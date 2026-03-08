Stasera in tv lunedì 9 marzo 2026
Stasera in TV lunedì 9 marzo 2026: guida completa ai programmi della prima serata

Sveva Loriano
9 Marzo 2026
La programmazione di stasera in TV, lunedì 9 marzo 2026, inaugura la settimana con un’offerta televisiva particolarmente ricca e variegata. Le reti ammiraglie puntano sul debutto di nuove produzioni seriali e sul ritorno di classici dell’intrattenimento, mentre i canali tematici e le piattaforme satellitari offrono una selezione cinematografica che spazia dall’action adrenalinico al noir d’autore.

Su Rai 1 l’attesa è tutta per il primo episodio di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la fiction che porta sul piccolo schermo l’avvocato Guido Guerrieri nato dalla penna di Gianrico Carofiglio. In contemporanea, Canale 5 risponde con la leggerezza e le beffe di Scherzi a parte, lo storico programma dedicato alle candid camera ai danni dei personaggi famosi.

Stasera in TV lunedì 9 marzo 2026: L’offerta Rai

Le reti Rai propongono una serata bilanciata tra fiction di alta qualità, cinema d’autore e approfondimento:

  • Rai 1Guerrieri – La regola dell’equilibrio (21:30 – 22:40) – Alessandro Gassmann debutta nei panni del tormentato avvocato barese in un legal drama dalle forti sfumature etiche.
  • Rai 2Chi segna vince (21:20 – 23:10) – La commedia sportiva diretta da Taika Waititi racconta l’incredibile storia della nazionale di calcio delle Samoa Americane.
  • Rai 3Lo Stato delle cose (21:20 – 23:30) – Massimo Giletti conduce il talk show di attualità, cronaca e politica, analizzando i fatti salienti della settimana.
  • Rai 4Project Almanac (21:20 – 23:09) – Un gruppo di adolescenti scopre i piani per una macchina del tempo in questo sci-fi in stile “found footage”.
  • Rai 5Gloria Bell (21:23 – 23:01) – Julianne Moore è la protagonista di questo intenso dramma sentimentale su una donna che cerca di riscoprire se stessa nelle sale da ballo di Los Angeles.
  • Rai MovieI giganti del West (21:10 – 22:55) – Un classico del genere western diretto da John Ford, con James Stewart e Richard Widmark impegnati nel salvataggio di prigionieri dei Comanche.

Mediaset, La7, TV8 e Nove: cinema d’azione e informazione

Dalle sfide nei cieli di Tom Cruise alle inchieste politiche di Corrado Augias, ecco le alternative sulle altre reti:

  • Canale 5Scherzi a parte (21:20 – 00:39) – Nuovi scherzi architettati per mettere in imbarazzo attori, sportivi e volti noti della TV.
  • Italia 1Top Gun (21:28 – 23:43) – Il film cult del 1986 che ha reso Tom Cruise una star mondiale: adrenalina pura tra caccia F-14 e una colonna sonora indimenticabile.
  • Rete 4Quarta Repubblica (21:33 – 00:56) – Nicola Porro ospita protagonisti della politica ed esperti per discutere di economia, giustizia e attualità internazionale.
  • La7La Torre di Babele (21:15 – 23:00) – Corrado Augias conduce una puntata speciale intitolata “Mafia alla sbarra”, dedicata alla storia e alla lotta contro la criminalità organizzata.
  • TV8The Equalizer – Il vendicatore (21:40 – 00:10) – Denzel Washington interpreta Robert McCall, un ex agente operativo che usa le sue abilità letali per proteggere gli indifesi.
  • NoveAngeli e demoni (21:30 – 00:05) – Tom Hanks torna nei panni di Robert Langdon nel thriller basato sul bestseller di Dan Brown, tra enigmi in Vaticano e corse contro il tempo.
  • Canale 20Shazam! (21:10 – 23:53) – Il cinecomic DC che unisce azione e commedia: un ragazzino riceve il potere di trasformarsi in un supereroe adulto pronunciando una parola magica.
  • IrisDeepwater Horizon (21:13 – 00:05) – Mark Wahlberg è il protagonista della storia vera della catastrofe petrolifera avvenuta nel Golfo del Messico nel 2010.
  • LA7 CinemaL.A. Confidential (21:15 – 23:50) – Capolavoro del neo-noir ambientato nella Los Angeles degli anni ’50, con un cast stellare guidato da Russell Crowe e Guy Pearce.

I film consigliati di stasera – lunedì 9 marzo 2026

Se la vostra scelta per la prima serata ricade sul cinema, ecco i tre titoli imperdibili selezionati per genere e rilevanza storica:

  1. Per gli amanti dei classici: L.A. Confidential (La7 Cinema). Una sceneggiatura perfetta e un’atmosfera torbida rendono questo film uno dei migliori polizieschi di sempre.
  2. Per chi cerca il riscatto: Chi segna vince (Rai 2). Una pellicola che scalda il cuore, perfetta per una serata all’insegna del buonumore e dei buoni sentimenti.
  3. Per l’azione pura: The Equalizer (TV8). Denzel Washington regala una delle sue prove più carismatiche in un thriller d’azione solido e vendicativo.

I film su Sky lunedì 9 marzo 2026

L’offerta satellitare garantisce novità assolute e film pluripremiati per ogni tipologia di spettatore:

  • Absolution – Storia criminale – Sky Cinema Uno HD (21:15) – Liam Neeson interpreta un anziano gangster che cerca di riparare ai propri errori del passato.
  • Il colibrì – Sky Cinema Due HD (21:15) – L’adattamento cinematografico del romanzo di Sandro Veronesi con Pierfrancesco Favino.
  • Men in Black 3 – Sky Cinema Collection HD (21:15) – Will Smith viaggia nel tempo per salvare l’agente K e il destino dell’umanità.
  • Twisters – Sky Cinema Action HD (21:00) – Reboot adrenalinico del celebre film sui cacciatori di tornado, tra effetti speciali spettacolari e tensione costante.
  • Speak No Evil – Sky Cinema Suspense HD (21:00) – Thriller psicologico che mette a disagio, esplorando il lato oscuro dell’ospitalità e dei rapporti sociali.
  • Questione di tempo – Sky Cinema Romance HD (21:00) – Una commedia romantica delicata e intelligente sui viaggi nel tempo e sull’importanza di vivere ogni giorno al meglio.

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

