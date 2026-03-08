Simone Veil – La donna del secolo è un film biografico in onda su Rai 5. La pellicola, diretta da Olivier Dahan, ripercorre l’esistenza straordinaria di Simone Veil, superstite del campo di sterminio di Auschwitz e figura cardine della politica francese e internazionale. Il racconto attraversa le tappe fondamentali della sua vita: dall’infanzia segnata dalle leggi razziali alle battaglie civili, fino alla nomina come prima Presidente del Parlamento europeo. Il titolo è presente anche nella sezione dedicata di Rai 5.

L’opera adotta uno stile narrativo che unisce la ricostruzione storica all’indagine intima, restituendo il profilo di una donna capace di trasformare l’esperienza del dolore in una missione politica a favore dei diritti umani e della democrazia europea.

Regia, produzione e protagonisti del film Simone Veil – La donna del secolo

La direzione è affidata a Olivier Dahan, regista esperto in biografie cinematografiche di grande impatto emotivo. La produzione è francese e si distingue per un respiro epico che non rinuncia alla delicatezza dei momenti privati. Il cast schiera interpreti che prestano il volto alla protagonista in diverse fasi della sua vita:

Elsa Zylberstein : interpreta Simone Veil negli anni della maturità politica.

: interpreta Simone Veil negli anni della maturità politica. Rebecca Marder : interpreta Simone Veil durante la giovinezza e il periodo della deportazione.

: interpreta Simone Veil durante la giovinezza e il periodo della deportazione. Élodie Bouchez : interpreta Yvonne Jacob, la madre di Simone.

: interpreta Yvonne Jacob, la madre di Simone. Olivier Gourmet: interpreta Antoine Veil, compagno di vita e sostenitore della protagonista.

Ambientazione e location: un viaggio tra storia e memoria

Il film è stato girato prevalentemente in Francia, toccando i luoghi simbolo del potere istituzionale a Parigi. La produzione ha inoltre ricostruito con rigore storico gli ambienti dei campi di deportazione per narrare gli anni dell’adolescenza della protagonista. Le location seguono l’evoluzione biografica di Simone Veil, spostandosi dai set che riproducono la sua formazione accademica alle aule parlamentari, documentando visivamente la transizione dal dramma personale alla responsabilità pubblica.

Trama del film Simone Veil – La donna del secolo

La narrazione copre l’intero arco esistenziale di Simone Veil, partendo dal trauma indelebile della deportazione ad Auschwitz. Olivier Dahan sceglie di non seguire una cronologia lineare, costruendo un racconto per frammenti e memorie che si intrecciano, evidenziando come il passato abbia costantemente influenzato le sue scelte future.

Il film approfondisce i momenti chiave della sua carriera, tra cui la strenua difesa della legge sulla depenalizzazione dell’aborto in Francia (la celebre “Loi Veil”) e il suo impegno incrollabile per la costruzione di un’identità europea comune. Emerge il ritratto di una donna che ha saputo imporsi in contesti politici prevalentemente maschili, diventando un punto di riferimento per le conquiste femminili e per la tutela della dignità umana.

Spoiler finale: il lascito morale

Attenzione spoiler: Nelle sequenze conclusive, la pellicola mette in luce l’eredità spirituale e politica lasciata da Simone Veil. Il finale celebra il riconoscimento pubblico della sua grandezza, mostrando come le riforme da lei promosse siano diventate pilastri della società moderna. L’omaggio conclusivo sottolinea la sua coerenza e determinazione, ricordando come sia stata in grado di superare le ostilità dei suoi oppositori per garantire diritti fondamentali a milioni di cittadini. Il racconto si chiude con un richiamo alla sua figura come simbolo universale di resilienza.

Cast completo del film Simone Veil – La donna del secolo