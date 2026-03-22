La programmazione di stasera in TV, lunedì 23 marzo 2026, offre una prima serata ricca di appuntamenti imperdibili che spaziano dalla grande fiction italiana all’informazione politica, fino al cinema d’azione internazionale. Su Rai 1 prosegue il successo di Guerrieri – La regola dell’equilibrio con Alessandro Gassmann, mentre Canale 5 risponde con il ritorno dell’ironia e degli scherzi d’autore di Scherzi a parte. Gli amanti del grande schermo avranno solo l’imbarazzo della scelta con titoli cult come The Transporter, Constantine e l’emozionante Coach Carter.
Stasera in TV lunedì 23 marzo 2026: Rai
La proposta Rai si divide tra la serialità d’autore e l’approfondimento giornalistico, con un occhio attento all’attualità politica:
- Rai 1 – Guerrieri – La regola dell’equilibrio (21:30 – 22:40) – Serie TV
- Rai 2 – TG2 Speciale Referendum Costituzionale (21:00 – 23:15) – News
- Rai 3 – Lo Stato Delle Cose (21:20 – 00:00) – Intrattenimento
- Rai 4 – Ender’s Game (21:20 – 23:08) – Film
- Rai 5 – Ben is back (21:22 – 23:02) – Film
- Rai Movie – I quattro figli di Katie Elder (21:10 – 23:15) – Film
- Rai Premium – Un duca all’improvviso (21:20 – 22:50) – Film
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Sulle reti Mediaset e le altre generaliste, il lunedì sera è sinonimo di grandi show e cinema di forte impatto:
- Rete 4 – Quarta Repubblica (21:33 – 00:57) – Informazione
- Canale 5 – Scherzi a parte (21:20 – 00:55) – Intrattenimento
- Italia 1 – The Transporter (21:29 – 23:21) – Film
- La7 – Propaganda Live (21:15 – 01:00) – Intrattenimento
- TV8 – The Equalizer 3 – Senza tregua (21:40 – 23:45) – Film
- Nove – Via dall’incubo (21:30 – 23:35) – Mondo e Tendenze
Altri canali del digitale terrestre
Per chi cerca titoli più ricercati o grandi classici, l’offerta del digitale terrestre è vastissima:
- Canale 20 – Constantine (21:08 – 23:22) – Film
- Iris – Coach Carter (21:14 – 23:57) – Film
- Cielo – Escobar – Il fascino del male (21:15 – 23:10) – Film
- Mediaset 27 – Una notte al museo 2 – La fuga (21:10 – 23:02) – Film
- TV2000 – The Chosen (21:05 – 23:40) – Serie TV
- La7 Cinema – Haunting – Presenze (21:15 – 23:30) – Film
- La 5 – La voce dell’amore (21:17 – 23:40) – Film
- Real Time – Casa a prima vista (20:55 – 22:00) – Mondo e Tendenze
- Food Network – Fatto in casa per voi (20:50 – 21:25) – Intrattenimento
- Cine 34 – Loro chi? (21:00 – 22:56) – Film
- Focus – Storie dimenticate (21:21 – 22:11) – Documentari
- Giallo – Le indagini di Roy Grace (21:10 – 23:10) – Serie TV
- TopCrime – C.S.I. Miami (21:16 – 22:02) – Serie TV
I film di questa sera in TV (lunedì 23 marzo 2026)
La serata cinematografica si prospetta perfetta per chi ama l’adrenalina e le grandi biografie. Da non perdere assolutamente:
- The Transporter su Italia 1: l’action adrenalinico con Jason Statham.
- Constantine su Canale 20: Keanu Reeves alle prese con le forze del male.
- Coach Carter su Iris: una storia di sport e riscatto sociale basata su fatti reali.
- The Equalizer 3 su TV8: Denzel Washington torna nei panni del giustiziere, stavolta in Italia.
- Escobar – Il fascino del male su Cielo: con Javier Bardem e Penelope Cruz.
Programmi Sky
L’offerta Sky propone l’eccellenza dell’intrattenimento e le serie TV di culto per i suoi abbonati:
- Sky Uno HD – Pechino Express (21:15 – 23:20) – Intrattenimento
- Sky Atlantic HD – Tanti piccoli fuochi (21:15 – 22:15) – Serie TV
- Sky Serie HD – Outlander (21:15 – 22:20) – Serie TV
- Sky Investigation HD – NCIS (21:15 – 22:00) – Serie TV
- Sky Crime – Delitti a circuito chiuso (21:05 – 22:00) – Documentari
- Sky Arte HD – Pompei. Eros e mito (21:15 – 22:40) – Mondo e Tendenze
- Comedy Central – Zelig C-Lab (20:15 – 22:00) – Intrattenimento
I film su Sky lunedì 23 marzo 2026
Il cinema di Sky spazia dai grandi titoli d’autore alle commedie cult per tutta la famiglia:
Su Sky Cinema Uno HD va in onda Cinque secondi, un thriller psicologico moderno e avvincente, mentre Sky Cinema Due HD propone l’epica velocità di Le Mans ’66 – La grande sfida. Per una serata all’insegna della fantasia, Sky Cinema Family HD trasmette Animali fantastici e dove trovarli. Se invece cercate l’avventura pura, il classico intramontabile I predatori dell’arca perduta vi aspetta su Sky Cinema Action HD. Infine, per farsi due risate, su Sky Cinema Comedy HD non può mancare la comicità demenziale di Scuola di polizia.
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