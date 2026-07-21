Delibal – Dolce veleno è il film drammatico e sentimentale turco del 2015 in onda su Canale 5. Diretto da Ali Bilgin, racconta una storia d’amore intensa e struggente che affronta con grande sensibilità il tema della salute mentale e del disturbo bipolare. Il film segna il debutto cinematografico da protagonista di Çağatay Ulusoy, affiancato da Leyla Lydia Tuğutlu.

La vicenda segue l’amore travolgente tra Barış, brillante studente di architettura e musicista, e Füsun, giovane universitaria concentrata sui propri studi. Quello che nasce come un autentico colpo di fulmine si trasforma lentamente in un dramma capace di mettere alla prova entrambi.

Regia, produzione e protagonisti del film Delibal – Dolce veleno

La regia è firmata da Ali Bilgin, mentre la sceneggiatura è di Siyah Kalem e Bilal Kıvrak. La produzione è realizzata dalla casa turca Ay Yapım, una delle più importanti del Paese.

Il protagonista è Çağatay Ulusoy, che interpreta Barış Ayaz, uno studente di architettura brillante, impulsivo e profondamente innamorato della musica.

Al suo fianco troviamo Leyla Lydia Tuğutlu, nel ruolo di Füsun, una giovane studentessa universitaria determinata, razionale e con il sogno di costruire una carriera negli Stati Uniti.

Completano il cast Hüseyin Avni Danyal, Mustafa Avkıran, Laçin Ceylan, Nazan Kesal, Toprak Sağlam, Bahtiyar Engin e Barış Aytaç.

Dove è stato girato?

Delibal – Dolce veleno è stato girato principalmente a Istanbul, in Turchia.

Le riprese mostrano numerosi luoghi simbolo della città, tra quartieri moderni, università, lungomare sul Bosforo e suggestivi scorci urbani che accompagnano l’evoluzione della storia d’amore tra Barış e Füsun.

L’atmosfera romantica della prima parte del film lascia progressivamente spazio a toni più freddi e malinconici, seguendo il deterioramento psicologico del protagonista.

Trama del film Delibal – Dolce veleno

Barış Ayaz è uno studente di architettura pieno di entusiasmo, creativo e appassionato di musica. Durante un viaggio in autobus incontra Füsun, una giovane studentessa universitaria riservata e molto diversa da lui.

Per Barış è amore a prima vista. Nonostante le iniziali resistenze della ragazza, il giovane riesce lentamente a conquistarla grazie alla propria spontaneità e al suo carattere travolgente.

Tra i due nasce una relazione intensa che culmina con il matrimonio, nonostante le perplessità della famiglia di Füsun e le differenze caratteriali che sembrano renderli incompatibili.

Dopo un periodo di felicità emergono però i problemi psicologici di Barış. Il ragazzo soffre infatti di disturbo bipolare, una malattia che provoca improvvisi sbalzi d’umore, episodi di euforia e profonde crisi depressive.

Nel tentativo di proteggere la donna che ama, Barış cerca di affrontare tutto da solo, ma la sua condizione peggiora progressivamente. La malattia finisce così per compromettere il matrimonio e mettere a dura prova il loro amore.

Spoiler finale

Nel finale di Delibal – Dolce veleno, Barış comprende che il disturbo bipolare sta distruggendo non soltanto la propria vita, ma anche quella della donna che ama.

Convinto, nella sua disperazione, di rappresentare soltanto un peso per Füsun e incapace di immaginare un futuro diverso, prende la tragica decisione di togliersi la vita.

Prima di morire registra un ultimo messaggio destinato alla moglie, nel quale le confessa tutto il proprio amore e le spiega di avere scelto di allontanarsi per proteggerla dal dolore che la sua malattia le avrebbe continuato a provocare.

Füsun ritrova il video e comprende finalmente la profondità della sofferenza vissuta dal marito. Il film si conclude con un epilogo profondamente malinconico che invita a riflettere sull’importanza della diagnosi precoce, delle cure e del sostegno alle persone affette da disturbi psichici.

Cast completo del film Delibal – Dolce veleno

Il cast del film è composto da alcuni dei volti più popolari del cinema e della televisione turca.