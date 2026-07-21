Safe House – Non fidarti di nessuno (Safe House) è il film d’azione e spionaggio del 2012 in onda su Italia 1. Diretto da Daniel Espinosa, vede protagonisti Denzel Washington e Ryan Reynolds in un adrenalinico thriller che intreccia inseguimenti, tradimenti e complotti all’interno della CIA.

La storia segue Matt Weston, giovane agente della CIA incaricato di gestire una casa sicura a Città del Capo. La sua routine cambia radicalmente quando nella struttura viene condotto Tobin Frost, un ex agente divenuto uno dei criminali più ricercati al mondo.

Regia, produzione e protagonisti del film Safe House – Non fidarti di nessuno

La regia è affidata a Daniel Espinosa, mentre la sceneggiatura è firmata da David Guggenheim. Il film è prodotto da Universal Pictures, Relativity Media, Bluegrass Films e Film Rites, con una fotografia che valorizza il ritmo serrato dell’azione e gli scenari urbani del Sudafrica.

Il protagonista è Ryan Reynolds, che interpreta Matt Weston, giovane agente della CIA desideroso di dimostrare il proprio valore.

Accanto a lui troviamo Denzel Washington nel ruolo di Tobin Frost, ex agente operativo della CIA accusato di tradimento e in possesso di informazioni in grado di compromettere numerosi governi.

Completano il cast Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard, Rubén Blades, Nora Arnezeder, Robert Patrick, Liam Cunningham, Joel Kinnaman e Fares Fares.

Dove è stato girato?

Le riprese di Safe House – Non fidarti di nessuno si sono svolte principalmente in Sudafrica, con Città del Capo come location principale.

Il film mostra numerosi quartieri della città, il porto, le autostrade, il centro urbano e le aree residenziali, trasformandoli nello scenario di inseguimenti spettacolari e scontri armati.

Alcune sequenze sono state realizzate anche a Johannesburg, mentre gli interni della casa sicura della CIA sono stati ricostruiti in studi cinematografici sudafricani.

Trama del film Safe House – Non fidarti di nessuno

Matt Weston è un giovane agente della CIA assegnato alla gestione di una safe house a Città del Capo. Il suo lavoro è monotono e privo di missioni importanti, ma tutto cambia quando viene trasferito nella struttura Tobin Frost, ex agente dell’Agenzia ricercato da anni.

Durante il primo interrogatorio, un commando armato assalta improvvisamente la casa sicura, uccidendo quasi tutti gli agenti presenti.

Matt riesce a fuggire insieme a Frost e riceve l’ordine di trasferire il prigioniero in un’altra base operativa.

Nel corso della fuga, però, il giovane agente scopre che gli assalitori sembrano conoscere ogni loro spostamento e comincia a sospettare l’esistenza di una talpa all’interno della CIA.

Frost, manipolatore e imprevedibile, mette continuamente alla prova Matt, costringendolo a interrogarsi sulla fedeltà dei propri superiori e sulla reale natura della missione.

Tra inseguimenti, sparatorie e colpi di scena, il giovane agente comprende che nessuno può essere considerato davvero affidabile.

Spoiler finale

Nel finale del film Matt scopre che il vero traditore è David Barlow, alto dirigente della CIA coinvolto in un vasto sistema di corruzione e traffici illeciti.

Barlow tenta di eliminare sia Frost sia Matt per impedire la diffusione dei documenti compromettenti raccolti dall’ex agente.

Durante lo scontro conclusivo, Tobin Frost sacrifica la propria vita per permettere a Matt di fuggire con le prove necessarie a smascherare la cospirazione.

Matt consegna il dossier alla stampa, facendo emergere pubblicamente la corruzione all’interno dell’Agenzia.

Qualche tempo dopo gli viene offerta una nuova missione all’estero. Il giovane accetta, dimostrando di essere ormai diventato un vero agente operativo.

Cast completo del film Safe House – Non fidarti di nessuno

Il cast riunisce alcuni tra i più celebri interpreti del cinema americano.