La candidata ideale è un’opera drammatica in onda su Tv2000. La pellicola, diretta da Haifaa Al‑Mansour, narra la storia di Maryam, una giovane dottoressa saudita impegnata quotidianamente nel tentativo di ottenere riconoscimento professionale in un contesto fortemente patriarcale. In seguito a un imprevisto burocratico, la protagonista intraprende la sfida delle elezioni municipali, affrontando apertamente i tabù di una società conservatrice.

Il film analizza il tema dell’emancipazione femminile attraverso una prospettiva interna, mostrando come la determinazione individuale possa innescare un cambiamento profondo nelle dinamiche sociali e istituzionali di un intero Paese.

Regia, produzione e protagonisti del film La candidata ideale

La regia è affidata a Haifaa Al‑Mansour, autrice di riferimento e pioniera del nuovo cinema saudita. La produzione, interamente saudita, adotta un registro realistico per documentare le trasformazioni sociali in atto nel Paese. Il cast schiera alcuni dei volti più interessanti della scena mediorientale:

Mila Al Zahrani : interpreta la protagonista Maryam.

: interpreta la protagonista Maryam. Dhay Al Hilali e Nora Al Awadh : interpretano le sorelle di Maryam, figure chiave nel supporto alla sua campagna.

e : interpretano le sorelle di Maryam, figure chiave nel supporto alla sua campagna. Khalid Abdulraheem: interpreta il padre della dottoressa.

Location e riprese: l’Arabia Saudita autentica

Il lungometraggio è stato girato interamente in Arabia Saudita, con una netta prevalenza di riprese effettuate nella capitale Riyadh e nei territori circostanti. Le ambientazioni giocano un ruolo fondamentale nel definire il tono del racconto, alternando gli spazi ristretti della clinica di periferia dove Maryam lavora ai palazzi istituzionali e alle strade cittadine. Questa scelta stilistica permette di restituire un’immagine autentica e priva di filtri di una società sospesa tra tradizione e desiderio di modernità.

Trama del film La candidata ideale

Maryam è una dottoressa stimata dai suoi pazienti ma costantemente ostacolata da pregiudizi legati al genere. La sua frustrazione per le scarse condizioni delle infrastrutture sanitarie locali la spinge a tentare la via politica quasi per caso, dopo che un intoppo amministrativo le impedisce di partecipare a una conferenza all’estero. Quella che inizia come una reazione impulsiva si trasforma in una candidatura ufficiale al consiglio municipale.

Supportata dalle sorelle, Maryam organizza una campagna elettorale senza precedenti, cercando di convincere la comunità che una donna può occuparsi efficacemente della gestione pubblica. Il percorso mette in luce le resistenze culturali della comunità, ma evidenzia anche la crescita personale di una donna che impara a far sentire la propria voce nonostante l’isolamento iniziale.

Spoiler finale: il significato della candidatura

Attenzione spoiler: Nell’epilogo della vicenda, Maryam ottiene un importante successo morale: sebbene l’esito formale delle urne non sia scontato, la sua tenacia porta alla risoluzione di problemi concreti legati alla clinica. La sua azione dimostra alla comunità l’efficacia del suo operato, portando molti dei suoi detrattori a riconsiderare il ruolo delle donne nella società. Il film si chiude con un’immagine di speranza, sottolineando come l’emancipazione non passi solo per il voto, ma per l’affermazione quotidiana della propria dignità e competenza.

Cast completo del film La candidata ideale