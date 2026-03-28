Il canale Sky Cinema Romance propone questa sera il film Mektoub, My Love: Canto Uno, un’opera del 2017 che fonde il genere drammatico a quello sentimentale. La pellicola è una co-produzione tra Francia e Italia e si distingue per la sua narrazione distesa e contemplativa, con una durata complessiva di due ore e 59 minuti. Il racconto si sofferma sulla giovinezza, il desiderio e la ricerca della propria strada nel mondo, il tutto immerso nelle calde atmosfere estive della costa francese degli anni Novanta.

Regia e protagonisti del film Mektoub My Love Canto Uno

La regia è firmata da Abdellatif Kechiche, autore noto per il suo stile naturalistico e per aver diretto il pluripremiato La vita di Adele. I protagonisti principali sono Amin e Ophélie, interpretati rispettivamente da Shaïn Boumedine e Ophélie Bau. Nel cast troviamo anche Salim Kechiouche, che presta il volto al personaggio di Tony, cugino del protagonista e figura centrale nelle dinamiche relazionali del gruppo. La recitazione punta sulla spontaneità, cercando di restituire allo spettatore la sensazione di osservare frammenti di vita reale senza filtri.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Francia. La location principale che ospita la vicenda è Sète, una suggestiva cittadina portuale affacciata sul Mediterraneo. La produzione ha coinvolto anche diverse zone limitrofe nel territorio dell’Hérault, sfruttando le spiagge dorate, i bar all’aperto e i ristoranti tipici per creare un’atmosfera estiva vibrante. La realizzazione è stata curata dalla Quat’sous Films in collaborazione con Pathé e France 2 Cinéma.

Trama del film Mektoub My Love Canto Uno in onda su Sky Cinema

La storia è ambientata nel 1994. Amin è un giovane aspirante sceneggiatore che decide di abbandonare temporaneamente i suoi studi universitari a Parigi per trascorrere le vacanze estive a Sète, la sua città natale. Qui ritrova la famiglia e gli amici di sempre, trascorrendo le giornate tra la spiaggia, il ristorante gestito dai genitori e le serate nei club della costa. La narrazione procede per episodi quotidiani, mettendo in luce i legami profondi e complicati che uniscono i ragazzi del luogo.

Tra i personaggi principali spicca Ophélie, una giovane donna solare e determinata che porta avanti una relazione clandestina con Tony, il cugino di Amin, nonostante sia ufficialmente legata a un militare in missione. L’arrivo di due turiste provenienti da Nizza, Charlotte e Céline, movimenta ulteriormente gli equilibri del gruppo: Charlotte si innamora del rubacuori Tony, mentre Céline instaura un breve flirt con Amin. Nonostante le tentazioni e le occasioni di svago, Amin mantiene una sorta di distacco osservativo; la sua vera passione sono la fotografia e la scrittura, strumenti con cui spera di costruire il proprio futuro. Incoraggiato dalla madre e dalla stessa Ophélie, il ragazzo continua a documentare la realtà che lo circonda, trovando bellezza anche nei gesti più semplici, come il parto di alcuni agnellini in una fattoria locale.

Spoiler finale: la conclusione

Attenzione spoiler: Il film non si conclude con un evento drammatico definitivo, seguendo la struttura di un “canto” che prelude a sviluppi futuri. Dopo una serie di liti, incomprensioni e momenti di euforia collettiva in discoteca, Amin si ritrova solo sulla spiaggia al crepuscolo. Qui incontra Charlotte, che sembra aver superato la delusione amorosa causata da Tony. Tra i due nasce una conversazione intima che lascia presagire l’inizio di un possibile nuovo interesse sentimentale. Il finale rimane aperto, sottolineando l’incertezza e le infinite possibilità della giovinezza, mentre Amin continua a osservare il mondo attraverso il suo obiettivo, pronto per il prossimo capitolo della sua vita.

Mektoub My Love Canto Uno: il cast completo

Di seguito l’elenco dei principali interpreti del film e i rispettivi personaggi:

Shaïn Boumedine : Amin

: Amin Ophélie Bau : Ophélie

: Ophélie Salim Kechiouche : Tony

: Tony Lou Luttiau : Céline

: Céline Alexia Chardard : Charlotte

: Charlotte Hafsia Herzi : Camélia

: Camélia Delinda Kechiche : madre di Amin

: madre di Amin Kamel Saadi : Kamel

: Kamel Soni Razdan: Naila

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