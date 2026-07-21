Io sto bene è il film drammatico del 2020 in onda su Rai 5. Diretto da Donato Rotunno, racconta una storia intensa sull’emigrazione italiana, sulla memoria e sulla possibilità di ricominciare anche quando la vita sembra aver ormai scritto il proprio destino. La pellicola è stata scelta dal Lussemburgo come candidata all’Oscar per il Miglior Film Internazionale nel 2022.

Il protagonista è Antonio, emigrato pugliese che vive da oltre cinquant’anni in Lussemburgo. Rimasto vedovo, incontra Leo, una giovane italiana arrivata all’estero inseguendo il sogno di lavorare nel mondo della musica. Tra i due nasce un’amicizia destinata a cambiare profondamente entrambi.

Regia, produzione e protagonisti del film Io sto bene

La regia è firmata da Donato Rotunno, che cura anche la sceneggiatura. Il film è una coproduzione tra Lussemburgo, Italia, Belgio e Germania, realizzata da Tarantula, MaxMa Film e Vivo Film, con la collaborazione di Rai Cinema. La colonna sonora originale è composta da Massimo Zamboni, storico fondatore dei CCCP.

Il protagonista è Renato Carpentieri, che interpreta Antonio, mentre Sara Serraiocco dà volto a Leo, giovane video jockey italiana trasferitasi in Lussemburgo.

Accanto a loro troviamo Marie Jung, Alessio Lapice, Vittorio Nastri, Maziar Firouzi, Luigi Di Razza, Pitt Simon e Jules Werner.

Dove è stato girato?

Le riprese di Io sto bene si sono svolte principalmente in Lussemburgo, dove vive il protagonista, e in Puglia, terra d’origine di Antonio che riaffiora continuamente nei suoi ricordi.

Il film alterna i paesaggi urbani del Granducato alle campagne pugliesi attraverso numerosi flashback, creando un continuo dialogo tra passato e presente. La fotografia accompagna il viaggio emotivo del protagonista, mostrando il contrasto tra il luogo in cui ha costruito la propria vita e quello che continua a chiamare casa.

Trama del film Io sto bene

Negli anni Sessanta Antonio lascia la Puglia per trasferirsi in Lussemburgo, dove spera di costruire un futuro migliore.

Con il passare del tempo trova lavoro, mette su famiglia e trascorre oltre mezzo secolo lontano dall’Italia. Dopo la morte dell’amata moglie Mady, però, la pensione e la solitudine lo costringono a confrontarsi con i ricordi, con gli amici perduti e con le occasioni mancate.

La sua esistenza cambia quando incontra Leo, una giovane italiana arrivata in Lussemburgo per inseguire il sogno di affermarsi come video jockey.

Sebbene appartengano a generazioni molto diverse, Antonio e Leo scoprono di condividere la stessa esperienza dell’emigrazione, delle difficoltà di vivere lontano dalla propria terra e della continua ricerca di un’identità.

Attraverso il loro rapporto riaffiorano i ricordi della giovinezza di Antonio, interpretato da Alessio Lapice, mentre Leo comprende che il futuro può essere costruito senza rinnegare le proprie radici.

Spoiler finale

Nel finale del film Antonio affronta definitivamente il proprio passato e riesce a fare pace con i ricordi che lo hanno accompagnato per tutta la vita.

L’incontro con Leo gli permette di comprendere che, nonostante i rimpianti, ogni scelta ha contribuito a renderlo l’uomo che è diventato.

Anche la giovane trova nell’anziano emigrato una guida capace di aiutarla a guardare con maggiore fiducia al proprio futuro.

L’epilogo non cerca effetti spettacolari, ma si concentra sulla riconciliazione interiore dei protagonisti, lasciando un messaggio di speranza, memoria e continuità tra generazioni.

Cast completo del film Io sto bene

Il cast del film è composto da interpreti italiani e lussemburghesi.