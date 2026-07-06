Su Netflix arriva Nulla da perdere, film francese del 2026 diretto da Nawell Madani e Ludovic Colbeau-Justin. Il titolo originale è Jusqu’au bout, mentre a livello internazionale è conosciuto anche come Nothing to Lose.

Il film racconta la storia di Jada, donna che ha lottato a lungo per avere un figlio. Anni dopo la nascita di Naël, avvenuta attraverso una donazione di embrioni, la sua vita viene sconvolta da una diagnosi drammatica: il bambino è malato di leucemia e ha bisogno al più presto di un trapianto.

Regia, produzione e protagonisti del film Nulla da perdere

Nulla da perdere è diretto da Nawell Madani e Ludovic Colbeau-Justin. La sceneggiatura è firmata da Nawell Madani, con l’adattamento e i dialoghi sviluppati insieme a Franck Philippon, Walid Afkir e Mohamed Benyekhlef.

La protagonista è Jada, interpretata da Nawell Madani. È una madre single che ha costruito tutta la propria vita attorno al figlio Naël. Quando scopre che il bambino è gravemente malato, deve affrontare una corsa contro il tempo per trovare un donatore compatibile.

Accanto a lei c’è Guillaume Gouix nel ruolo di Paul, figura centrale nel percorso di Jada. Il giovane Paul Fouré interpreta invece Naël, chiamato anche Adrien, il bambino al centro della vicenda.

Nel cast figurano inoltre Nicolas Briançon nel ruolo del professor Bonfanti, Steve Tientcheu in quello di Manenti, Sarah Stern nei panni di Sarah, Majida Ghomari in quelli di Nadia, Aïssatou Diallo Sagna nel ruolo di Fanta e Aida Ndiaye in quello di Inès.

Dove è stato girato Nulla da perdere?

Le location ufficiali di Nulla da perdere non sono ancora state rese note nel dettaglio dalla produzione.

Il film è una produzione francese di Moana Films realizzata per Netflix. La storia si sviluppa attorno alla vita quotidiana di Jada, alla sua famiglia e all’ambiente ospedaliero in cui inizia la difficile battaglia per salvare Naël.

L’ambientazione dovrebbe quindi alternare spazi familiari, scuole, ospedali e luoghi legati alla ricerca del donatore, con un tono realistico e molto vicino alla dimensione emotiva della protagonista.

Trama del film Nulla da perdere

La trama di Nulla da perdere segue Jada, una donna che per molto tempo ha desiderato diventare madre.

Dopo numerose difficoltà, riesce finalmente ad avere un figlio attraverso una donazione di embrioni. Nasce Naël, bambino che diventa il centro assoluto della sua vita. Jada cresce il figlio da sola e cerca di offrirgli stabilità, affetto e un futuro sereno.

Anni dopo, però, arriva una notizia devastante: Naël è malato di leucemia. Le sue condizioni peggiorano rapidamente e i medici spiegano a Jada che serve urgentemente un donatore compatibile per affrontare il percorso di cura.

La donna si trova così davanti a una scelta impossibile. Per salvare il figlio deve scavare nel passato, affrontare le conseguenze della donazione di embrioni e cercare persone che potrebbero avere un legame biologico con Naël.

Jada è pronta a superare ogni limite pur di trovare una soluzione. Il film racconta la sua lotta contro il tempo, le difficoltà burocratiche, il dolore della malattia e il rischio di perdere l’unica persona per cui ha sempre combattuto.

Spoiler finale

Il finale di Nulla da perdere non è ancora disponibile, perché il film debutta su Netflix l’8 luglio 2026.

Le informazioni ufficiali confermano che la parte conclusiva ruoterà attorno alla ricerca urgente di un donatore compatibile per Naël. Jada dovrà decidere fino a che punto spingersi per salvare suo figlio e affrontare verità che potrebbero cambiare per sempre la sua idea di famiglia.

Il titolo suggerisce proprio questo: per Jada non esistono limiti quando è in gioco la vita di Naël. Il film dovrebbe quindi costruire il suo climax attorno alla scelta più difficile della protagonista e al destino del bambino.

Cast completo del film Nulla da perdere

Nawell Madani : Jada

: Jada Guillaume Gouix : Paul

: Paul Paul Fouré : Naël / Adrien

: Naël / Adrien Nicolas Briançon : professor Bonfanti

: professor Bonfanti Steve Tientcheu : Manenti

: Manenti Sarah Stern : Sarah

: Sarah Adrien Saint-Joré : Kevin

: Kevin Majida Ghomari : Nadia

: Nadia Aida Ndiaye : Inès

: Inès Aïssatou Diallo Sagna : Fanta

: Fanta David Salles: Campos

Dove vedere Nulla da perdere in streaming

Nulla da perdere è disponibile in streaming su Netflix dall’8 luglio 2026.

È un film drammatico che unisce la storia di una madre pronta a tutto per il figlio a una corsa contro il tempo, con al centro il tema della malattia, della famiglia e dei legami biologici.