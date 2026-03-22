Il cinema storico d’autore approda su Sky Cinema Uno con Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta. Diretto da Gianluca Jodice, il film si allontana dalle sfarzose ricostruzioni di Versailles per concentrarsi sul crepuscolo di un’epoca: i mesi di prigionia di Luigi XVI e Maria Antonietta nella Torre del Tempio. Attraverso uno sguardo intimo e psicologico, la pellicola spoglia i sovrani dei loro paramenti regali per mostrarne la nuda umanità, la fragilità e il terrore di fronte all’inarrestabile avanzata della Rivoluzione francese e alla fine imminente dell’Ancien Régime.

Regia, produzione e protagonisti del film Le Déluge: Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

La regia di Gianluca Jodice trasforma il dramma storico in un’esperienza sensoriale ed emotiva, focalizzata sul crollo interiore dei monarchi. La produzione italo-francese brilla per l’accuratezza della ricostruzione e per l’intensità delle interpretazioni: Guillaume Canet presta il volto a un Luigi XVI rassegnato ma dignitoso, mentre Mélanie Laurent incarna una Maria Antonietta che vede sgretolarsi il proprio mondo. Accanto a loro, un cast di rilievo che include Aurore Broutin, Hugo Dillon e l’italiano Fabrizio Rongione, contribuisce a creare un’atmosfera di sospensione tragica.

Dove è stato girato il film?

Nonostante la storia sia ambientata nel cuore di Parigi, il film ha trovato le sue location ideali in Piemonte. Le spettacolari residenze sabaude sono state trasformate nei set della prigionia reale:

La Reggia di Venaria Reale , che con i suoi spazi imponenti ha ricreato la solennità perduta della corte.

, che con i suoi spazi imponenti ha ricreato la solennità perduta della corte. La Palazzina di Caccia di Stupinigi, i cui interni hanno offerto l’austera decadenza necessaria per narrare i giorni nella Torre del Tempio.

Questi luoghi simbolo del patrimonio italiano conferiscono alla pellicola un’estetica ricercata, capace di trasmettere visivamente il senso di isolamento e la fine di un potere millenario.

Trama del film Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Il racconto prende vita nel momento in cui le pesanti porte della Torre del Tempio si chiudono alle spalle della famiglia reale, segnando l’inizio di una fine inesorabile. Spogliati dei loro titoli e chiamati semplicemente “Capet” dai carcerieri, Luigi XVI e Maria Antonietta devono imparare a sopravvivere in uno spazio angusto e claustrofobico, sotto la costante e umiliante sorveglianza delle guardie rivoluzionarie. Mentre Luigi tenta disperatamente di mantenere una parvenza di normalità dedicandosi alla lettura e all’educazione dei figli nel tentativo di preservarne l’innocenza, Maria Antonietta vive un conflitto interiore lacerante. La Regina oscilla tra sprazzi di orgoglio regale e momenti di cupa disperazione, consapevole che il popolo che un tempo la idolatrava ora ne invoca la condanna definitiva.

La narrazione si sofferma sul lento disfacimento fisico e morale dei due sovrani, ormai ridotti a ombre di se stessi. Le giornate nella torre sono scandite da silenzi carichi di tensione e dal rumore lontano della Storia che fuori corre veloce verso il Terrore. In questo isolamento forzato, i ruoli politici svaniscono, lasciando emergere l’essenza più profonda di un uomo e di una donna che cercano di proteggere l’unione familiare mentre tutto il loro mondo si sgretola. Il contrasto tra la solennità dei loro gesti passati e la miseria della prigionia attuale mette in luce l’estrema fragilità dell’essere umano di fronte al destino crudele della Storia.

Spoiler finale: il silenzio della Storia

Attenzione spoiler: il film accompagna lo spettatore fino alla soglia dell’inevitabile atto finale. Luigi XVI viene strappato con la forza alla sua famiglia per affrontare un processo sommario e la successiva condanna a morte. La scena della separazione rappresenta il culmine emotivo della pellicola, mostrando un uomo che accetta il martirio con una calma quasi sovrannaturale. Maria Antonietta resta sola, devastata dal dolore e dall’attesa del proprio turno sulla ghigliottina. Il film sceglie di non mostrare l’esecuzione, ma si chiude su un silenzio assordante, lasciando che sia la tragicità degli eventi storici a parlare per i suoi protagonisti.

Cast completo del film Le Déluge

Ecco gli interpreti che hanno ridato vita agli ultimi sovrani di Francia:

Guillaume Canet : Louis XVI

: Louis XVI Mélanie Laurent : Marie-Antoinette d’Autriche

: Marie-Antoinette d’Autriche Aurore Broutin : Élisabeth

: Élisabeth Hugo Dillon : Henri

: Henri Tom Hudson : Manuel

: Manuel Roxane Duran : Madame de Lamballe

: Madame de Lamballe Anouk Darwin Homewood : Marie-Thérèse

: Marie-Thérèse Vidal Arzoni : Louis-Charles de France (Delfino)

: Louis-Charles de France (Delfino) Fabrizio Rongione: Cléry

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