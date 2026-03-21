Da qualche settimana è in rotazione, sulle varie emittenti televisive italiane, la pubblicità del servizio WindTre Luce & Gas con protagonista Fiorello. Lo showman, dunque, torna a ricoprire il ruolo di testimonial in uno spot.

WindTre Luce & Gas pubblicità Fiorello, il nuovo servizio dell’azienda

L’obiettivo della produzione è quello di lanciare sul mercato il servizio della società WindTre e denominato Luce & Gas. Si tratta di un servizio che offre, ai propri clienti, energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e gas con compensazione CO2.

I clienti, come sostiene l’azienda, possono gestire il tutto mediante un’applicazione, oltre che contare su un’assistenza clienti continua e completa, capace di coprire tutte le fasi, dall’acquisto fino alla fruizione vera e propria.

La nuova pubblicità di WindTre Luce & Gas è stata rilasciata, sul piccolo schermo, il 15 febbraio scorso.

La regia è di Sydney Sibilia

WindTre Luce & Gas ha lanciato due versioni dello spot: la prima, quella integrale, ha una durata di trenta secondi. La seconda, in formato ridotto, dura appena 15 secondi. Prodotta dalla società Alto Verbano, la regia della produzione è curata da Sydney Sibilia. Quest’ultimo è un nome decisamente molto noto nel mondo del cinema e della televisione, avendo lavorato come regista in svariati titoli noti, fra cui Hanno ucciso l’Uomo Ragno-La leggendaria storia degli 883 e L’incredibile storia dell’Isola delle Rose.

La pubblicità di WindTre Luce & Gas prende il via con al centro delle scene Fiorello. Lo showman, vestito con un abito da gala, afferma: “Si accendano le luci! Fari, faretti ed occhi di bue: le luci della ribalta sono tutte per me!”. A questo punto, un rapido cambio di inquadratura svela ciò che sta accadendo realmente. Fiorello, infatti, è all’interno di uno dei punti vendita di WindTre e la sua performance è interrotta dalle parole dell’addetta alle vendite del negozio, che riferendosi alle luci afferma: “Scusa, veramente sono per la nuova WindTre Luce & Gas“.

WindTre Luce & Gas pubblicità Fiorello, l’ironia protagonista dello spot

Nella pubblicità, Fiorello, dopo aver appreso del fraintendimento, si domanda: “E per me? Neanche una abat-jour, una tascabile, un catarifrangente?”. A seguire, colei che sta lavorando nel negozio, in qualità di voce narrante, afferma: “Da oggi, WindTre Luce & Gas è tutta nuova. Portaci la tua bolletta, pensiamo a tutto noi, anche al risparmio“.

Fiorello, prima di abbandonare il negozio, dichiara: “Siete bravi con le bollette, ma questo lo sapete fare?”. E lo showman, sempre con lo sguardo rivolto verso l’addetta alle vendite, si cimenta in una serie di mosse da ballo, dirigendosi al contempo verso l’uscita.

Come facilmente intuibile già dalla scelta di utilizzare Fiorello come testimonial, l’intera narrazione verte intorno all’ironia. Nel complesso, lo spot cattura l’attenzione dello spettatore e risulta piacevole. Tuttavia, è migliorabile nell’aspetto informativo, in quanto non dà dettagli relativi al servizio.