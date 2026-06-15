Questa sera su Rai 5 va in onda Le Ravissement – Rapita, film drammatico francese del 2023 scritto e diretto da Iris Kaltenbäck. Il film, presentato alla Settimana Internazionale della Critica del Festival di Cannes, racconta una storia di solitudine, desiderio di maternità, amicizia e menzogne sempre più difficili da controllare.

La protagonista è Lydia, ostetrica in un ospedale di Parigi, interpretata da Hafsia Herzi. Dopo la fine di una relazione sentimentale, la donna attraversa un momento di grande fragilità. La gravidanza della migliore amica Salomé e l’incontro con Milos, un autista con cui ha avuto un’avventura, la spingono dentro una spirale emotiva che cambierà la vita di tutti.

Regia, produzione e protagonisti del film “Le Ravissement – Rapita”

Le Ravissement – Rapita è scritto e diretto da Iris Kaltenbäck, qui al suo primo lungometraggio. La regista costruisce un dramma psicologico intimo e teso, concentrato sul confine tra bisogno d’amore, solitudine e perdita del controllo.

La protagonista è Lydia, interpretata da Hafsia Herzi, un’ostetrica competente e appassionata del proprio lavoro. Nella vita privata, però, Lydia è una donna sola, appena lasciata dal compagno e incapace di trovare un equilibrio affettivo. Il suo ruolo professionale, legato alla nascita e alla cura, entra in contrasto con il vuoto emotivo che sente dentro di sé.

Accanto a lei troviamo Alexis Manenti nel ruolo di Milos, autista con cui Lydia vive un incontro occasionale, e Nina Meurisse nel ruolo di Salomé, la migliore amica incinta. Nel cast figurano anche Younès Boucif, Radmila Karabatic, Dusko Badnjar, Ana Blagojevic, Grégoire Didelot e Mathieu Perotto.

Il film è una produzione francese e ha una durata di circa 97 minuti. La sua forza sta nel modo in cui racconta una bugia apparentemente piccola che, poco alla volta, diventa una realtà alternativa capace di travolgere Lydia e le persone intorno a lei.

Dove è stato girato?

Le Ravissement – Rapita è ambientato principalmente a Parigi, città in cui vive e lavora Lydia. L’ambiente urbano è fondamentale per il film: ospedali, strade, appartamenti, mezzi pubblici e luoghi quotidiani costruiscono il ritratto di una metropoli viva ma anche profondamente solitaria.

La dimensione parigina accompagna il percorso emotivo della protagonista. Parigi non viene raccontata come una cartolina romantica, ma come una città reale, attraversata da persone isolate, relazioni fragili e incontri casuali. Gli spazi urbani diventano il riflesso della confusione interiore di Lydia, sempre più sospesa tra ciò che desidera e ciò che sta fingendo di vivere.

Le riprese valorizzano soprattutto ambienti ordinari: l’ospedale dove Lydia lavora come ostetrica, gli appartamenti degli amici, le strade percorse da Milos e i luoghi in cui la protagonista porta avanti la propria menzogna. Proprio questa scelta realistica rende la vicenda ancora più inquietante, perché inserisce il dramma dentro una quotidianità riconoscibile.

Trama del film “Le Ravissement – Rapita”

La trama di Le Ravissement – Rapita segue Lydia, una giovane ostetrica che lavora con dedizione in un ospedale di Parigi. Nel suo mestiere è precisa, generosa e attenta, ma nella vita privata attraversa una fase di profonda instabilità dopo la fine di una relazione sentimentale.

Proprio in questo momento difficile, la sua migliore amica Salomé le comunica di essere incinta. Lydia le resta accanto durante la gravidanza e poi durante il parto, vivendo da vicino un’esperienza che la colpisce profondamente. La nascita della bambina, chiamata Esmeé, diventa per lei qualcosa di più di un evento professionale o affettivo: rappresenta una forma di amore e appartenenza che sente di non avere.

Nel frattempo, Lydia incontra Milos, un autista con cui aveva trascorso una notte dopo la fine della sua relazione. L’uomo non vuole un legame stabile, ma quando rivede Lydia con la bambina di Salomé, nasce un equivoco. Invece di chiarire subito la situazione, Lydia lascia intendere che la piccola sia sua figlia e che Milos possa esserne il padre.

Da quel momento, la bugia cresce. Lydia si convince di poter abitare quella vita inventata: una figlia, un uomo, una famiglia, uno sguardo diverso da parte degli altri. La menzogna le offre per un breve periodo ciò che le mancava: attenzione, tenerezza e un posto nel mondo.

Ma più Lydia cerca di sostenere quella finzione, più la realtà diventa pericolosa. Salomé si fida di lei e le affida spesso la bambina, mentre Milos inizia a credere davvero nel ruolo che Lydia gli ha attribuito. Il confine tra desiderio, inganno e ossessione si fa sempre più sottile, fino a portare la protagonista verso conseguenze impossibili da evitare.

Spoiler finale

Nel finale di Le Ravissement – Rapita, la menzogna di Lydia arriva al punto di rottura. Dopo aver fatto credere a Milos che la bambina di Salomé fosse sua figlia, la protagonista non riesce più a controllare la realtà alternativa che ha costruito.

Il rapporto con Milos diventa sempre più ambiguo. L’uomo, convinto di essere padre, comincia a sentirsi coinvolto nella vita della bambina. Lydia, invece, resta intrappolata nella propria bugia: da una parte sa di aver tradito la fiducia dell’amica, dall’altra non riesce a rinunciare all’illusione di essere finalmente amata e riconosciuta.

Quando la verità emerge, Salomé scopre il tradimento e comprende che la sua migliore amica ha usato la bambina per costruire una vita immaginaria. Il dolore non nasce solo dall’inganno, ma dalla violazione di un legame profondo: Lydia era una persona di fiducia, presente durante la gravidanza e il parto.

Il finale non trasforma Lydia in un mostro, ma mostra la sua fragilità in tutta la sua gravità. La protagonista viene messa davanti alle conseguenze delle proprie azioni e alla distruzione dei rapporti più importanti della sua vita. La conclusione resta amara e inquieta: Le Ravissement – Rapita racconta una donna che, cercando disperatamente amore, finisce per perdere il contatto con il limite tra desiderio e realtà.

Cast completo del film “Le Ravissement – Rapita”

Il cast di Le Ravissement – Rapita è guidato da Hafsia Herzi, protagonista di un dramma psicologico costruito su solitudine, maternità e menzogna. I personaggi principali ruotano intorno alla vita di Lydia, al rapporto con Salomé e all’equivoco sempre più pericoloso con Milos.