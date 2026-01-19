Nettare degli dei (Drops of God) è una serie tv drammatica internazionale disponibile su Prime Video. La storia segue una giovane donna che eredita una collezione di vini unica al mondo, ma per ottenerla deve affrontare un’enigmatica competizione contro un brillante enologo giapponese. Un racconto intenso che unisce famiglia, identità e cultura del vino.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Nettare degli dei

La serie è una produzione internazionale franco‑giapponese, distribuita su Prime Video.

È ambientata tra Tokyo, Francia e Italia, con un forte legame al mondo dell’enologia.

Protagonisti principali: Fleur Geffrier, Tomohisa Yamashita, Stanley Weber.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte in diverse location internazionali:

Tokyo

Francia (Borgogna, vigneti e cantine)

(Borgogna, vigneti e cantine) Italia (location enologiche e città d’arte)

Le ambientazioni riflettono il viaggio culturale e sensoriale dei protagonisti.

Trama della serie tv Nettare degli dei

Camille Léger (Fleur Geffrier) vive a Parigi quando riceve una notizia sconvolgente: suo padre, celebre esperto di vini, è morto lasciandole in eredità la più prestigiosa collezione enologica del mondo.

Per ottenerla, però, deve affrontare una sfida contro Issei Tomine (Tomohisa Yamashita), brillante enologo giapponese e allievo prediletto del padre.

La competizione si articola in prove sensoriali, viaggi e scoperte familiari che mettono in discussione identità, legami e verità nascoste.

Spoiler finale

Nel finale della prima stagione, Camille e Issei affrontano l’ultima prova decisiva.

La rivelazione di un segreto familiare cambia il senso della competizione e ridefinisce il rapporto tra i due.

La conclusione è intensa, emotiva e lascia aperta la strada alla Stagione 2, già annunciata su Prime Video.

Cast completo della serie tv Nettare degli dei

Il cast riunisce attori francesi, giapponesi e internazionali.