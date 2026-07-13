Fire Country 4 è la quarta stagione della serie televisiva statunitense in onda su Rai 4 e disponibile in streaming su RaiPlay. I nuovi episodi riprendono la storia di Bode Leone, ora vigile del fuoco di Cal Fire, alle prese con il dolore per la morte del padre e con una nuova fase della propria vita personale e professionale.

La quarta stagione è composta da 20 episodi e introduce importanti cambiamenti all’interno della Caserma 42. La squadra deve affrontare nuovi incendi, emergenze sempre più pericolose e l’arrivo di un comandante deciso a imporre regole molto rigide.

Regia, produzione e protagonisti della serie TV Fire Country 4

Fire Country 4 è una serie ideata da Max Thieriot, Tony Phelan e Joan Rater. La produzione è affidata a CBS Studios e Jerry Bruckheimer Television, mentre Tia Napolitano continua a seguire lo sviluppo narrativo della quarta stagione.

Il protagonista è ancora Max Thieriot, che interpreta Bode Leone, ex detenuto ormai entrato ufficialmente nel corpo di Cal Fire. Dopo aver combattuto a lungo per ottenere una seconda possibilità, Bode deve imparare a gestire il dolore provocato dalla scomparsa del padre Vince Leone.

Accanto a lui tornano Diane Farr, Kevin Alejandro, Jordan Calloway e Jules Latimer. Tra le principali novità figura Shawn Hatosy, che dà volto a Brett Richards, il nuovo capo battaglione chiamato a guidare la Caserma 42 dopo la morte di Vince.

Dove è stata girata?

La quarta stagione di Fire Country è stata girata principalmente nella provincia della Columbia Britannica, in Canada. Le riprese si sono svolte soprattutto tra Vancouver, Maple Ridge e Fort Langley.

La cittadina di Fort Langley viene utilizzata per rappresentare Edgewater, la comunità immaginaria della California settentrionale nella quale è ambientata la storia. Alcune immagini esterne sono state realizzate anche a Rio Dell, nella contea di Humboldt, in California.

Le foreste, le strade di montagna e le aree rurali della Columbia Britannica ricreano gli scenari nei quali i protagonisti affrontano incendi, alluvioni e difficili operazioni di salvataggio.

Trama della serie TV Fire Country 4

La quarta stagione riprende dopo il devastante incendio che ha colpito Edgewater e ha lasciato Sharon, Vince e Walter Leone intrappolati all’interno di un edificio avvolto dalle fiamme.

Bode scopre che il padre Vince Leone non è sopravvissuto al crollo della struttura. La perdita sconvolge profondamente la famiglia Leone e l’intera Caserma 42, costretta a continuare il proprio lavoro senza l’uomo che l’aveva guidata per anni.

Sharon Leone cerca di affrontare il lutto e di mantenere unita la squadra, mentre Bode deve fare i conti con il rimorso di non aver potuto salvare il padre. Il giovane vuole dimostrare di essere degno dell’eredità lasciata da Vince, ma il dolore rischia spesso di spingerlo verso decisioni impulsive.

Alla guida della Caserma 42 arriva Brett Richards, un comandante severo e poco disposto a tollerare le iniziative personali dei vigili del fuoco. Il nuovo capo battaglione entra subito in contrasto con Bode, Jake, Manny ed Eve, imponendo un metodo di lavoro molto diverso da quello di Vince.

Manny Perez assume nuove responsabilità all’interno di Cal Fire e cerca di ricostruire la propria vita dopo le difficoltà vissute nelle stagioni precedenti. Anche Jake Crawford deve affrontare importanti cambiamenti professionali e personali, mentre Eve Edwards continua a guidare il campo antincendio di Three Rock.

Gabriela Perez, dopo aver lasciato Edgewater, torna soltanto in alcuni momenti della stagione. La distanza modifica definitivamente il suo rapporto con Bode, che prova ad aprirsi a una nuova relazione sentimentale.

Durante gli episodi, la Caserma 42 affronta incendi boschivi, esplosioni, incidenti stradali e operazioni di soccorso particolarmente rischiose. La stagione approfondisce soprattutto il tema del lutto, della responsabilità e della possibilità di lasciarsi alle spalle gli errori del passato.

Spoiler finale

Nel finale di Fire Country 4, un incendio danneggia gravemente la diga di Pineville, provocandone il cedimento. Una gigantesca massa d’acqua raggiunge Edgewater, mettendo in pericolo la popolazione e costringendo la Caserma 42 e i detenuti di Three Rock a intervenire.

Bode, Jake e Danny Marks rimangono intrappolati in una casa circondata dall’acqua. Danny è un uomo che Bode aveva aggredito durante il periodo più difficile della propria vita e non ha mai superato il trauma provocato da quell’episodio.

Nonostante il rancore, Bode rischia la vita per salvarlo. Il suo gesto permette a Danny di comprendere quanto sia realmente cambiato. Bode è pronto ad assumersi le proprie responsabilità e a consegnarsi alla polizia, ma Danny decide di perdonarlo e considera finalmente chiusa la vicenda.

Contemporaneamente, Manny, Eve, Sharon e il resto della squadra lavorano per proteggere l’ospedale e mettere in salvo gli abitanti di Edgewater. Anche Roberta, ex moglie di Manny e madre di Gabriela, viene salvata dopo essere rimasta gravemente ferita e supera un delicato intervento chirurgico.

Superata l’emergenza, Jake Crawford e Violet celebrano il loro matrimonio. La cerimonia offre alla squadra un momento di serenità dopo una stagione segnata dalla morte di Vince e da numerose tragedie.

Durante il matrimonio, Bode consegna gli anelli agli sposi e dichiara apertamente il proprio amore a Chloe Mackenzie. Il finale si chiude quindi senza un grande cliffhanger, mostrando Bode finalmente pronto a costruire il futuro e a lasciarsi alle spalle una parte importante del proprio passato.

Cast completo della serie TV Fire Country 4

Il cast della quarta stagione comprende alcuni degli interpreti storici della serie e diversi nuovi personaggi. Di seguito gli attori principali e i rispettivi ruoli.