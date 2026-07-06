La nuova settimana, quella dal 6 al 10 luglio, di Far Away si annuncia ricca di dolore, segreti e nuove minacce per la famiglia Albora. La soap turca, in onda su Canale 5 alle 14:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende di Alya, Cihan, Nare, Kaya, Mine e Sadakat.

Gli episodi porteranno al centro della scena la richiesta di Sadakat per liberare Kaya, la tragedia di Nare, il video lasciato da Boran, la festa di compleanno di Deniz e la ricerca di una prova decisiva contro Kaya.

Far Away 6-10 luglio 2026 – lunedì 6 luglio 2026

La settimana si apre con Sadakat che implora suo figlio Cihan di liberare Kaya dalla prigione. La donna è pronta a tutto per riportarlo a casa, ma Cihan è diviso tra il legame familiare e la gravità di quanto accaduto.

Nel frattempo Nare vive un dramma devastante: perde il bambino. La notizia viene comunicata a Sadakat da Mine, che ancora una volta si trova al centro di un momento delicatissimo per la famiglia.

Far Away, trama martedì 7 luglio 2026

Mine trova nel proprio cappotto la chiavetta Usb che contiene il video registrato da Boran prima di morire. Capisce subito di avere tra le mani una prova capace di cambiare molti equilibri.

La donna decide di far conoscere la verità anche ad Alya. Il contenuto del video potrebbe finalmente chiarire cosa sia accaduto nel passato, ma rischia anche di provocare nuovi scontri dentro la villa degli Albora.

Far Away 6-10 luglio 2026 – mercoledì 8 luglio 2026

In prigione, Kaya implora Cihan di permettergli di parlare con Zerrin. Il giovane non riesce ad accettare la distanza da lei e cerca un modo per ottenere almeno un confronto.

Intanto Nare chiama Sahin, che la sera precedente non si è presentato all’appuntamento. A risponderle è Fidan, che le impone di non cercare più suo figlio.

Far Away, trama giovedì 9 luglio 2026

Alla villa viene organizzata una festa a sorpresa per il compleanno di Deniz. Il momento porta un po’ di leggerezza dopo giorni difficili, ma anche nuove domande per Nare.

La giovane inizia infatti a sospettare che tra suo fratello Cihan e Alya possa nascere qualcosa di più del matrimonio di convenienza che li ha uniti.

Far Away 6-10 luglio 2026 – venerdì 10 luglio 2026

Cihan ed Erol scoprono che un motociclista, con una telecamera sul casco, ha ripreso quanto accaduto tra Zerrin, Sedat e Kaya. Le immagini potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire la verità.

I due si mettono subito alla ricerca dell’uomo, consapevoli che quella registrazione potrebbe decidere il destino di Kaya e cambiare per sempre gli equilibri nella famiglia Albora.

Dove vedere Far Away

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.