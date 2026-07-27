Paradise Is Burning è il film drammatico svedese del 2023, scritto e diretto da Mika Gustafson, in onda su Rai 5. Presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha vinto il premio per la miglior regia nella sezione Orizzonti, il film racconta con grande sensibilità il difficile percorso di crescita di tre sorelle costrette a cavarsela da sole dopo l’abbandono della madre.

La pellicola affronta temi come la famiglia, l’adolescenza, la povertà e il desiderio di proteggere le persone che si amano, attraverso uno sguardo realistico e profondamente umano.

Regia, produzione e protagonisti del film Paradise Is Burning

La regia è firmata da Mika Gustafson, al suo esordio nel lungometraggio di finzione dopo una lunga esperienza nel documentario.

La protagonista è Bianca Delbravo, che interpreta Laura, la sorella maggiore, appena sedicenne ma costretta a comportarsi come un’adulta per prendersi cura delle sorelle più piccole.

Accanto a lei troviamo Dilvin Asaad nel ruolo di Mira e Safira Mossberg in quello della piccola Steffi.

Completano il cast Ida Engvoll, Marta Oldenburg, Mitja Sirén, Alexander Öhrstrand e Oscar Töringe.

Dove è stato girato?

Le riprese di Paradise Is Burning si sono svolte principalmente a Stoccolma, in Svezia.

Il film è ambientato nelle periferie della capitale svedese, tra complessi residenziali popolari, cortili, parchi e appartamenti modesti che riflettono perfettamente la difficile condizione economica e sociale delle protagoniste.

L’approccio realistico della regia contribuisce a rendere ancora più autentico il racconto.

Trama del film Paradise Is Burning

Laura, Mira e Steffi sono tre sorelle che vivono da sole dopo che la madre è scomparsa improvvisamente, lasciandole senza alcun sostegno.

Per evitare che i servizi sociali le separino, Laura nasconde la verità a tutti, fingendo che la madre sia semplicemente assente per motivi di lavoro.

Ogni giorno la ragazza cerca di garantire una parvenza di normalità alle sorelle, occupandosi della casa, del cibo e della scuola, mentre le difficoltà economiche aumentano.

Con l’arrivo di un’ispezione dei servizi sociali, Laura si rende conto che sarà sempre più difficile mantenere il segreto.

Le tre ragazze, profondamente unite dall’affetto reciproco, tentano disperatamente di difendere la loro famiglia improvvisata, pur sapendo che il tempo a loro disposizione sta per scadere.

Spoiler finale

Nel finale del film la verità sulla scomparsa della madre emerge inevitabilmente.

L’intervento dei servizi sociali mette fine all’equilibrio precario costruito da Laura, costringendo le tre sorelle ad affrontare una realtà che avevano cercato di rimandare il più possibile.

Pur vivendo un momento estremamente doloroso, il forte legame che le unisce rimane intatto.

Il finale evita facili consolazioni e lascia spazio a una riflessione sul significato della famiglia, mostrando come l’amore tra le tre sorelle rappresenti la loro più grande forza anche davanti alle difficoltà.

Cast completo del film Paradise Is Burning

Il cast del film è composto da: