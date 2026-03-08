La programmazione di stasera in TV, lunedì 9 marzo 2026, inaugura la settimana con un’offerta televisiva particolarmente ricca e variegata. Le reti ammiraglie puntano sul debutto di nuove produzioni seriali e sul ritorno di classici dell’intrattenimento, mentre i canali tematici e le piattaforme satellitari offrono una selezione cinematografica che spazia dall’action adrenalinico al noir d’autore.
Su Rai 1 l’attesa è tutta per il primo episodio di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la fiction che porta sul piccolo schermo l’avvocato Guido Guerrieri nato dalla penna di Gianrico Carofiglio. In contemporanea, Canale 5 risponde con la leggerezza e le beffe di Scherzi a parte, lo storico programma dedicato alle candid camera ai danni dei personaggi famosi.
Stasera in TV lunedì 9 marzo 2026: L’offerta Rai
Le reti Rai propongono una serata bilanciata tra fiction di alta qualità, cinema d’autore e approfondimento:
- Rai 1 – Guerrieri – La regola dell’equilibrio (21:30 – 22:40) – Alessandro Gassmann debutta nei panni del tormentato avvocato barese in un legal drama dalle forti sfumature etiche.
- Rai 2 – Chi segna vince (21:20 – 23:10) – La commedia sportiva diretta da Taika Waititi racconta l’incredibile storia della nazionale di calcio delle Samoa Americane.
- Rai 3 – Lo Stato delle cose (21:20 – 23:30) – Massimo Giletti conduce il talk show di attualità, cronaca e politica, analizzando i fatti salienti della settimana.
- Rai 4 – Project Almanac (21:20 – 23:09) – Un gruppo di adolescenti scopre i piani per una macchina del tempo in questo sci-fi in stile “found footage”.
- Rai 5 – Gloria Bell (21:23 – 23:01) – Julianne Moore è la protagonista di questo intenso dramma sentimentale su una donna che cerca di riscoprire se stessa nelle sale da ballo di Los Angeles.
- Rai Movie – I giganti del West (21:10 – 22:55) – Un classico del genere western diretto da John Ford, con James Stewart e Richard Widmark impegnati nel salvataggio di prigionieri dei Comanche.
Mediaset, La7, TV8 e Nove: cinema d’azione e informazione
Dalle sfide nei cieli di Tom Cruise alle inchieste politiche di Corrado Augias, ecco le alternative sulle altre reti:
- Canale 5 – Scherzi a parte (21:20 – 00:39) – Nuovi scherzi architettati per mettere in imbarazzo attori, sportivi e volti noti della TV.
- Italia 1 – Top Gun (21:28 – 23:43) – Il film cult del 1986 che ha reso Tom Cruise una star mondiale: adrenalina pura tra caccia F-14 e una colonna sonora indimenticabile.
- Rete 4 – Quarta Repubblica (21:33 – 00:56) – Nicola Porro ospita protagonisti della politica ed esperti per discutere di economia, giustizia e attualità internazionale.
- La7 – La Torre di Babele (21:15 – 23:00) – Corrado Augias conduce una puntata speciale intitolata “Mafia alla sbarra”, dedicata alla storia e alla lotta contro la criminalità organizzata.
- TV8 – The Equalizer – Il vendicatore (21:40 – 00:10) – Denzel Washington interpreta Robert McCall, un ex agente operativo che usa le sue abilità letali per proteggere gli indifesi.
- Nove – Angeli e demoni (21:30 – 00:05) – Tom Hanks torna nei panni di Robert Langdon nel thriller basato sul bestseller di Dan Brown, tra enigmi in Vaticano e corse contro il tempo.
- Canale 20 – Shazam! (21:10 – 23:53) – Il cinecomic DC che unisce azione e commedia: un ragazzino riceve il potere di trasformarsi in un supereroe adulto pronunciando una parola magica.
- Iris – Deepwater Horizon (21:13 – 00:05) – Mark Wahlberg è il protagonista della storia vera della catastrofe petrolifera avvenuta nel Golfo del Messico nel 2010.
- LA7 Cinema – L.A. Confidential (21:15 – 23:50) – Capolavoro del neo-noir ambientato nella Los Angeles degli anni ’50, con un cast stellare guidato da Russell Crowe e Guy Pearce.
I film consigliati di stasera – lunedì 9 marzo 2026
Se la vostra scelta per la prima serata ricade sul cinema, ecco i tre titoli imperdibili selezionati per genere e rilevanza storica:
- Per gli amanti dei classici: L.A. Confidential (La7 Cinema). Una sceneggiatura perfetta e un’atmosfera torbida rendono questo film uno dei migliori polizieschi di sempre.
- Per chi cerca il riscatto: Chi segna vince (Rai 2). Una pellicola che scalda il cuore, perfetta per una serata all’insegna del buonumore e dei buoni sentimenti.
- Per l’azione pura: The Equalizer (TV8). Denzel Washington regala una delle sue prove più carismatiche in un thriller d’azione solido e vendicativo.
I film su Sky lunedì 9 marzo 2026
L’offerta satellitare garantisce novità assolute e film pluripremiati per ogni tipologia di spettatore:
- Absolution – Storia criminale – Sky Cinema Uno HD (21:15) – Liam Neeson interpreta un anziano gangster che cerca di riparare ai propri errori del passato.
- Il colibrì – Sky Cinema Due HD (21:15) – L’adattamento cinematografico del romanzo di Sandro Veronesi con Pierfrancesco Favino.
- Men in Black 3 – Sky Cinema Collection HD (21:15) – Will Smith viaggia nel tempo per salvare l’agente K e il destino dell’umanità.
- Twisters – Sky Cinema Action HD (21:00) – Reboot adrenalinico del celebre film sui cacciatori di tornado, tra effetti speciali spettacolari e tensione costante.
- Speak No Evil – Sky Cinema Suspense HD (21:00) – Thriller psicologico che mette a disagio, esplorando il lato oscuro dell’ospitalità e dei rapporti sociali.
- Questione di tempo – Sky Cinema Romance HD (21:00) – Una commedia romantica delicata e intelligente sui viaggi nel tempo e sull’importanza di vivere ogni giorno al meglio.