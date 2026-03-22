Il cinema italiano torna protagonista su Rai 2 con il film Martedì e venerdì, intensa pellicola drammatica del 2024 diretta dal cantautore Fabrizio Moro e da Alessio De Leonardis. Al centro della narrazione troviamo Marino, un uomo comune, un meccanico stimato che combatte con le macerie di un matrimonio finito. La sua vita è scandita da due soli giorni: il martedì e il venerdì, gli unici momenti in cui può riabbracciare la piccola figlia Claudia. Quando però la crisi economica bussa alla sua porta sotto forma di una cartella esattoriale insostenibile, Marino scivola in una spirale di disperazione che lo porterà a compiere scelte estreme per non perdere il diritto di essere padre.

Regia, produzione e protagonisti del film Martedì e venerdì

Dopo il successo di Ghiaccio, il duo composto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis torna dietro la macchina da presa per firmare una produzione italiana targata La Casa Rossa e Rai Cinema. Il film poggia sulle solide spalle di Edoardo Pesce, capace di dare a Marino un’umanità dolente e profonda. Accanto a lui, un cast di altissimo livello che include Rosa Diletta Rossi, Giorgio Caputo e l’indimenticabile Adamo Dionisi, in una delle sue ultime interpretazioni.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente nel Lazio, sfruttando location che trasmettono un senso di verità e urgenza sociale:

Roma : i quartieri popolari e le periferie romane, lontano dai monumenti da cartolina, fanno da cornice alla lotta quotidiana di Marino.

: i quartieri popolari e le periferie romane, lontano dai monumenti da cartolina, fanno da cornice alla lotta quotidiana di Marino. Officine e supermercati : set urbani reali che ricostruiscono il mondo del lavoro manuale e i luoghi scelti per i colpi della banda.

: set urbani reali che ricostruiscono il mondo del lavoro manuale e i luoghi scelti per i colpi della banda. Ambienti familiari: case private che riflettono la solitudine del protagonista e il calore dei pochi momenti passati con la figlia.

La scelta di queste ambientazioni conferisce al film un realismo crudo, quasi documentaristico, tipico del nuovo cinema d’impegno civile italiano.

Trama del film Martedì e venerdì

Marino è un uomo spezzato dalla separazione da Simona. Il suo unico raggio di sole è la figlia Claudia, ma il tempo con lei è regolato da un tribunale: martedì e venerdì. Quando il fisco minaccia di pignorargli l’officina e la casa, Marino perde la lucidità. Per evitare di finire in mezzo a una strada e perdere la possibilità di ospitare Claudia, accetta l’offerta di “Cioccolatino”, un vecchio amico inserito nella malavita locale.

Diventa così l’autista di una banda specializzata in rapine veloci ai supermercati. La sua abilità con i motori lo rende indispensabile, ma il prezzo morale è altissimo. Marino si ritrova a condurre una doppia vita: padre amorevole e premuroso nei suoi giorni “speciali”, criminale in fuga il resto della settimana. La tensione costante lo logora, fino a quando il confine tra i due mondi crolla inevitabilmente.

Spoiler finale: la resa dei conti

Attenzione spoiler: nell’epilogo drammatico, l’ultima rapina finisce nel sangue. Marino comprende che i soldi facili non hanno salvato il suo rapporto con la figlia, ma l’hanno messo seriamente in pericolo. Dopo un duro scontro con i membri della banda, l’uomo decide di costituirsi per interrompere la catena di violenza. Il film termina con un’inquadratura carica di speranza: nonostante il carcere, Marino ha finalmente fatto la scelta giusta per il bene di Claudia, dimostrando che la redenzione passa per l’assunzione delle proprie responsabilità.

Cast completo del film Martedì e venerdì

Ecco l’elenco degli attori che hanno partecipato alla pellicola:

Edoardo Pesce : Marino

: Marino Rosa Diletta Rossi : Simona

: Simona Giorgio Caputo : Cioccolatino

: Cioccolatino Josafat Vagni : Capoccione

: Capoccione Aurora Menenti : Claudia

: Claudia Adamo Dionisi : Nando

: Nando Pier Giorgio Bellocchio : Emiliano

: Emiliano Mirko Frezza : Ginetto

: Ginetto Pietro Romano: Commercialista

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