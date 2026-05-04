L’8 maggio parte ufficialmente il Giro d’Italia 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Grande protagonista, come sempre, è la Rai, che garantirà, in chiaro, la messa in onda della corsa.

Giro d’Italia 2026 programmazione tv, l’offerta Rai

Dall’8 maggio, per tutti i giorni, gli appassionati di ciclismo possono seguire le tappe del Giro d’Italia 2026 su Rai Sport e Rai 2. La giornata inizia proprio su Rai Sport con Giro Mattina, al via 60 minuti prima della partenza. Alla conduzione Tommaso Mecarozzi, accompagnato da Giada Borgato e Silvio Martinello. Previsti collegamenti con Ettore Giovannelli e Andrej Marusic, che raccolgono le voci dei protagonisti e l’atmosfera delle località di partenza, e con Umberto Martini dalle località di arrivo.

La giornata procede, sempre su Rai Sport, con Prima Diretta, nella quale sono seguite, in tempo reale, le partenze e i km iniziali delle tappe. Tale appuntamento procede fino alle 14:00, quando la diretta si sposta su Rai 2.

Giro d’Italia 2026 programmazione tv, il pomeriggio di Rai 2

Al termine delle tappe del Giro d’Italia 2026, su Rai 2 parte Il Processo alla Tappa, in cui i conduttori Alessandro Fabretti con Silvio Martinello e Giada Borgato analizzano tutto quel che è avvenuto. Nel cast del format anche Fabio Genovesi, che guida la rubrica Cartoline dal Giro.

Le giornate all’insegna del Giro d’Italia terminano su Rai Sport. Dalle 20:00 inizia il TGiro, a cura di Andrea De Luca, Beppe Conti e Barbara Pedrotti. Da mezzanotte, infine, c’è RiGiro, con la riproposizione, in replica, delle fasi salienti della tappa.

La corsa vera e propria è commentata da Francesco Pancani, affiancato Stefano Garzelli e Dario Cassani per gli interventi tecnici. A Fabio Genovesi il compito di snocciolare curiosità legate ai luoghi visitati dal Giro d’Italia. Infine, spazio alla motocronaca di Stefano Garzelli, che segue le tappe direttamente dall’interno del gruppo.

Le dirette di Eurosport

Il Giro d’Italia 2026, oltre che in Rai, è in onda anche a pagamento, su Eurosport. Tale emittente, visibile su DAZN, HBO Max e Discovery+, propone, in diretta integrale, tutte le tappe della corsa. A raccontarle ci sono Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Moreno Moser e Wladimir Belli, protagonisti anche del dopo-corsa, in onda sul canale Youtube di Eurosport Italia.

Giro d’Italia 2026 programmazione tv, la partenza dalla Bulgaria

Il Giro d’Italia 2026 promette grande spettacolo. Si svolge dall’8 al 31 maggio ed è composto da un totale di 3.468 km, con un dislivello complessivo di 48.700 metri. La partenza, con le prime tre tappe, si svolge in Bulgaria, mentre in Italia si inizia a correre il 12 maggio. Diciassette le regioni toccate, dalla Calabria al Trentino Alto Adige, con il gran finale situato a Roma.