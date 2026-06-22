Su La7 Cinema va in onda Senza lasciare traccia, intenso film drammatico del 2018 diretto da Debra Granik. Il titolo originale è Leave No Trace e racconta il legame profondissimo tra un padre segnato dalla guerra e la figlia adolescente, cresciuta lontano dalla società.

I protagonisti sono Will e Tom, padre e figlia che vivono nascosti nei boschi di Forest Park, enorme riserva naturale alle porte di Portland, in Oregon. La loro esistenza isolata viene sconvolta quando vengono scoperti e affidati ai servizi sociali.

Regia, produzione e protagonisti del film Senza lasciare traccia

Senza lasciare traccia è diretto da Debra Granik, già regista di Un gelido inverno, e sceneggiato dalla stessa Granik insieme ad Anne Rosellini. Il film è tratto dal romanzo My Abandonment di Peter Rock, ispirato a una vicenda reale.

Il protagonista è Will, interpretato da Ben Foster, ex militare che soffre di un forte trauma legato al passato. L’uomo ha scelto di vivere lontano dalle città e dalle regole della società, rifugiandosi nei boschi insieme alla figlia.

Accanto a lui c’è Thomasin McKenzie, che interpreta Tom, ragazza adolescente intelligente e indipendente. Per lei vivere nella natura è sempre stato normale: il padre le ha insegnato a cercare cibo, costruire rifugi, orientarsi e sopravvivere senza dipendere da nessuno.

La loro vita cambia quando vengono scoperti. Le autorità li portano via dal bosco e cercano di inserirli nuovamente in una casa, in una comunità e in un modello di vita più stabile. Ma Will fatica ad adattarsi, mentre Tom inizia a scoprire che il mondo esterno potrebbe offrirle anche nuove possibilità.

Dove è stato girato?

Senza lasciare traccia è ambientato tra i boschi di Portland, in Oregon, ma le riprese si sono svolte in diverse località tra Oregon e Washington, negli Stati Uniti.

Tra le zone utilizzate per il film figurano Eagle Fern Park, nella contea di Clackamas, e l’area di Estacada, sempre in Oregon. Alcune sequenze sono state realizzate anche presso una vera azienda agricola specializzata nella coltivazione di alberi di Natale.

Le location naturali sono fondamentali per il film. Foreste, sentieri, roulotte, radure e piccoli insediamenti isolati diventano parte della storia di Will e Tom, divisi tra il desiderio di libertà e il bisogno di appartenenza.

Trama del film Senza lasciare traccia

La trama di Senza lasciare traccia segue Will e sua figlia Tom, che da anni vivono in segreto all’interno di una foresta vicino a Portland. Hanno una piccola tenda, raccolgono acqua piovana, accendono fuochi e cercano di non lasciare mai segni del loro passaggio.

Will è un ex militare segnato da un trauma profondo. Non riesce a vivere in mezzo agli altri e considera il bosco l’unico luogo sicuro. Tom, invece, ha sempre condiviso quella vita con lui e gli è profondamente legata, anche se non ha mai avuto davvero la possibilità di scegliere.

Un giorno, però, padre e figlia vengono individuati. I servizi sociali intervengono e li affidano a una struttura che offre loro una casa, un lavoro e la possibilità di vivere di nuovo in mezzo alla comunità.

Tom si adatta con maggiore facilità. Conosce nuove persone, si avvicina ai ragazzi della sua età e scopre attività che non aveva mai sperimentato. Will, al contrario, percepisce quella quotidianità come una prigione e decide di andarsene.

L’uomo porta quindi Tom di nuovo nei boschi. Il loro viaggio, però, diventa sempre più difficile e costringe la ragazza a chiedersi se il modo di vivere scelto dal padre sia davvero anche il suo.

Spoiler finale

Nel finale di Senza lasciare traccia, Will e Tom trovano rifugio in una piccola comunità di persone che vivono in roulotte e abitazioni mobili ai margini della società. Dopo un incidente, Will viene curato dagli abitanti del luogo, che mostrano ai due un’accoglienza sincera e senza giudizi.

Tom comprende che quella comunità potrebbe rappresentare una nuova possibilità. Per la prima volta riesce a immaginare una vita stabile, con persone vicine, un luogo sicuro e una quotidianità diversa da quella trascorsa nel bosco.

Will, però, non riesce a restare. Il suo trauma e il bisogno di isolamento sono troppo forti. Quando decide di ripartire, Tom capisce che il padre deve continuare il proprio cammino da solo.

La ragazza sceglie quindi di non seguirlo. I due si separano con dolore, ma senza rancore. Tom resta nella comunità, mentre Will torna nella natura. Il finale non offre una soluzione facile: padre e figlia si vogliono bene, ma scoprono di avere bisogni diversi.

Cast completo del film Senza lasciare traccia

Il cast di Senza lasciare traccia è guidato da Ben Foster e Thomasin McKenzie, al centro di un racconto intimo e doloroso sul rapporto tra un padre e una figlia.