Lunedì 22 giugno si svolge Vita Il Concerto, la serata evento che la Rai ha deciso di organizzare nella giornata internazionale contro la droga. La messa in onda è prevista su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 circa.

Vita Il Concerto, lo show ha uno scopo benefico

L’evento Vita! Il Concerto è realizzato dalla Direzione Rai Intrattenimento Prime Time, che ha lavorato con la collaborazione della Friends TV. La manifestazione è presentata da tre grandi istituzioni della musica: AssoConcerti (Associazione Italiana Musica dal Vivo), Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) e Siae (Società Italiana Autori Editori).

Inoltre, la kermesse può contare sul sostegno della Fondazione Garda Valley e Fondazione No Profit – Ente del Terzo Settore, oltre che sul patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo. La serata evento ha anche uno scopo benefico: l’incasso della manifestazione, al netto di Iva e Siae, sarà devoluto interamente alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a sostegno delle attività di ricerca e cura.

Nek e Giorgia Cardinaletti sono i conduttori

Vita! Il Concerto è organizzato con l’obiettivo di creare un’occasione di partecipazione collettiva attorno a un tema universale come quello della droga e, più in generale, della dipendenza. La kermesse si rivolge sia ai ragazzi di ieri che a quelli di oggi, anche grazie allo slogan internazionale “Believe in yourself, in a life full of health”, ovvero “Credi in te stesso, in una vita piena di salute“.

L’evento è condotto dalla giornalista del TG1 Giorgia Cardinaletti, che aveva già esordito come co-conduttrice durante la passata edizione del Festival di Sanremo. Al suo fianco c’è Nek, che invece si è cimentato nel ruolo di presentatore in svariate occasioni, da TIM Summer Hits a Dalla strada al palco.

I due padroni di casa, durante Vita! Il Concerto, sono affiancati da due ospiti, cioè Lorella Cuccarini e Raoul Bova.

Vita Il Concerto, gli ospiti

Durante Vita! Il Concerto si esibiscono una lunga serie di artisti. Fra i protagonisti della diretta ci sono Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Annalisa, Biagio Antonacci, Emma, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso, Antonello Venditti e Il Volo. Tutti loro, durante la kermesse, si esibiscono accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Nel concerto-evento intervengono Thomas Südhof e Gregg Semenza, due Premi Nobel per la Medicina, che dal palco parlano di longevità e salute. È possibile seguire lo show anche in streaming e on demand su Rai Play.