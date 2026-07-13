Greenland 2 Migration è il film catastrofico e post-apocalittico in onda su Sky Cinema Uno e disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Diretto da Ric Roman Waugh, è il sequel di Greenland del 2020 e riporta al centro della storia la famiglia Garrity, sopravvissuta alla caduta della cometa Clarke.

Cinque anni dopo la catastrofe che ha devastato gran parte del pianeta, John Garrity, sua moglie Allison e il figlio Nathan sono costretti ad abbandonare il bunker nel quale avevano trovato rifugio. Per loro comincia un nuovo viaggio attraverso un’Europa distrutta, alla ricerca di una zona nella quale sia ancora possibile costruire un futuro.

Regia, produzione e protagonisti del film Greenland 2 Migration

La regia di Greenland 2 Migration è firmata da Ric Roman Waugh, già autore del primo capitolo. La sceneggiatura è stata scritta da Chris Sparling e Mitchell LaFortune.

La produzione è affidata a STXfilms, Anton, Thunder Road Pictures, G-BASE Film Production e Cinemachine. Tra i produttori figurano Basil Iwanyk, Erica Lee, Sébastien Raybaud, John Zois, Gerard Butler, Alan Siegel, Ric Roman Waugh e Brendon Boyea.

Il protagonista è ancora Gerard Butler, che interpreta l’ingegnere John Garrity. Accanto a lui torna Morena Baccarin nel ruolo della moglie Allison Garrity, mentre Roman Griffin Davis dà volto al figlio adolescente Nathan Garrity.

Nel cast figurano inoltre Amber Rose Revah, Trond Fausa Aurvåg, William Abadie, Tommie Earl Jenkins, Gordon Alexander e Peter Polycarpou. Il film ha una durata di circa 98 minuti.

Dove è stato girato?

Greenland 2 Migration è stato girato principalmente nel Regno Unito e in Islanda, tra la primavera e l’estate del 2024.

Una parte importante delle riprese è stata realizzata agli Shinfield Studios, nel Berkshire, dove sono stati ricostruiti alcuni degli ambienti sotterranei e post-apocalittici attraversati dai protagonisti.

La produzione si è spostata anche ad Alton, nella contea inglese dell’Hampshire. Le strade, la piazza principale e alcune aree verdi della cittadina sono state trasformate in scenari devastati dalla caduta della cometa.

Altre scene sono state girate a Long Valley, nei pressi di Aldershot, e nella zona di Reading. I vasti spazi naturali sono stati utilizzati per rappresentare le aree europee distrutte dalle tempeste, dai terremoti e dalle radiazioni.

Le sequenze ambientate in Groenlandia sono state realizzate anche nei dintorni di Reykjavík, in Islanda, sfruttando i paesaggi rocciosi e le condizioni climatiche della regione.

Trama del film Greenland 2 Migration

Sono trascorsi cinque anni da quando la cometa interstellare Clarke ha colpito la Terra, provocando la distruzione di città, continenti e gran parte della civiltà. John Garrity, sua moglie Allison e il figlio Nathan sono sopravvissuti rifugiandosi in un bunker sotterraneo vicino alla base di Thule, in Groenlandia.

All’interno del rifugio si è formata una piccola comunità. Allison è diventata una delle responsabili dell’organizzazione, mentre John lavora come ingegnere e partecipa alle missioni esterne necessarie per controllare le condizioni del pianeta.

La Terra continua però a essere attraversata da terremoti, tempeste elettromagnetiche, radiazioni e improvvise variazioni climatiche. La situazione nel bunker diventa insostenibile quando una serie di scosse provoca il cedimento della struttura.

I sopravvissuti sono costretti ad abbandonare il rifugio, ma durante l’evacuazione un’enorme onda travolge la zona. John, Allison, Nathan e la dottoressa Casey Amina riescono a salire su un’imbarcazione insieme a un piccolo gruppo di persone.

Dopo una difficile traversata raggiungono Liverpool, in Inghilterra, dove scoprono una società completamente disgregata. Le risorse sono quasi terminate e i gruppi di sopravvissuti combattono tra loro per trovare cibo, medicine e un luogo sicuro.

La famiglia Garrity viene separata dagli altri durante uno scontro nei pressi di un bunker. John, Allison e Nathan riescono a raggiungere Londra, ma comprendono che non possono restare a lungo nella città.

John decide quindi di condurre la famiglia verso il cratere. Durante il viaggio Allison scopre che il marito è gravemente malato a causa delle radiazioni assorbite durante le missioni all’esterno del bunker.

Il gruppo attraversa ciò che resta dell’Inghilterra, ma viene assalito da alcuni banditi. La dottoressa Amina viene colpita e muore, mentre i Garrity riescono a raggiungere la costa di Dover.

Il livello del mare è diminuito drasticamente e il Canale della Manica si è trasformato in una vasta distesa di terra arida. John, Allison e Nathan attraversano a piedi il fondale prosciugato e raggiungono Calais, in Francia.

Qui vengono accolti da una famiglia francese, che offre loro riparo e cibo. Prima della partenza, i genitori affidano ai Garrity la giovane Camille, chiedendo loro di condurla nella zona sicura del cratere.

Il viaggio prosegue attraverso territori controllati da gruppi armati e forze militari. John deve proteggere la famiglia da nuovi attacchi, mentre le sue condizioni di salute peggiorano rapidamente.

Spoiler finale

Nel finale di Greenland 2 Migration, John, Allison, Nathan e Camille raggiungono le linee militari che proteggono la regione nella quale si trova il cratere della cometa Clarke.

La zona è assediata da gruppi di sopravvissuti intenzionati a entrare con la forza. Durante il trasferimento verso il cratere, il mezzo sul quale viaggia la famiglia viene attaccato dai banditi.

John combatte per proteggere Allison, Nathan e Camille, ma viene colpito gravemente. Nonostante la ferita, riesce a proseguire il viaggio e a condurre la famiglia oltre le linee difensive.

I Garrity raggiungono finalmente il cratere. Contrariamente al resto del pianeta, la zona presenta cieli limpidi, laghi di acqua dolce, vegetazione e vasti terreni coltivabili. Le pareti create dall’impatto hanno protetto l’area dalle tempeste elettromagnetiche e dalle radiazioni.

John comprende di avere trovato il luogo nel quale Allison e Nathan potranno ricominciare. Le ferite riportate durante l’attacco e la malattia provocata dalle radiazioni non gli lasciano però possibilità di sopravvivenza.

L’uomo muore davanti alla valle fertile, dopo essersi assicurato che la moglie, il figlio e Camille siano finalmente al sicuro. Prima di morire osserva il nuovo rifugio e comprende di avere mantenuto la promessa fatta alla famiglia.

Il film si conclude con Allison e Nathan che entrano nella comunità costruita all’interno del cratere. La morte di John segna la fine del loro lungo viaggio, ma anche l’inizio di una nuova fase per l’umanità, finalmente pronta a ricostruire ciò che è stato distrutto.

Cast completo del film Greenland 2 Migration

Il cast di Greenland 2 Migration è guidato ancora una volta da Gerard Butler e Morena Baccarin, protagonisti anche del primo film. Al loro fianco troviamo nuovi personaggi incontrati dalla famiglia Garrity durante il viaggio attraverso l’Europa devastata.