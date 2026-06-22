La prima stagione di Un nuovo inizio arriva al gran finale su Canale 5, infatti negli episodi 9 e 10, in onda lunedì 22 giugno, José si prepara a colpire ancora una volta Manuel, mentre María lotta per restare alla Mancia insieme a Nicolás e al bambino che porta in grembo.

Gli ultimi due episodi porteranno al centro un sabotaggio pericoloso, le accuse contro Gabi, l’alleanza tra María, Justa e Claudia e la nascita della figlia di María e Manuel.

Un nuovo inizio, episodio 9: José mette Manuel in difficoltà

Nel nono episodio, José e Manuel raggiungono un accordo. Manuel vorrebbe dividere con Claudia ciò che guadagnerà, ma la ragazza è già andata via e Gabi ritiene proprio Manuel responsabile della sua partenza.

Manuel intende consegnare il grano pattuito, ma José lo ha già messo in una situazione complicata. I francesi ai quali avrebbe dovuto vendere il raccolto hanno infatti rotto il contratto e Manuel si ritrova costretto a licenziare alcuni lavoratori per riuscire a pagare quanto dovuto.

Il proprietario terriero, però, non accetta l’accordo proposto da Manuel. Intanto, Inés ricatta Custodio: se non deciderà di sposarla, lei rivelerà tutto.

Custodio riceve poi una busta da José, che gli ordina di allontanarsi definitivamente da Guillermo. Ma José non si ferma qui: dopo aver creato problemi a Manuel con il grano, organizza qualcosa di ancora più grave e manomette la sua moto.

Un nuovo inizio, episodio 10: María dà alla luce Manuela

Nel decimo e ultimo episodio, María è sempre più determinata a restare alla Mancia insieme a Nicolás e al bambino che aspetta. Nel frattempo, Guillermo comunica di aver chiamato la polizia perché la moto di Manuel è stata manomessa.

Le indagini si concentrano inizialmente su Gabi. Il tipo di sostanza utilizzata per il sabotaggio porta infatti gli investigatori a sospettare di lui: è l’unico operaio ad avere accesso a quei prodotti chimici e avrebbe anche un movente evidente.

Justa, però, accusa José. L’uomo nega ogni responsabilità, ma la vedova nota un dettaglio importante: José ha una bruciatura sulla mano sinistra. Justa racconta tutto a María, anche se le due sanno che non basta per incastrarlo.

Per questo motivo, María, Justa e Claudia decidono di allearsi e organizzano un piano per dimostrare la colpevolezza di José. Nel frattempo, María entra in travaglio e dà alla luce una bambina, che viene chiamata Manuela.

Dopo la nascita della figlia, Claudia è ancora combattuta all’idea di lasciare la Mancia. María le rivela però che metà della tenuta appartiene anche a lei e le propone di fondare una cooperativa, unendo le loro forze per costruire un futuro diverso.

Come vedere Un nuovo inizio in tv e streaming

Un nuovo inizio va in onda su Canale 5. Gli episodi già trasmessi della serie con Megan Montaner sono disponibili gratuitamente anche in streaming su Mediaset Infinity.