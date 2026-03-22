La programmazione di stasera in TV, lunedì 23 marzo 2026, offre una prima serata ricca di appuntamenti imperdibili che spaziano dalla grande fiction italiana all’informazione politica, fino al cinema d’azione internazionale. Su Rai 1 prosegue il successo di Guerrieri – La regola dell’equilibrio con Alessandro Gassmann, mentre Canale 5 risponde con il ritorno dell’ironia e degli scherzi d’autore di Scherzi a parte. Gli amanti del grande schermo avranno solo l’imbarazzo della scelta con titoli cult come The Transporter, Constantine e l’emozionante Coach Carter.

Stasera in TV lunedì 23 marzo 2026: Rai

La proposta Rai si divide tra la serialità d’autore e l’approfondimento giornalistico, con un occhio attento all’attualità politica:

Rai 1 – Guerrieri – La regola dell’equilibrio (21:30 – 22:40) – Serie TV

(21:30 – 22:40) – Serie TV Rai 2 – TG2 Speciale Referendum Costituzionale (21:00 – 23:15) – News

(21:00 – 23:15) – News Rai 3 – Lo Stato Delle Cose (21:20 – 00:00) – Intrattenimento

(21:20 – 00:00) – Intrattenimento Rai 4 – Ender’s Game (21:20 – 23:08) – Film

(21:20 – 23:08) – Film Rai 5 – Ben is back (21:22 – 23:02) – Film

(21:22 – 23:02) – Film Rai Movie – I quattro figli di Katie Elder (21:10 – 23:15) – Film

(21:10 – 23:15) – Film Rai Premium – Un duca all’improvviso (21:20 – 22:50) – Film

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Sulle reti Mediaset e le altre generaliste, il lunedì sera è sinonimo di grandi show e cinema di forte impatto:

Rete 4 – Quarta Repubblica (21:33 – 00:57) – Informazione

(21:33 – 00:57) – Informazione Canale 5 – Scherzi a parte (21:20 – 00:55) – Intrattenimento

(21:20 – 00:55) – Intrattenimento Italia 1 – The Transporter (21:29 – 23:21) – Film

(21:29 – 23:21) – Film La7 – Propaganda Live (21:15 – 01:00) – Intrattenimento

(21:15 – 01:00) – Intrattenimento TV8 – The Equalizer 3 – Senza tregua (21:40 – 23:45) – Film

(21:40 – 23:45) – Film Nove – Via dall’incubo (21:30 – 23:35) – Mondo e Tendenze

Altri canali del digitale terrestre

Per chi cerca titoli più ricercati o grandi classici, l’offerta del digitale terrestre è vastissima:

Canale 20 – Constantine (21:08 – 23:22) – Film

(21:08 – 23:22) – Film Iris – Coach Carter (21:14 – 23:57) – Film

(21:14 – 23:57) – Film Cielo – Escobar – Il fascino del male (21:15 – 23:10) – Film

(21:15 – 23:10) – Film Mediaset 27 – Una notte al museo 2 – La fuga (21:10 – 23:02) – Film

(21:10 – 23:02) – Film TV2000 – The Chosen (21:05 – 23:40) – Serie TV

(21:05 – 23:40) – Serie TV La7 Cinema – Haunting – Presenze (21:15 – 23:30) – Film

(21:15 – 23:30) – Film La 5 – La voce dell’amore (21:17 – 23:40) – Film

(21:17 – 23:40) – Film Real Time – Casa a prima vista (20:55 – 22:00) – Mondo e Tendenze

(20:55 – 22:00) – Mondo e Tendenze Food Network – Fatto in casa per voi (20:50 – 21:25) – Intrattenimento

(20:50 – 21:25) – Intrattenimento Cine 34 – Loro chi? (21:00 – 22:56) – Film

(21:00 – 22:56) – Film Focus – Storie dimenticate (21:21 – 22:11) – Documentari

(21:21 – 22:11) – Documentari Giallo – Le indagini di Roy Grace (21:10 – 23:10) – Serie TV

(21:10 – 23:10) – Serie TV TopCrime – C.S.I. Miami (21:16 – 22:02) – Serie TV

I film di questa sera in TV (lunedì 23 marzo 2026)

La serata cinematografica si prospetta perfetta per chi ama l’adrenalina e le grandi biografie. Da non perdere assolutamente:

The Transporter su Italia 1 : l’action adrenalinico con Jason Statham.

su : l’action adrenalinico con Jason Statham. Constantine su Canale 20 : Keanu Reeves alle prese con le forze del male.

su : Keanu Reeves alle prese con le forze del male. Coach Carter su Iris : una storia di sport e riscatto sociale basata su fatti reali.

su : una storia di sport e riscatto sociale basata su fatti reali. The Equalizer 3 su TV8 : Denzel Washington torna nei panni del giustiziere, stavolta in Italia.

su : Denzel Washington torna nei panni del giustiziere, stavolta in Italia. Escobar – Il fascino del male su Cielo: con Javier Bardem e Penelope Cruz.

Programmi Sky

L’offerta Sky propone l’eccellenza dell’intrattenimento e le serie TV di culto per i suoi abbonati:

Sky Uno HD – Pechino Express (21:15 – 23:20) – Intrattenimento

(21:15 – 23:20) – Intrattenimento Sky Atlantic HD – Tanti piccoli fuochi (21:15 – 22:15) – Serie TV

(21:15 – 22:15) – Serie TV Sky Serie HD – Outlander (21:15 – 22:20) – Serie TV

(21:15 – 22:20) – Serie TV Sky Investigation HD – NCIS (21:15 – 22:00) – Serie TV

(21:15 – 22:00) – Serie TV Sky Crime – Delitti a circuito chiuso (21:05 – 22:00) – Documentari

(21:05 – 22:00) – Documentari Sky Arte HD – Pompei. Eros e mito (21:15 – 22:40) – Mondo e Tendenze

(21:15 – 22:40) – Mondo e Tendenze Comedy Central – Zelig C-Lab (20:15 – 22:00) – Intrattenimento

I film su Sky lunedì 23 marzo 2026

Il cinema di Sky spazia dai grandi titoli d’autore alle commedie cult per tutta la famiglia:

Su Sky Cinema Uno HD va in onda Cinque secondi, un thriller psicologico moderno e avvincente, mentre Sky Cinema Due HD propone l’epica velocità di Le Mans ’66 – La grande sfida. Per una serata all’insegna della fantasia, Sky Cinema Family HD trasmette Animali fantastici e dove trovarli. Se invece cercate l’avventura pura, il classico intramontabile I predatori dell’arca perduta vi aspetta su Sky Cinema Action HD. Infine, per farsi due risate, su Sky Cinema Comedy HD non può mancare la comicità demenziale di Scuola di polizia.

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