Questa sera su Rai 5 va in onda Ritratto di un amore, film francese del 2023 diretto da Martin Provost. Il titolo originale è Bonnard, Pierre et Marthe e racconta la lunga relazione tra il pittore Pierre Bonnard e Marthe de Méligny, la donna che diventerà sua moglie, musa e protagonista di moltissimi dei suoi quadri.

Il film non è soltanto un biopic dedicato a uno degli artisti più importanti della pittura francese tra Ottocento e Novecento. È soprattutto la storia di una coppia intensa, irregolare e spesso dolorosa, sospesa tra passione, bugie, gelosia, dipendenza affettiva e arte.

Regia, produzione e protagonisti del film Ritratto di un amore

Ritratto di un amore è scritto e diretto da Martin Provost, regista francese noto per film come Séraphine, Violette e La brava moglie.

Il protagonista è Pierre Bonnard, interpretato da Vincent Macaigne. Pierre è un pittore giovane, riservato e molto legato alla propria ricerca artistica. Quando incontra Marthe, vede in lei una modella perfetta, ma la loro relazione diventa presto molto più complessa.

Cécile de France interpreta Marthe de Méligny, nome scelto dalla donna dopo aver nascosto a Pierre la propria vera identità. Marthe è intelligente, indipendente, fragile e imprevedibile. Vuole essere amata, desiderata e dipinta, ma soffre anche il peso di vivere accanto a un artista che continua a trasformare la sua immagine in pittura.

La loro storia attraversa decenni. Pierre e Marthe vivono insieme, si allontanano, si feriscono e tornano continuamente l’uno dall’altra. Lei appare in moltissime opere del pittore, soprattutto negli interni domestici, nei giardini e nelle celebri scene legate alla vasca da bagno.

Un ruolo importante è affidato a Stacy Martin, che interpreta Renée, giovane donna di cui Pierre si innamora durante una fase difficile del rapporto con Marthe. Nel cast ci sono anche Anouk Grinberg nel ruolo di Misia, Grégoire Leprince-Ringuet in quello di Édouard Vuillard e André Marcon nei panni di Claude Monet.

Dove è stato girato?

Ritratto di un amore è stato girato nel Sud della Francia.

La location principale è il Domaine d’Orvès, storica proprietà immersa nel verde a La Valette-du-Var, nel dipartimento del Var. Il film ha utilizzato anche diverse aree nei dintorni di Tolone.

Martin Provost non ha scelto di girare nella vera casa di Pierre Bonnard a Le Cannet. Il regista cercava un luogo meno urbano e più immerso nella natura, capace di restituire l’atmosfera dei quadri dell’artista.

Giardini, stanze luminose, terrazze, alberi e interni domestici diventano così parte integrante del racconto. Il film prova a ricreare la stessa sensibilità visiva delle tele di Bonnard, con colori caldi, luci morbide e spazi in cui la vita quotidiana si trasforma in immagine.

Trama del film Ritratto di un amore

La trama di Ritratto di un amore inizia nel 1893. Pierre Bonnard è un giovane pittore vicino al gruppo dei Nabis e sta ancora cercando una propria strada nel mondo dell’arte.

Un giorno incontra una ragazza che gli si presenta come Marthe de Méligny. In realtà il suo vero nome è Maria Boursin, ma Marthe preferisce nascondere il proprio passato e costruirsi una nuova identità.

Pierre le chiede di posare per lui. Da quel momento Marthe diventa la donna più presente nella sua pittura. Il rapporto tra i due si trasforma rapidamente in una relazione intensa e totalizzante.

Marthe accompagna Pierre nella vita quotidiana e nella sua crescita artistica. È la sua modella, la sua compagna e, in molti momenti, la persona che più influenza il suo lavoro. Tuttavia, la loro unione è segnata da tensioni costanti.

Marthe è gelosa, possessiva e sempre più fragile. Pierre, invece, è affettuoso ma incapace di rinunciare del tutto alla libertà e alle altre possibilità che la vita gli offre.

Nel corso degli anni Pierre conosce Renée, giovane artista con cui inizia una relazione. Il pittore pensa di lasciare Marthe e di costruire una nuova vita, ma non riesce a spezzare davvero il legame con la donna che ha accompagnato ogni fase della sua carriera.

La storia segue quindi Pierre e Marthe per circa cinquant’anni. Il loro rapporto passa attraverso convivenza, tradimenti, crisi, matrimoni, malattie, isolamento e riconciliazioni, mentre l’arte di Bonnard continua a trasformare Marthe in una presenza immortale.

Spoiler finale

Nel finale di Ritratto di un amore, Pierre sceglie di restare con Marthe nonostante il sentimento nato per Renée.

La relazione con Renée sembra offrire al pittore la possibilità di una vita più libera e serena. Pierre arriva anche a immaginare un futuro insieme a lei, lontano dalle tensioni e dall’ossessione che caratterizzano il rapporto con Marthe.

Ma Pierre non riesce a lasciare davvero la compagna storica. Torna da Marthe e la sposa, mentre Renée resta devastata dalla decisione dell’uomo. Poco dopo, la giovane si toglie la vita.

Pierre e Marthe trascorrono gli ultimi anni insieme nella loro casa nel Sud della Francia. Marthe è sempre più isolata e fragile, ma continua a essere il centro della vita e dell’arte di Pierre.

Dopo la morte della donna, Pierre resta solo. Il pittore continua però a lavorare e a cercare nei colori, negli alberi, nelle stanze e nei ricordi la presenza della moglie.

Il finale mostra Pierre mentre dipinge un mandorlo in fiore, immagine legata a Marthe e alla loro vita condivisa. Subito dopo, il film torna con un flashback ai primi anni del loro amore: Pierre e Marthe sono giovani, si spogliano e si tuffano nel fiume.

La conclusione è malinconica, ma anche molto romantica. Marthe non è più accanto a Pierre, ma continua a esistere nei suoi quadri e nella memoria dell’uomo che l’ha dipinta per una vita intera.

Cast completo del film Ritratto di un amore

Vincent Macaigne : Pierre Bonnard

: Pierre Bonnard Cécile de France : Marthe de Méligny

: Marthe de Méligny Stacy Martin : Renée

: Renée Anouk Grinberg : Misia

: Misia Grégoire Leprince-Ringuet : Édouard Vuillard

: Édouard Vuillard André Marcon : Claude Monet

: Claude Monet Philippe Richardin: Maurice Denis

Dove vedere Ritratto di un amore in streaming

Ritratto di un amore va in onda su Rai 5. Dopo la trasmissione televisiva, il film può essere disponibile su RaiPlay secondo le finestre di pubblicazione previste dalla rete.

È un titolo consigliato a chi ama i film biografici dedicati agli artisti, i drammi sentimentali e le storie in cui pittura, amore e vita privata si intrecciano continuamente.