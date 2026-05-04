Uscito nei cinema di tutto il mondo, il film Michael, incentrato sulla vita di Michael Jackson, sta racimolando incassi da record. La pellicola, appartenente al genere biopic, ha una durata di 127 minuti e, di seguito, vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere.

Michael film, regista e dove è girata

Michael, film prodotto dalle società Lionsgate Films, Universal Pictures, GK Films e Optimum Productions, è diretto da Antoine Fuqua. La sceneggiatura, scritta da John Logan, si concentra sugli inizi di carriera dell’artista, nel gruppo dei Jackson 5, fino al successo globale, culminato con il Bad Word Tour, durato ben due anni per un totale di 123 concerti eseguiti in tutto il mondo.

A interpretare Michael Jackson c’è suo nipote Jafaar Jackson, al suo debutto nel ruolo di attore. In Italia, la pellicola è uscita, nei cinema, il 22 aprile e ha generato un incasso di oltre 12 milioni di euro. Nel mondo, invece, la pellicola ha incassato, per ora, più di 464 milioni di dollari, divenendo uno dei film biografici con gli incassi più alti di sempre.

Le riprese si sono svolte in California.

Michael film, la trama

Il film Michael parte nel 1966, quando l’operaio siderurgico Joseph Jackson, fra minacce e violenze fisiche, riunisce i propri figli in un gruppo musicale denominato Jackson 5. Il protagonista, fratello più piccolo, è la voce principale. Dopo una lunga serie di prove e concerti, nel ’69 la band firma un contratto discografico con la Motown, etichetta guidata da Berry Gordy.

I Jackson 5 lanciano i loro primi album, che ottengono tutti grande successo. Le attenzioni di Gordy, però, sono tutte dedicate a Micheal Jackson: il patron della casa discografica si è reso conto delle enormi potenzialità del protagonista e spinge affinché inizi la carriera da solista. Cosa, questa, che avviene ufficialmente nel ’78, anno nel quale Michael pubblica il suo primo album in solitaria, dal titolo Off the Wall.

I conflitti con il padre

Tale svolta, per Michael Jackson, è decisiva sia sul versante lavorativo che privato. Negli anni ’80, infatti, pubblica canzoni immortali, da Beat It a Thriller, passando per Billie Jean. Tuttavia, nonostante il successo, il protagonista si sente limitato dal padre Joseph, sempre molto duro nei modi e con il quale ha continui scontri, che diventano sempre più aspri con il passare del tempo.

Michael film, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Michael.