La programmazione di stasera in TV, lunedì 9 marzo 2026, inaugura la settimana con un’offerta televisiva particolarmente ricca e variegata. Le reti ammiraglie puntano sul debutto di nuove produzioni seriali e sul ritorno di classici dell’intrattenimento, mentre i canali tematici e le piattaforme satellitari offrono una selezione cinematografica che spazia dall’action adrenalinico al noir d’autore.

Su Rai 1 l’attesa è tutta per il primo episodio di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la fiction che porta sul piccolo schermo l’avvocato Guido Guerrieri nato dalla penna di Gianrico Carofiglio. In contemporanea, Canale 5 risponde con la leggerezza e le beffe di Scherzi a parte, lo storico programma dedicato alle candid camera ai danni dei personaggi famosi.

Stasera in TV lunedì 9 marzo 2026: L’offerta Rai

Le reti Rai propongono una serata bilanciata tra fiction di alta qualità, cinema d’autore e approfondimento:

Rai 1 – Guerrieri – La regola dell'equilibrio (21:30 – 22:40) – Alessandro Gassmann debutta nei panni del tormentato avvocato barese in un legal drama dalle forti sfumature etiche.

Rai 2 – Chi segna vince (21:20 – 23:10) – La commedia sportiva diretta da Taika Waititi racconta l'incredibile storia della nazionale di calcio delle Samoa Americane.

Rai 3 – Lo Stato delle cose (21:20 – 23:30) – Massimo Giletti conduce il talk show di attualità, cronaca e politica, analizzando i fatti salienti della settimana.

Rai 4 – Project Almanac (21:20 – 23:09) – Un gruppo di adolescenti scopre i piani per una macchina del tempo in questo sci-fi in stile "found footage".

Rai 5 – Gloria Bell (21:23 – 23:01) – Julianne Moore è la protagonista di questo intenso dramma sentimentale su una donna che cerca di riscoprire se stessa nelle sale da ballo di Los Angeles.

Rai Movie – I giganti del West (21:10 – 22:55) – Un classico del genere western diretto da John Ford, con James Stewart e Richard Widmark impegnati nel salvataggio di prigionieri dei Comanche.

Mediaset, La7, TV8 e Nove: cinema d’azione e informazione

Dalle sfide nei cieli di Tom Cruise alle inchieste politiche di Corrado Augias, ecco le alternative sulle altre reti:

Canale 5 – Scherzi a parte (21:20 – 00:39) – Nuovi scherzi architettati per mettere in imbarazzo attori, sportivi e volti noti della TV.

Italia 1 – Top Gun (21:28 – 23:43) – Il film cult del 1986 che ha reso Tom Cruise una star mondiale: adrenalina pura tra caccia F-14 e una colonna sonora indimenticabile.

Rete 4 – Quarta Repubblica (21:33 – 00:56) – Nicola Porro ospita protagonisti della politica ed esperti per discutere di economia, giustizia e attualità internazionale.

La7 – La Torre di Babele (21:15 – 23:00) – Corrado Augias conduce una puntata speciale intitolata "Mafia alla sbarra", dedicata alla storia e alla lotta contro la criminalità organizzata.

TV8 – The Equalizer – Il vendicatore (21:40 – 00:10) – Denzel Washington interpreta Robert McCall, un ex agente operativo che usa le sue abilità letali per proteggere gli indifesi.

Nove – Angeli e demoni (21:30 – 00:05) – Tom Hanks torna nei panni di Robert Langdon nel thriller basato sul bestseller di Dan Brown, tra enigmi in Vaticano e corse contro il tempo.

Canale 20 – Shazam! (21:10 – 23:53) – Il cinecomic DC che unisce azione e commedia: un ragazzino riceve il potere di trasformarsi in un supereroe adulto pronunciando una parola magica.

Iris – Deepwater Horizon (21:13 – 00:05) – Mark Wahlberg è il protagonista della storia vera della catastrofe petrolifera avvenuta nel Golfo del Messico nel 2010.

LA7 Cinema – L.A. Confidential (21:15 – 23:50) – Capolavoro del neo-noir ambientato nella Los Angeles degli anni '50, con un cast stellare guidato da Russell Crowe e Guy Pearce.

I film consigliati di stasera – lunedì 9 marzo 2026

Se la vostra scelta per la prima serata ricade sul cinema, ecco i tre titoli imperdibili selezionati per genere e rilevanza storica:

Per gli amanti dei classici: L.A. Confidential (La7 Cinema). Una sceneggiatura perfetta e un’atmosfera torbida rendono questo film uno dei migliori polizieschi di sempre. Per chi cerca il riscatto: Chi segna vince (Rai 2). Una pellicola che scalda il cuore, perfetta per una serata all’insegna del buonumore e dei buoni sentimenti. Per l’azione pura: The Equalizer (TV8). Denzel Washington regala una delle sue prove più carismatiche in un thriller d’azione solido e vendicativo.

I film su Sky lunedì 9 marzo 2026

