Importanti novità attendono i palinsesti Mediaset, dove sono attese delle variazioni. Tra format messi in pausa e alcuni promossi, di seguito vi sveliamo tutti i cambiamenti.

Variazioni palinsesti Mediaset, Le Grandi Domande di Freedom va in pausa

La prima variazione di palinsesto di Mediaset riguarda Le Grandi Domande di Freedom, trasmissione di divulgazione guidata da Roberto Giacobbo. Il programma ha debuttato in prima serata su Rete 4 lo scorso martedì 7 luglio. Sulle pagine social, sin da subito, era stata diffusa la notizia che la seconda puntata sarebbe andata in onda giovedì 16 luglio, evitando così la sfida diretta contro le semifinali dei Mondiali di calcio 2026.

Nelle scorse ore, tuttavia, la trasmissione è scomparsa dalla programmazione tv del Biscione. Il 14 e il 15 luglio, su Rete 4, sono inseriti dei cult del cinema come Il pesce innamorato e L’amore è eterno finché dura, mentre il 16 luglio è prevista una nuova puntata di Zona Bianca con Giuseppe Brindisi. Ciò ha scatenato diverse ipotesi, fra cui quella di una cancellazione del format.

Le Grandi Domande di Freedom torna domenica 26 luglio

A fare chiarezza sul futuro de Le Grandi Domande di Freedom è la trasmissione stessa, che sui propri social ha smentito ogni voce relativa a una chiusura anticipata. Quella attuale è in realtà solamente una pausa, che terminerà il 26 luglio prossimo.

A partire dalla seconda puntata, dunque, il programma cambia la giornata di messa in onda, spostandosi nel prime time della domenica. Una collocazione, questa, che costringe Giacobbo alla sfida diretta con Noos di Alberto Angela su Rai 1.

Il programma di Rete 4 ha parlato di “ricollocazione che rientra nelle normali strategie di programmazione adottate in un periodo di particolare fluidità dei palinsesti televisivi“, dovuta soprattutto alla presenza dei “grandi eventi sportivi“.

Variazioni palinsesti Mediaset, Temptation Island raddoppia

Ma le variazioni dei palinsesti di Mediaset non riguardano solamente Le Grandi Domande di Freedom. Come avvenuto già lo scorso anno, Canale 5 ha deciso di puntare ulteriormente su Temptation Island, show giunto alla quarta puntata e che sta ottenendo ascolti come sempre eccezionali, con una media share che fino a questo momento è di poco inferiore al 30% con oltre 3 milioni e 700 mila spettatori intrattenuti.

La prossima settimana, il programma condotto da Filippo Bisciglia raddoppia. Oltre alla puntata consueta del lunedì, la trasmissione va in onda, sempre in prima serata su Canale 5, anche il mercoledì. Salvo ulteriori modifiche di programmazione è possibile seguire l’ultimo appuntamento lunedì 27 luglio.