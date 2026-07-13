Il divorzio di Andrea è il film austriaco del 2024 in onda su Rai 5. Diretto da Josef Hader, il film mescola commedia nera, dramma e atmosfere noir per raccontare una storia di colpa, responsabilità e desiderio di ricominciare.

La protagonista è Andrea, una poliziotta di provincia decisa a lasciare il marito e trasferirsi a St. Pölten per iniziare una nuova carriera come ispettrice della polizia criminale. Un incidente avvenuto durante la notte, però, sconvolge tutti i suoi progetti e la costringe a convivere con un segreto sempre più difficile da nascondere.

Regia, produzione e protagonisti del film Il divorzio di Andrea

La regia di Il divorzio di Andrea è firmata da Josef Hader, autore anche della sceneggiatura insieme a Florian Kloibhofer. Il titolo originale del film è Andrea lässt sich scheiden, mentre quello internazionale è Andrea Gets a Divorce.

La produzione è stata curata da Wega Film e Golden Girls Filmproduktion, con Michael Katz, Veit Heiduschka, Arash T. Riahi e Sabine Gruber. La fotografia è di Carsten Thiele, mentre il montaggio è stato affidato a Roland Stöttinger.

La protagonista è Birgit Minichmayr, che interpreta la poliziotta Andrea. Al suo fianco troviamo lo stesso Josef Hader nel ruolo di Franz, un insegnante di religione ed ex alcolista convinto di essere responsabile dell’incidente.

Tra gli altri interpreti principali figurano Thomas Stipsits, Thomas Schubert, Robert Stadlober e Branko Samarovski. Il film, della durata di circa 93 minuti, è stato presentato nella sezione Panorama del Festival internazionale del cinema di Berlino.

Dove è stato girato?

Il divorzio di Andrea è stato girato interamente in Austria, principalmente nella regione della Bassa Austria. Le riprese si sono svolte tra maggio e giugno del 2022 e sono durate complessivamente 35 giorni.

Una parte importante del film è stata realizzata a St. Pölten, dove si trovano il nuovo posto di lavoro e l’appartamento nel quale Andrea vorrebbe trasferirsi. La produzione ha utilizzato alcune aree del quartiere governativo e la sede della polizia criminale regionale.

Altre scene sono state girate nel Weinviertel e nel Waldviertel, zone rurali caratterizzate da piccoli paesi, strade isolate e paesaggi agricoli. Tra le località utilizzate figurano Unterstinkenbrunn, Laa an der Thaya, Stronsdorf e Horn.

Il celebre rondò con la scultura a forma di cipolla di Unterstinkenbrunn compare tra le ambientazioni più riconoscibili. I luoghi della Bassa Austria contribuiscono a creare l’atmosfera malinconica e sospesa della provincia nella quale si svolge la storia.

Trama del film Il divorzio di Andrea

Andrea lavora come poliziotta in un piccolo paese della Bassa Austria, ma è insoddisfatta della propria vita. Ha lasciato il marito Andy e vive temporaneamente con il padre, in attesa che il divorzio diventi definitivo.

La donna ha già ottenuto un nuovo incarico presso la polizia criminale di St. Pölten e considera il trasferimento in città come l’occasione per lasciarsi alle spalle il matrimonio fallito e la monotonia della provincia.

Durante la festa di compleanno del collega Georg, Andrea incontra Andy, già ubriaco. L’uomo cerca di convincerla a ricominciare la loro relazione, ma lei ribadisce di volere il divorzio. Dopo un acceso confronto, Andrea gli prende le chiavi dell’automobile per impedirgli di guidare in quelle condizioni.

Andy decide quindi di tornare a casa a piedi. Poco dopo, mentre Andrea percorre una strada buia, viene distratta da una telefonata del padre. Improvvisamente qualcosa colpisce violentemente la parte anteriore della sua automobile.

Quando scende dal veicolo, Andrea scopre di avere investito Andy. La donna prova inutilmente a rianimarlo, ma l’uomo è morto. Sconvolta e terrorizzata dalle conseguenze, decide di fuggire senza denunciare l’accaduto.

Durante la notte, Georg si presenta a casa sua per comunicarle la morte del marito. Il collega le rivela inoltre che il responsabile dell’incidente si è già costituito.

La scoperta di Andrea

Andrea torna sul luogo dell’investimento e scopre che Franz, un insegnante di religione ed ex alcolista, è convinto di avere ucciso Andy. Dopo il primo impatto, infatti, Franz ha investito nuovamente il corpo dell’uomo senza rendersi conto che fosse già morto.

Tutti nel paese ritengono Franz responsabile. Andrea potrebbe confessare la verità, ma sceglie di tacere per proteggere il proprio futuro. Fa riparare segretamente la sua automobile e tenta di eliminare le prove che potrebbero collegarla all’incidente.

Il senso di colpa, però, comincia a tormentarla. Andrea si avvicina a Franz e assiste alla sua ricaduta nell’alcol. L’uomo, convinto di avere provocato la morte di Andy, perde progressivamente il controllo della propria vita.

Nel frattempo Andrea cerca di anticipare il trasferimento a St. Pölten, dove dovrebbe lavorare con Walter. Il nuovo collega scopre che sui vestiti di Andy sono presenti tracce di vernice appartenenti a un’automobile bianca e comprende che la vera responsabile è Andrea.

Walter decide di non denunciarla. L’uomo confessa di provare dei sentimenti per lei e le racconta a sua volta un oscuro segreto legato alla morte della madre, creando tra loro un legame fondato sulla colpa e sul ricatto emotivo.

Spoiler finale

Nel finale di Il divorzio di Andrea, la protagonista comprende di non poter costruire una nuova vita continuando a nascondere la verità. Il silenzio di Walter non rappresenta una salvezza, ma una nuova forma di prigionia.

Andrea decide quindi di interrompere il rapporto ambiguo con il collega e torna nel paese. Raggiunge la stazione di polizia nella quale lavorava e confessa a Georg di essere stata lei a investire per prima Andy e di essere fuggita dal luogo dell’incidente.

La donna racconta la verità anche a Franz, liberandolo dal peso di una colpa che non gli appartiene completamente. Andrea ammette di avere nascosto le prove e di avere lasciato che l’insegnante si assumesse la responsabilità della morte del marito.

Dopo la confessione, l’automobile di Andrea viene sequestrata e la poliziotta viene sospesa dal servizio. Il trasferimento alla polizia criminale di St. Pölten e la carriera che aveva immaginato sembrano definitivamente compromessi.

Franz, però, dimostra di non provare rancore nei suoi confronti. L’uomo le regala la propria automobile per permetterle di raggiungere il padre ricoverato in ospedale a St. Pölten.

Il film si conclude con Andrea che affronta finalmente le conseguenze delle proprie azioni. Non ha ottenuto il nuovo inizio che desiderava, ma la confessione le consente di spezzare la catena di menzogne e di recuperare una parte della propria libertà morale.

Cast completo del film Il divorzio di Andrea

Il cast di Il divorzio di Andrea riunisce alcuni importanti interpreti del cinema austriaco. Al centro della storia troviamo Birgit Minichmayr e il regista Josef Hader, affiancati da attori noti del panorama cinematografico e televisivo di lingua tedesca.