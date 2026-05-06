Butter film Tv2000
Film drammatici

Butter: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su TV2000

Joele Germani
6 Maggio 2026 4 Minuti di lettura
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Il lungometraggio Butter rappresenta un’opera drammatica di forte impatto emotivo, attualmente in onda su TV2000. La pellicola affronta con estrema delicatezza e profondità tematiche cruciali quali l’adolescenza tormentata, il fenomeno del bullismo nelle scuole americane e la ricerca disperata di accettazione sociale. Il protagonista della storia è un ragazzo affetto da una grave forma di obesità che, stanco di subire derisioni o di restare invisibile agli occhi dei coetanei a Roma come a New York, decide di compiere un gesto estremo per attirare l’attenzione collettiva. Questa scelta innesca una serie di eventi imprevedibili che scuotono l’intera comunità scolastica e cambiano radicalmente la vita di ogni personaggio coinvolto. La narrazione si sviluppa con un realismo crudo, tipico delle produzioni indipendenti degli Stati Uniti, offrendo uno spaccato autentico sul disagio giovanile contemporaneo.

Il protagonista Butter in un momento di riflessione nel film drammatico

Regia, produzione e protagonisti del film Butter

Il regista Paul A. Kaufman dirige questa intensa trasposizione cinematografica, basandosi sulle pagine del celebre romanzo scritto da Erin Jade Lange. La produzione, interamente radicata negli Stati Uniti, ha selezionato un cast che mescola giovani promesse del cinema a interpreti di fama internazionale già consolidata. Il ruolo centrale spetta ad Alex Kersting, il quale offre un’interpretazione magistrale del disagio fisico e psicologico del giovane Butter. Accanto a lui, spicca la presenza della vincitrice del premio Oscar Mira Sorvino, che interpreta la madre del protagonista, una donna intrappolata tra l’amore incondizionato e l’incapacità di comprendere appieno l’abisso in cui sta scivolando il figlio.

Inoltre, Brian Van Holt interpreta il padre di Butter, mentre McKaley Miller assume il ruolo di Anna, la ragazza che diventa l’oggetto dei desideri e delle speranze del protagonista. La sinergia tra questi attori permette di esplorare le dinamiche familiari disfunzionali che spesso si nascondono dietro i disturbi alimentari. Kaufman evita accuratamente ogni retorica, preferendo invece un linguaggio visivo che esalta la solitudine dei sobborghi americani. Grazie a una sceneggiatura solida, il film riesce a catturare l’attenzione del pubblico internazionale, diventando un punto di riferimento per le discussioni educative nelle scuole della Lombardia e del resto d’Italia, proprio per la sua capacità di generare empatia verso chi vive ai margini della popolarità sociale.

Dove è stato girato? Le location negli Stati Uniti

Le riprese di Butter si sono svolte interamente negli Stati Uniti, prediligendo scenari che riflettono l’isolamento emotivo del protagonista. Le location principali includono:

  • Arizona: lo stato ha ospitato le scene ambientate negli esterni scolastici, sfruttando la luce naturale per enfatizzare il contrasto tra la bellezza del paesaggio e il dolore interiore di Butter.
  • Sobborghi residenziali: gli ambienti urbani tipici della provincia americana creano un contesto immediatamente riconoscibile e realistico.
  • Location interne: aule, palestre e stanze private sono state ricostruite per trasmettere un senso di oppressione e claustrofobia.

Scorcio di una scuola superiore americana utilizzata come location per il film Butter

Trama del film Butter: il peso della popolarità virtuale

Il giovane conosciuto da tutti con il soprannome di Butter affronta ogni giorno una realtà fatta di emarginazione e sofferenza silenziosa. All’interno delle mura scolastiche, i compagni lo bersagliano con atti di bullismo crudeli, mentre a casa il dialogo con i genitori appare ormai compromesso. Di conseguenza, il ragazzo cerca rifugio esclusivamente nel cibo e nella sua passione per la musica, elementi che però non bastano a colmare il vuoto della sua esistenza. In un momento di totale sconforto, Butter decide di orchestrare un piano estremo per costringere il mondo a guardarlo finalmente con occhi diversi: annuncia sul web che mangerà fino a morire in diretta streaming la notte di Capodanno.

Tuttavia, la reazione della scuola è tanto immediata quanto distorta. Invece di soccorrerlo, i compagni iniziano a idolatrarlo come una sorta di eroe tragico del web. Improvvisamente, Butter riceve inviti alle feste più esclusive, i bulli lo trattano con un rispetto superficiale e persino Anna inizia a frequentarlo. Questa nuova popolarità, però, poggia su basi tossiche, poiché nessuno degli amici appena acquisiti sembra realmente intenzionato a fermare la sua folle promessa. Anzi, l’aspettativa per l’evento macabro cresce a dismisura, intrappolando l’adolescente in un vicolo cieco psicologico. La salute mentale di Butter peggiora drasticamente sotto il peso di questa maschera sociale, evidenziando come i social media possano amplificare pericolosamente il senso di alienazione giovanile nelle metropoli moderne come Milano o Napoli.

Spoiler finale: la rinascita dopo il baratro

Quando giunge la fatidica notte di Capodanno, Butter si ritrova schiacciato dalle pressioni di migliaia di utenti collegati per assistere alla sua fine. In un momento di estrema tensione, il ragazzo tenta realmente di portare a termine l’insano proposito, ma un intervento provvidenziale lo salva in extremis. Il ricovero ospedaliero segna l’inizio di un doloroso ma necessario percorso di riabilitazione. Il suo gesto scuote le coscienze degli insegnanti e dei compagni, obbligandoli a riflettere sulla propria indifferenza. Il film termina con un messaggio di speranza universale: Butter impara finalmente ad affrontare il dolore senza autodistruggersi, gettando le basi per una vita autentica basata sul valore della persona e non sulla sua immagine esteriore.

Il protagonista inizia il suo percorso di guarigione in ospedale

Cast completo del film Butter

Il cast di questa produzione statunitense ha saputo dare vita a personaggi sfaccettati, rendendo tangibile ogni emozione. Ecco gli interpreti principali:

  • Alex Kersting: interpreta il tormentato Butter.
  • Mira Sorvino: presta il volto alla madre di Butter.
  • Brian Van Holt: ricopre il ruolo del padre del protagonista.
  • McKaley Miller: interpreta Anna, l’interesse amoroso di Butter.
  • Mykelti Williamson: interpreta il professore che tenta di aiutare il ragazzo.
  • Ravi Patel: interpreta il medico curante.
  • Jack Griffo: nel ruolo di Parker, uno dei leader della scuola.

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Joele Germani

Sono per metà francese e metà italiano ma vivo qui praticamente da sempre. Amo tutto ciò che riguarda il mondo televisivo, pratico il calcio e tifo sempre per l'Italia.

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