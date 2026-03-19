Il film di genere commedia-drammatica The Family McMullen occupa la prima serata di Sky Cinema Romance, segnando l’atteso ritorno di una delle saghe familiari più amate del cinema indipendente. Diretto e interpretato da Edward Burns, il film del 2025 rappresenta il sequel del cult I fratelli McMullen (1995), riprendendo le fila del racconto trent’anni dopo. La narrazione si concentra su Barry McMullen, ormai cinquantenne, che si ritrova a navigare tra le turbolenze sentimentali della sua vita adulta e le complicate dinamiche amorose dei suoi figli, esplorando con tocco intimo e realistico il bisogno universale di ricominciare.

Regia, produzione e protagonisti del film The Family McMullen

La regia di Edward Burns mantiene quella cifra stilistica fatta di dialoghi serrati e introspezione che lo ha reso celebre agli esordi. La produzione statunitense punta su un tono familiare e profondamente romantico, capace di oscillare tra il dramma e la commedia sofisticata. Nel cast, oltre allo stesso Burns, ritroviamo grandi interpreti come Connie Britton nel ruolo di Molly e Tracee Ellis Ross. Il film vede anche il ritorno di Michael McGlone, storico volto del capitolo originale, affiancato da Pico Alexander e Halston Sage nei panni della nuova generazione dei McMullen.

Dove è stato girato il film?

Le riprese si sono svolte interamente negli Stati Uniti, scegliendo ambientazioni che riflettono la quotidianità e le radici della famiglia protagonista. Le location principali includono:

Gli eleganti ma vissuti quartieri residenziali di New York e dintorni.

e dintorni. Ambienti domestici caldi e autentici, che fanno da teatro alle lunghe confessioni familiari.

Location urbane storicamente legate alla numerosa comunità irlandese-americana.

Parchi e caffè cittadini che sottolineano lo stile di vita realistico tipico del cinema di Burns.

Queste scelte visive contribuiscono a creare un senso di continuità con il primo film, immergendo nuovamente lo spettatore nell’atmosfera inconfondibile di Long Island e della Grande Mela.

Trama del film The Family McMullen

Trent’anni dopo le discussioni sul senso dell’amore che avevano animato la loro giovinezza, Barry McMullen si ritrova a gestire una famiglia numerosa e imperfetta. La sua stabilità viene messa a dura prova quando i figli iniziano a commettere gli stessi errori sentimentali che avevano segnato la sua generazione. Barry deve affrontare il peso delle proprie scelte passate mentre tenta di fare da bussola ai ragazzi, cercando disperatamente di mantenere un equilibrio tra la lealtà verso le proprie radici e la necessità di evolversi.

Il film alterna con maestria momenti di tagliente ironia a passaggi di profonda commozione, mettendo in luce:

I conflitti intergenerazionali tra Barry e i figli sulla visione del matrimonio moderno.

La riscoperta del legame tra i fratelli McMullen, ormai uomini fatti ma sempre pronti a punzecchiarsi.

La sfida di far durare un amore quando la routine e il tempo sembrano remare contro.

Il valore del perdono all’interno di un nucleo familiare profondamente unito.

Spoiler finale: la risoluzione dei McMullen

Nel finale, una crisi improvvisa scuote le fondamenta della casa McMullen, portando a galla tensioni accumulate per decenni. Tuttavia, è proprio questo scontro frontale a permettere ai protagonisti di abbattere le barriere del non detto. Barry e Molly ritrovano un dialogo sincero, mentre i figli comprendono l’importanza di assumersi le proprie responsabilità. Il film si conclude con una riunione familiare che non risolve magicamente ogni problema, ma sancisce un nuovo inizio basato sulla consapevolezza che, nonostante le imperfezioni, il legame dei McMullen resta il loro unico, vero punto di forza.

Cast completo del film The Family McMullen

Ecco l’elenco degli attori che compongono il corale cast di questo sequel:

Edward Burns : interpreta il patriarca Barry McMullen.

: interpreta il patriarca Barry McMullen. Connie Britton : veste i panni di Molly McMullen.

: veste i panni di Molly McMullen. Michael McGlone : torna nel ruolo di Patrick McMullen.

: torna nel ruolo di Patrick McMullen. Halston Sage : interpreta Patty McMullen.

: interpreta Patty McMullen. Tracee Ellis Ross : ha il ruolo di Nina.

: ha il ruolo di Nina. Shari Albert : interpreta Susan.

: interpreta Susan. Juliana Canfield : è Karen.

: è Karen. Pico Alexander : interpreta Tommy McMullen.

: interpreta Tommy McMullen. Brian d’Arcy James : ha il ruolo di Walter.

: ha il ruolo di Walter. Stephen Badalamenti: interpreta il medico della famiglia.

© Riproduzione Riservata