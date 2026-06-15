Su Prime Video è disponibile The Astronaut, film sci-fi horror diretto e scritto da Jess Varley. La storia unisce fantascienza, suspense psicologica e atmosfere da thriller claustrofobico, seguendo il ritorno sulla Terra di un’astronauta sopravvissuta a una missione finita nel peggiore dei modi.

La protagonista è Sam Walker, interpretata da Kate Mara, astronauta della NASA che precipita nell’oceano dopo un incidente nello spazio. Ritrovata viva in condizioni inspiegabili, viene trasferita in una casa di massima sicurezza per la quarantena e i test medici. Ma più i giorni passano, più Sam teme che qualcosa di alieno sia tornato con lei.

Regia, produzione e protagonisti del film “The Astronaut”

The Astronaut è diretto da Jess Varley, qui anche sceneggiatrice del film. La pellicola segna il suo debutto nel lungometraggio da regista solista e costruisce la tensione intorno a un tema classico della fantascienza: il ritorno dallo spazio e il dubbio che l’essere umano non sia più davvero solo.

La protagonista è Sam Walker, interpretata da Kate Mara, astronauta reduce dalla sua prima missione spaziale. Il suo rientro sulla Terra avviene in modo traumatico: la capsula viene ritrovata danneggiata nell’oceano e Sam sopravvive a un incidente che avrebbe dovuto ucciderla. Proprio questa sopravvivenza solleva sospetti e paure.

Accanto a lei troviamo Laurence Fishburne nel ruolo del generale William Harris, figura autoritaria che decide di isolarla in una struttura sorvegliata per sottoporla a controlli e test. Gabriel Luna interpreta Mark, marito di Sam, mentre Ivana Miličević dà volto alla dottoressa Michelle Aiden. Nel cast compaiono anche Macy Gray e Scarlett Holmes.

Il film lavora su un dubbio costante: Sam è vittima di un trauma psicologico dovuto all’incidente, oppure nello spazio è realmente accaduto qualcosa che la NASA sta cercando di nascondere?

Dove è stato girato?

The Astronaut è ambientato soprattutto in una casa di massima sicurezza utilizzata per la quarantena di Sam Walker dopo il suo ritorno dallo spazio. La struttura è isolata, sorvegliata e apparentemente pensata per proteggerla, ma diventa presto una prigione elegante e inquietante.

Le riprese principali del film si sono svolte in Irlanda, dove la produzione ha realizzato gran parte delle sequenze ambientate nella villa e negli spazi circostanti. Anche se la storia richiama il mondo della NASA e degli Stati Uniti, le location irlandesi sono state utilizzate per costruire l’atmosfera remota e sospesa della casa in cui Sam viene trattenuta.

L’ambientazione chiusa è fondamentale per il tono del film. Stanze moderne, corridoi, vetri, sistemi di sorveglianza e spazi esterni silenziosi contribuiscono a creare un senso di controllo continuo. Sam non sa se sia davvero al sicuro, se sia osservata per proteggerla o se sia diventata il centro di un esperimento.

Trama del film “The Astronaut”

La trama di The Astronaut segue Sam Walker, astronauta della NASA che torna sulla Terra dopo una missione nello spazio. Il rientro, però, è tutt’altro che normale: la sua capsula precipita nell’oceano e viene ritrovata con segni di danneggiamento difficili da spiegare.

Sam viene recuperata viva, ma le condizioni della capsula e del suo equipaggiamento sollevano interrogativi inquietanti. Qualcosa sembra aver colpito il veicolo spaziale e il casco dell’astronauta, lasciando tracce che non dovrebbero essere compatibili con la sua sopravvivenza.

Il generale William Harris decide di trasferirla in una casa isolata sotto stretta sorveglianza. Ufficialmente si tratta di una procedura di quarantena e riabilitazione: Sam deve riprendersi, essere monitorata e sottoposta a test medici. In realtà, l’ambiente intorno a lei diventa sempre più sospetto.

Nella casa iniziano a verificarsi eventi strani: rumori inspiegabili, presenze percepite, oggetti che sembrano muoversi, segnali che Sam non riesce a ignorare. La donna comincia a temere che qualcosa l’abbia seguita dallo spazio fino alla Terra.

Nel frattempo, il rapporto con il marito Mark e con la figlia Izzy viene filtrato dal controllo delle autorità. Sam vorrebbe tornare alla normalità, ma capisce che chi dice di volerla proteggere potrebbe nasconderle informazioni decisive. Il confine tra paranoia, trauma e minaccia aliena diventa sempre più sottile.

Spoiler finale

Nel finale di The Astronaut, il dubbio che accompagna Sam per tutto il film trova una risposta inquietante. La protagonista non è semplicemente traumatizzata dal rientro sulla Terra: qualcosa di alieno è realmente legato a lei dopo l’incidente nello spazio.

La trasformazione di Sam Walker diventa sempre più evidente. Il suo corpo mostra segni di deterioramento e cambiamento, mentre la verità tenuta nascosta dalle autorità comincia a emergere. Il generale William Harris non sta soltanto cercando di proteggerla, ma anche di controllare ciò che lei rappresenta.

Il rapporto con Mark e con la figlia Izzy diventa il cuore emotivo del finale. Sam comprende che la sua vita umana non può più continuare come prima. L’esperienza nello spazio l’ha cambiata in modo irreversibile e il ritorno a casa non è davvero un ritorno alla normalità.

Nel momento decisivo, Sam rivela la sua nuova natura e si separa dalla famiglia terrestre. Non viene trattata solo come una vittima, ma come una creatura sospesa tra due identità: quella umana, legata agli affetti e alla memoria, e quella aliena, emersa dopo il contatto nello spazio.

La conclusione mostra Sam lasciare la Terra insieme alla sua vera famiglia extraterrestre, mentre William, Mark e Izzy assistono alla partenza. Il finale è malinconico e perturbante: Sam sopravvive, ma non come la donna che era prima della missione.

Cast completo del film “The Astronaut”

Il cast di The Astronaut è guidato da Kate Mara, protagonista di un thriller fantascientifico costruito sulla paura del corpo, dell’isolamento e del contatto alieno. I personaggi principali ruotano intorno alla quarantena di Sam Walker, alla sorveglianza della NASA e ai legami familiari messi in crisi dal suo ritorno.