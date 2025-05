La serie tv Overcompensating L’Inganno, creata da Benito Skinner, è una dark comedy statunitense del 2025, ambientata in un college americano. La serie va in onda su Prime Video a partire dal 15 maggio 2025, con una stagione composta da otto episodi.

I protagonisti sono Benny, interpretato da Benito Skinner, e Carmen, interpretata da Wally Baram. Accanto a loro, un cast di talento che include Mary Beth Barone, Adam DiMarco, Rish Shah, Connie Britton, Kyle MacLachlan, Kaia Gerber, Julia Shiplett, Tommy Do, Alexandra Beaton, Claire Qute, Elias Azimi, Maddie Phillips e Charli XCX, che cura anche la colonna sonora.

Regia e produzione della serie tv Overcompensating L’Inganno

La serie è prodotta da A24 e Amazon MGM Studios, con la distribuzione curata da Prime Video. Benito Skinner è anche produttore esecutivo, insieme a Jonah Hill, Matt Dines e Ali Goodwin.

Dove è stata girata?

Le riprese di Overcompensating L’Inganno si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente in Los Angeles, California, sfruttando le ambientazioni universitarie per enfatizzare il contesto della serie.

Los Angeles : molte scene sono state girate in campus universitari e locali notturni, enfatizzando l’atmosfera caotica e spensierata della serie.

: molte scene sono state girate in campus universitari e locali notturni, enfatizzando l’atmosfera caotica e spensierata della serie. Hollywood: utilizzata per alcune sequenze legate alla vita sociale degli studenti e alle feste universitarie.

Queste location contribuiscono a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente, perfetta per il tono della serie.

Trama della serie tv Overcompensating L’Inganno

Benny, un tempo acclamato giocatore di football e indiscusso re del ballo di fine anno, varca i cancelli del college portando con sé un segreto custodito gelosamente: la sua omosessualità, mai rivelata a nessuno. In questo nuovo ambiente, fa subito la conoscenza di Carmen, una figura marginale durante gli anni del liceo, ora animata da una ferrea determinazione a integrarsi nel tessuto sociale universitario, lasciandosi alle spalle il suo passato da outsider.

Nel loro percorso di scoperta e adattamento, Benny e Carmen trovano un prezioso sostegno in Grace, la sorella maggiore di Benny, e nel suo fidanzato, Peter, una vera e propria leggenda all’interno del campus, ammirato e rispettato da tutti. Con il loro aiuto, i due protagonisti si ritrovano a navigare in un mare di esperienze tipiche della vita universitaria, destreggiandosi tra appuntamenti disastrosi che strappano più di un sorriso amaro, serate all’insegna di vodka dai gusti improbabili e qualche innocente trasgressione con documenti falsi, nel tentativo di ritagliarsi uno spazio e definire la propria identità.

Considerazioni

La serie si addentra con un equilibrio delicato tra umorismo e profondità nelle dinamiche complesse che spingono ognuno di noi a compiere sforzi talvolta eccessivi per celare le proprie peculiarità e conformarsi alle aspettative esterne. Attraverso le vicende di Benny e Carmen, emerge una riflessione universale sulla ricerca della propria autenticità, sulla difficoltà di accettare e mostrare le proprie differenze in un contesto sociale spesso incline all’omologazione, e sul percorso tortuoso ma necessario per scoprire chi si è veramente al di là delle maschere e delle convenzioni.

Overcompensating L’Inganno: il cast completo della serie tv

Ecco il cast principale della serie Overcompensating L’Inganno con i rispettivi personaggi: