci da quattro sconfitte consecutive in campionato. I biancocelesti, invece, sono ottavi classificati a quota 33 punti ed il torneo nazionale potrebbe rappresentare l’ultima speranza per riuscire ad accedere alle coppe europee nella prossima stagione.

Bologna-Lazio è raccontata, in diretta su Italia 1, dalle voci di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Gli spazi che precedono e seguono l’appuntamento, sempre sulla rete del Biscione, sono condotti da Monica Bertini ed hanno, come opinionisti, Emiliano Viviano, Giampaolo Pazzini, Sandro Sabatini ed Emidio Morganti.

Le squadre vincitrici raggiungono Inter ed Atalanta

Le due squadre vincitrici al termine delle partite del 10 ed 11 febbraio di Coppa Italia raggiungeranno Atalanta ed Inter, già automaticamente qualificate alle semifinali. I nerazzurri guidati da Christian Chivu, primi in classifica in Serie A, hanno staccato il pass per il turno successivo grazie alla vittoria, decisamente sofferta, contro il Torino per 2 a 1. La Dea, invece, ha strapazzato, a sorpresa, la Juventus di Luciano Spalletti, vincendo lo scontro diretto per 3 a 0.

Le due semifinali, con formula andata e ritorno, si disputano fra il mese di marzo ed aprile.