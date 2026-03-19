Giovedì 19 marzo si svolgono le partite di ritorno degli ottavi di finale di Europa League e Conference League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Per il nostro paese, l’incontro più atteso è quello fra la Roma ed il Bologna.

Europa League ritorno ottavi di finale programmazione tv, il derby tutto italiano

A partire dalle ore 21:00, il calendario di ritorno degli ottavi di finale di Europa League propone il faccia a faccia le due compagini italiane. L’incontro è previsto presso lo Stadio Olimpico e l’esito è molto incerto.

L’andata, disputata sette giorni fa, è terminata con il risultato finale di 0 a 0 e, dunque, tutti i discorsi relativi alla qualificazione ai quarti sono ancora aperti. Alla vigilia paiono leggermente favoriti i giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini, che possono cercare di sfruttare il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico.

Roma-Bologna è visibile solamente su Sky. Il faccia a faccia, in particolare, è visibile sulle reti Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Il commento è affidato alla coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Europa League ritorno ottavi di finale programmazione tv, l’incontro in chiaro

Anche in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, tutte le sfide sono visibili, in diretta ed esclusiva, solamente su Sky. Tuttavia, è possibile seguire una sola partita, in diretta e in chiaro, su TV8, che anche questa settimana dà la possibilità, agli abbonati, di vedere un incontro con protagonisti team internazionali.

La scelta, in occasione della giornata di giovedì 19 marzo, è ricaduta su Aston Villa-Lille. Il fischio è atteso alle 21:00 ed il commento è a cura di Giovanni Poggi.

La Fiorentina in campo alle 18:45

Il 19 marzo, oltre che l’Europa League, sono trasmessi gli incontri valevoli per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Qui, l’Italia è rappresentata dalla Fiorentina, che nelle ultime cinque uscite in campionato ha raccolto dieci punti, grazie ai quali ha abbandonato la zona retrocessione.

I Viola affrontano, in trasferta, il Rakow Czestochowa, team che si trova al quinto posto nella classifica della massima serie polacca. I nostri portacolori sono i favoriti per il passaggio del turno, avendo vinto all’andata per 2 a 1.

Rakow Czestochowa-Fiorentina, al via alle 18:45, è trasmessa solamente a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. In cabina di commento, per raccontare tutto ciò che accade in campo, ci sono Dario Massara e Lorenzo Minotti.